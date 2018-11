Großes Update für FRITZ!WLAN Repeater und FRITZ!Powerline startet: Aktuelle Mesh-Produkte von FRITZ! erhalten FRITZ!OS 7 (FOTO)

Berlin (ots) -Ab heute startet AVM mit FRITZ!OS 7 für aktuelle FRITZ!WLANRepeater und FRITZ!Powerline-Produkte mit WLAN. Das große Updatesorgt für mehr Geschwindigkeit, Abdeckung und Sicherheit und machtdas WLAN Mesh von FRITZ! noch komfortabler. FRITZ!-Produkte bildenein leistungsstarkes Mesh-System, das für jeden Bedarf vielseitigerweiterbar ist. AVM baut diesen Komfort nun auch für siebenFRITZ!WLAN Repeater und FRITZ!Powerline aus. Die Repeater undPowerline-Produkte von AVM mit Dualband WLAN unterstützen mitFRITZ!OS 7 die WLAN-Standards 11v und 11k bei Band Steering (IdleSteering). So profitieren Smartphones und Tablets etc. von einemschnelleren Wechsel des Frequenzbandes - auch bei bestehenderVerbindung. Das Update bietet noch mehr Mesh-Performance fürAnwendungen wie Gaming oder Streaming. WLAN-Einstellungen an derFRITZ!Box wie Gastzugang oder Nachtschaltung werden auch von Repeaterund Powerline-Produkten übernommen. Ist die Auto-Update-Funktion inder FRITZ!Box aktiviert, werden nun auch FRITZ!WLAN Repeater undPowerline-Produkte im Mesh automatisch aktualisiert. Die vereinfachteNutzung des WLAN-Gastzugangs als offener oder privater Hotspot ist abFRITZ!OS 7 auch für Repeater und Powerline-Produkte mit WLAN vonFRITZ! möglich. Außerdem wurde die Mesh-Übersicht weiter verbessert.Anwender erhalten so eine gute Übersicht über Position undLeistung aller Mesh-Komponenten im FRITZ!-Heimnetz, inklusive allerAnmeldungen und "Events" bei Powerline-Produkten oder Repeater. DieFRITZ!Powerline-Produkte sind mit dem Update noch besser insFRITZ!-Mesh-System integriert und werden noch effizienter. Beiniedriger Anforderung schaltet FRITZ!Powerline dynamisch auf dasstromsparende SISO-Verfahren (Single Input, Single Output) herunter.Neben den beiden Testsiegern des großen Vergleichs vonWLAN-Verstärkern durch die Stiftung Warentest (test 9/18), denFRITZ!WLAN Repeater 1750E und das FRITZ!Powerline 1260E-Set, erhaltenfolgende Produkte das Update: FRITZ!WLAN Repeater 1160, DVB-C, 450E,310 sowie FRITZ!Powerline 1240E. Heute startet das Release fürFRITZ!WLAN Repeater 1750E, DVB-C und 450 sowie FRITZ!Powerline 1260Eund 1240E.So wird das Update installiertMit nur wenigen Klicks ist das neue FRITZ!OS installiert. DasUpdate für FRITZ!WLAN Repeater und FRITZ!Powerline lässt sich ameinfachsten in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box starten(Heimnetz/Mesh). Eine andere Möglichkeit ist, das Update über dieBenutzeroberfläche der Geräte selbst anzustoßen. Wer die Auto-UpdateFunktion für die FRITZ!-Produkte nutzt erhält die neue Version vonFRITZ!OS ohne Zutun.Zur Presseinformation: https://avm.de/index.php?id=40038Pressefotos zu dieser Meldung: https://avm.de/pressefotos/Über AVM: http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell