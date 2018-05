Großes Kino auf den Heimbildschirmen: Tele 5 präsentiert skandalöse Filmhistorie auf UHD1 by HD+

Unterföhring (ots) - "SKANDAL - Vorklappe mit Oskar Roehler" inUHD - Exklusiv mit HD+ // TELE 5 in Kooperation mit HD+ erstmals mitultra-hochauflösender BildqualitätHD+ baut sein Programm in ultra-scharfer Bildqualität weiter ausund präsentiert in Kooperation mit TELE 5 ein neues Format mitKultpotential: "SKANDAL - Vorklappe mit Oskar Roehler". Im Rahmen derneuen TELE 5 Film-Reihe "SKANDAL - Filme, die Geschichte schrieben"zeigt UHD1 by HD+ immer drei Tage vor dem eigentlichen Film eincineastisches Vorgespräch zwischen dem Journalisten Michael Blessingund dem renommierten Drehbuchautor und Regisseur Oskar Roehler.In der neuen Reihe werden unter anderem "Jud Süß - Film ohneGewissen", "Augen der Angst" und "Requiem for a Dream" gezeigt -Filme, die zu ihrer Zeit für mehr als nur Gesprächsstoff sorgten undhandfeste Skandale auslösten. Roehler, selbst bekannt für provokantesKino, erklärt, warum die Filme bei ihren Veröffentlichungen fürSchlagzeilen sorgten, bevor sich die Zuschauer wenige Tage später aufTELE 5 selbst ein Bild davon machen können.Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklungder HD PLUS GmbH, zum neuen Angebot: "Vielfalt in UHD: Mit 'SKANDAL -Vorklappe mit Oskar Roehler' auf UHD1 zeigen wir erstmals eine, wienicht anders zu erwarten, skandalöse Produktion von TELE 5. Es machtimmer mehr Spaß, das UHD-Angebot von HD+ zu sehen: In den vergangenenMonaten sind viele großartige Show-, Sport- und Serienhighlights indieser faszinierenden Bildqualität dazugekommen. Und da immer mehrSender ihre Inhalte mit uns testen, können sich HD+ Kunden schon baldauf noch mehr Programmhighlights in Ultra High Definition freuen."Kai Blasberg, Geschäftsführer TELE 5: "Geiler Sender, geilesProgramm, geiler Roehler, jetzt in geiler Auflösung - TELE 5skandalös in Ultra HD."Empfang mit UHD-Fernseher und HD+ Empfangsgerät Voraussetzung fürein unverschämt gutes TV-Erlebnis ist neben Satellitenempfang einUHD-Fernseher. Zudem benötigen Zuschauer ein HD+ Modul, einen HD+ UHDReceiver oder einen HD+ TVkey mit aktivem HD+ Sender-Paket.Die Empfangsparameter von UHD1Satellit: ASTRA 19,2 OstTransponder: 1.035Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)Modulation: DVB-S2, 8PSKSymbolrate: 22.000 Ms/sFEC 5/6Zuschauer mit einem HD+ Receiver oder HD+ TVkey finden UHD1 aufKanalplatz 1401.Sendetermine auf UHD1 by HD+SKANDAL - Vorklappe mit Oskar Roehler: Augen der Angst17. - 19. Mai 2018 um 22 UhrSKANDAL - Vorklappe mit Oskar Roehler: Jud Süß - Film ohne Gewissen17. - 19. Mai 2018 um 22:15 UhrSKANDAL - Vorklappe mit Oskar Roehler: Die blaue Lagune24. - 26. Mai 2018 um 22 UhrSKANDAL - Vorklappe mit Oskar Roehler: Das große Fressen31. Mai - 02. Juni 2018 um 22 UhrSKANDAL - Vorklappe mit Oskar Roehler: Das Wiegenlied vom Totschlag07. - 09. Juni 2018 um 22 UhrSKANDAL - Vorklappe mit Oskar Roehler: Wenn der Postmann zweimalklingelt14. - 16. Juni 2018 um 23 UhrSKANDAL - Vorklappe mit Oskar Roehler: Der letzte Tango in Paris14. - 16. Juni 2018 um 23:15 UhrSKANDAL - Vorklappe mit Oskar Roehler: Idioten14. - 16. Juni 2018 um 23:30 UhrHochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link:http://presse.hd-plus.de/presseÜber HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot inhochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das AstraSatellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ habenZugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 freiempfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paketaktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UltraHD-Sender. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erlebenZuschauer 45 Bundesliga-Spiele pro Saison und weitereSport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unterwww.hd-plus.de.Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kundenzudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit ersteReisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range)produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durchattraktive Inhalte den Fachhandel dabei, Kunden für Ultra HD zubegeistern. Abends präsentiert der Kanal HD+ Kunden exklusive Inhalteaus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action und Chillout - sowie dieUHD-Events der Sender. Mehr Informationen unterhttp://www.hd-plus.de/uhdRückfragen von Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell