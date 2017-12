Großes Vertrauen in Betriebsrenten / Gute Startbedingungen für Sozialpartner-Rente (FOTO)

Berlin (ots) -Die meisten Deutschen vertrauen vor allem den Angeboten ihresArbeitgebers, wenn es um die Altersvorsorge geht. Eine aktuelle vomVersorgungswerk MetallRente in Auftrag gegebene Umfrage* hat ergeben,dass für 56 Prozent der Befragten solche Angebote sogar besserabschneiden als die gesetzliche Rente, die von 48 Prozent genanntwurde. An dritter Stelle mit 40 Prozent stehen bereits gemeinsameAngebote von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Wie dierepräsentative Untersuchung bestätigte, zweifeln vor allem jungeMenschen zwischen 14 und 29 Jahren an der gesetzlichen Rente. Nur 34Prozent vertrauen auf sie. Für diese Altersgruppe ist dagegen derVertrauensvorschuss für Betriebsrentenangebote von ihrem Arbeitgeber(61 Prozent) oder den Tarifparteien (53 Prozent) besonders hoch.Heribert Karch, Geschäftsführer des Versorgungswerks MetallRentewarnt vor dem Hintergrund der vorliegenden Zahlen: "In Deutschlandtickt die Uhr - anders als vor 17 Jahren angenommen, sind es vorallem junge Menschen, denen immer weniger Zeit zum Ausgleich vonempfindlichen Leistungsabsenkungen der gesetzlichen Rente bleibt. DieTarifparteien genießen hier ein enormes Vertrauen und haben dieeinmalige Chance, zu den Wegbereitern einer guten Rentenpolitikgerade für die Jungen zu werden". MetallRente ist bereits heute einBeispiel dafür, welche Referenzwirkung attraktive Angebote vonTarifparteien ausüben können. Von den 40.000 Mitgliedsunternehmensind etwa 3.600 tarifgebunden.Das zum 1. Januar 2018 in Kraft tretendeBetriebsrentenstärkungsgesetz zielt vor allem darauf ab, dieBetriebsrente in kleinen und mittleren Unternehmen zu verbreiten undBeschäftigten mit geringem Einkommen einen Anreiz zur eigenenVorsorge zu geben. Die Tarifparteien sind die neuen Gewährsträgereines Betriebsrentenversprechens. Sie haben die Aufgabe, steuerndeinzugreifen und mit kollektiver und generationengerechterKapitalanlage für eine möglichst hohe Zielrente Sorge zu tragen. Auchdie stärkere Verbreitung über sogenannte Opting-out-Modelle obliegtexklusiv den Tarifparteien.Die Startvoraussetzungen für die neuen, ab 2018 möglichenBetriebsrenten-Einrichtungen der Sozialpartner sind gut, denn derWunsch nach besserer Altersversorgung und das Vertrauen inTarifparteien sind groß.*Die repräsentative Umfrage wurde im Auftrag des VersorgungswerksMetallRente von Kantar Public (Infratest) zwischen 24.11. und 06.12.2017 durchgeführt. Es wurden 1.000 Telefoninterviews mit Personen ab14 Jahren in Privathaushalten in der Bundesrepublik Deutschlandgeführt.Pressekontakt:MetallRente GmbHBettina Theek, Medien / Öffentlichkeitsarbeit, Rotherstraße 7, 10245Berlin, Tel.: 030 / 20 65 85 81E-Mail: bettina.theek@metallrente.de, www.metallrente.deOriginal-Content von: MetallRente, übermittelt durch news aktuell