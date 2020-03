München (ots) - Der Corona-Virus, die politischen und medizinischen Maßnahmen, die Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander, die Wirtschaft, das Bildungssystem, die Kultur und den Sport lösen bei den Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern in Deutschland weiterhin überaus großes Interesse aus. Die "Tagesschau" verzeichnete am vergangenen Sonntag mit 17,41 Millionen Zuschauern, davon allein 9,89 Millionen im Ersten, die bei weitem höchste Reichweite des Jahres. Das bedeutet einen Marktanteil von 46,9 Prozent (allein im Ersten: 26,7% MA).Auch die Talkrunde ANNE WILL mit dem Thema "Die Corona-Krise - wie drastisch müssen die Maßnahmen werden?" erreichte gestern mit 6,09 Millionen Zuschauern (22,0% MA) einen Jahresbestwert.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Es zeigt sich wieder einmal: Gerade dann, wenn es auf aktuelle, verlässliche und hintergründige Informationen ankommt, wenn eine Einordnung der Ereignisse geboten ist, schalten die Zuschauerinnen und Zuschauer in erster Linie Das Erste ein. Wir sind uns der Verantwortung, die wir in informationsintensiven Zeiten wie diesen haben, bewusst und werden auch weiter mit Umsicht umfassend über die Krise berichten."Auch am heutigen Montag, 16. März 2020, kommt Das Erste dem gesteigerten Informationsinteresse mit einer zweistündigen Extra-Ausgabe von "Hart, aber fair" nach. Das Thema um 20:15 Uhr: "Die Corona-Krise: Wo stehen wir, was kommt noch?". Frank Plasberg moderiert.Im Internet: www.DasErste.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4548285OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell