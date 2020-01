Großes SKODA Buffet: Autohäuser präsentieren Jubiläumsmodelle DRIVE 125 und viele weitere Leckerbissen (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Am 25. Januar laden teilnehmende Händler bundesweit zumAktionstag in die Autohäuser- Attraktive Jubiläumsmodelle DRIVE 125 für FABIA, SCALA, KAROQund KODIAQ bieten in Verbindung mit optionalenAusstattungspaketen einen Preisvorteil von bis zu 4.780 Euro- Handelsdebüt für CITIGOe iV und SUPERB iV- Neuer OCTAVIA feiert in den nächsten Tagen BestellstartSKODA Partner in ganz Deutschland laden am 25. Januar 2020 zum großen SKODABuffet in die Autohäuser ein. Pünktlich zum 125. Geburtstag desAutomobilherstellers präsentiert SKODA die Jubiläumsmodellreihe DRIVE 125, diefür die Baureihen FABIA, SCALA, KAROQ und KODIAQ erhältlich ist. Sie stehen beimBuffet im Rampenlicht. Beim Kauf sparen Kunden bis zu 4.780 Euro gegenüber einemvergleichbar ausgestatteten Serienmodell und profitieren zudem von derGarantie+(1). Natürlich gibt es beim SKODA Buffet auch Probefahrten,kulinarische Leckereien und attraktive Gewinne. Besucher werden zudem dieelektrifizierten Modelle CITIGOe iV* und SUPERB iV* erleben und sich über denneuen SKODA OCTAVIA informieren können, der in den nächsten Tagen Bestellstartfeiert.Das SKODA Buffet am Jahresanfang hat inzwischen Tradition. Bundesweit könnenKunden dabei in den Autohäusern der Marke die neuesten Modelle entdecken. Solassen sich Features wie das individuell konfigurierbare Virtual Cockpit oderdie Konnektivitätslösung Infotainment Online live ausprobieren. Zusätzlicherwarten die Gäste kulinarische Köstlichkeiten und ein attraktives Gewinnspiel.Der Hauptpreis ist eine einwöchige Prag-Reise inklusive Taschengeld im Wert vonüber 4.500 Euro(2).Ehrengäste zum Geburtstag: die Jubiläumsmodelle DRIVE 1252020 begeht der tschechische Hersteller seinen 125. Geburtstag und feiert diesenAnlass mit den Jubiläumsmodellen DRIVE 125, die für vier Baureihen erhältlichsind.Auf Liebhaber des Kleinwagens FABIA warten beim Aktionstag gleich zweiSondermodelle: FABIA DRIVE 125 und FABIA COMBI DRIVE 125 punkten mitAusstattungs-Features wie Parksensoren hinten, beheizbaren Vordersitzen und derKlimaanlage Climatronic. Noch mehr Highlights bieten der FABIA DRIVE 125 BEST OFund der FABIA COMBI DRIVE 125 BEST OF. Hier sind unter anderem LED-Scheinwerfermit integriertem Abbiegelicht, Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie dasNavigationssystem Amundsen inklusive drei Jahren Infotainment Online kostenfreiSerie. Der FABIA COMBI DRIVE 125 BEST OF hat ab Werk ein Panoramaglasdach amBord.Beim kompakten SCALA DRIVE 125 dürfen sich Kunden zum Beispiel über16-Zoll-Leichtmetallfelgen und das Infotainmentsystem Bolero inklusive acht Zollgroßem Touchscreen freuen. Auch die Konnektivitätstechnologie SmartLink ist anBord. Sie vereint die Schnittstellen für Android Auto, Apple CarPlay undMirrorLink. Mit den zwei optionalen Austattungspaketen ,Licht&Sicht' sowie,Business' halten noch mehr Features Einzug in den schicken Kompakten.Für SUV-Fans präsentiert SKODA mit KAROQ DRIVE 125 und KODIAQ DRIVE 125 gleichzwei spannende Baureihen als attraktive Sondermodelle. Zur Ausstattung gehörenetwa LED-Hauptscheinwerfer und das erweiterte Zugangs- und Start-Stopp-SystemKESSY. Ebenso wie für den SCALA DRIVE 125 hat SKODA auch für die beidenSUV-Modelle umfangreiche Businesspakete im Angebot, die die Ausstattungzusätzlich erweitern. Kombinieren Kunden ein Sondermodell mit einemBusinesspaket, profitieren sie von einem Preisvorteil von bis zu 4.780 Eurogegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell.Darüber hinaus punkten die DRIVE 125-Modelle mit der kostenlosen, dreijährigenNeuwagenanschlussgarantie Garantie+ mit einer Laufleistung bis zu 50.000Kilometer innerhalb des Garantiezeitraumes von fünf Jahren(3) zusätzlich zurzweijährigen Herstellergarantie.Weitere Highlights beim großen SKODA Buffet: CITIGOe iV und SUPERB iVZu den Höhepunkten des Jubiläumsjahres zählen neben attraktiven Sondermodellenauch die ersten elektrifizierten Fahrzeuge der Marke. Beim großen SKODA Buffetstehen an vielen Standorten der batterieelektrische CITIGOe iV oder der ersteSKODA mit Plug-in-Hybridantrieb, der SUPERB iV, bereit. Besucher können in denersten elektrifizierten Fahrzeugen der Marke Platz nehmen und sie persönlicherleben.Neuer SKODA OCTAVIA steht in den StartlöchernSchon in wenigen Tagen werden Kunden den neuen OCTAVIA bestellen können. Inseiner vierten Generation präsentiert sich der Bestseller noch geräumiger,vernetzter und emotionaler als je zuvor. Beispielsweise bietet er als erstesModell des tschechischen Herstellers ein Head-up-Display, das die wichtigstenInformationen auf die Windschutzscheibe direkt ins Sichtfeld des Fahrersprojiziert. Beim SKODA Buffet werden alte wie neue Fans des beliebtenKompaktmodells weitere Informationen erfahren können. Der neue SKODA OCTAVIAwird bereits Ende März als Combi-Variante bei den SKODA Partnern zumKennenlernen bereitstehen.(1) Dreijährige Anschlussgarantie Garantie+ zusätzlich zur zweijährigenHerstellergarantie bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung der angegebenenKilometeranzahl innerhalb des Garantiezeitraums von insgesamt fünf Jahren (jenachdem, was zuerst eintritt und welche Laufleistung ausgewählt wurde).(2) Gewinnen Sie eine 7-tägige Reise nach Prag für 2 Personen im Wert von über4.500,- EUR inkl. Zugtransfer zum Flughafen Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands,Hin- und Rückflüge in der Economy Class, Unterbringung im 5-Sterne-Hotel mitHalbpension, Taschengeld in Höhe von 400,- EUR pro Person, City Pass Prag undhalbtägigem privatem Stadtrundgang.(3) Dreijährige Anschlussgarantie Garantie+ zusätzlich zur zweijährigenHerstellergarantie bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung der angegebenenKilometeranzahl innerhalb des Garantiezeitraums von insgesamt fünf Jahren (jenachdem, was zuerst eintritt und welche Laufleistung ausgewählt wurde).Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zukommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigtsind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwilligerfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sichnicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenenFahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand undAerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie demindividuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, dieCO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil TreuhandGmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.CITIGOe iV 61 kW (83 PS)kombiniert 12,9 - 12,8 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 0 g/kmSUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)/85 kW (116 PS)kombiniert 1,5 l/100km, kombiniert 14,5 - 14,0 kWh/100km, CO2-Emissionenkombiniert 35 - 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4497171OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell