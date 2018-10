Großes Interesse am Wirtschaftsstandort Schweiz - Deutsche Unternehmen profitieren von Expertenwissen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der Wirtschaftsstandort Schweiz wird bei deutschen Unternehmernimmer beliebter. Das beweist auch die große Nachfrage nach dem"Turmgespräch" in Stuttgart, das der Swiss Business Hub Germany, dieoffizielle Wirtschaftsförderung der Schweiz in Deutschland, am 17.Oktober anbietet. Deutsche und Schweizerische Business-Entscheidertreffen sich zum Erfahrungsaustausch auf dem Fernsehturm. Haupthemen:Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Innovationskraft. DieSchweiz gilt hier als führend, schließlich sind die Eidgenossen auchals Land der Erfinder bekannt. Mehr als 50 Unternehmen, überwiegendaus der Region Stuttgart, aber auch aus ganz Deutschland haben sichzum "Turmgespräch" angemeldet. "Wir sind ausgebucht", verkünden dieVeranstalter. Schon jetzt planen sie eine Folgeveranstaltung. "Wermehr wissen möchte oder keinen Platz mehr bekommen hat, kann imJanuar an einem Workshop teilnehmen oder eine persönliche Beratungbekommen", so Britta Thiele-Klapproth, Leiterin des Swiss BusinessHub.Zum Fachgespräch auf dem Fernsehturm in Stuttgart sind prominenteRedner geladen: Neben Hanspeter Fässler, dem Mitgründer undVorstandsvorsitzenden der ANYbotics AG, ein Unternehmen, das sich aufMobilität und Services mittels Robotern spezialisiert hat und BrunoAregger, der gerade von einer Reise aus dem Silicon Valleyzurückgehrt ist, sind auch Vertreter mehrerer Kantone sowieUnternehmer geladen, die seit längerem in der Schweiz erfolgreichsind. "Der Schweizer Markt ist interessant und bietet viele Vorteile.Neben einer exzellenten Infrastruktur sind dies vor allem einewirtschaftsnahe und serviceorientierte Verwaltung, mittelständischgeprägte Wirtschaftsräume sowie herausragende Hochschulen undForschungseinrichtungen", macht Thiele-Klapproth deutlich. Das seidie optimale Basis für innovative Unternehmen und Startups.Weitere Informationen über den Wirtschaftsstandort Schweiz unddessen Vorteile, die Service- und Beratungsleistungen des SwissBusiness Hub Germany sowie viel wertvolles Know-how rund um dieThemen Investitionen, Expansion, deutsch-schweizerWirtschaftsbeziehungen und Export gibt es unterhttps://www.s-ge.com/de.HintergrundDer Swiss Business Hub Germany als integraler Bestandteil desSchweizerischen Außenministeriums ist die offizielle Anlaufstelle fürdeutsche Unternehmen bei allen Fragen zur Unternehmensgründung in derSchweiz. Kostenfrei und unverbindlich hilft er in sämtlichen Fragender Expansion.Der Swiss Business Hub Germany mit Sitz im SchweizerischenGeneralkonsulat in Stuttgart unterhält ein großes Netzwerk zuExperten und Wirtschaftsakteuren und ist daher der ideale undoffizielle Wegbegleiter in die Schweiz.Der Swiss Business Hub bietet interessierten Unternehmenindividuelle und persönliche Beratungsgespräche an und vernetztkurzfristig mit den entsprechenden Experten.Darüber hinaus werden attraktive Informationsveranstaltungen alsPlattform für Gedankenaustausch und Expertengespräche als Drehscheibefür Geschäftskontakte für deutsche und schweizerischeBusiness-Entscheider angeboten.Jährlich werden rund 75 Unternehmen aus Deutschland auf ihrem Wegin die Schweiz begleitet und am jeweiligen Gründungsort gut vernetzt.Auf der anderen Seite unterstützt der Swiss Business Hub Germanykleine und mittlere Unternehmen aus der Schweiz und aus Liechtensteindabei, ihre Marktpräsenz in Deutschland zu stärken. Es bestehen engeVerbindungen zu Schweizer Unternehmen, Universitäten und zu denKantonen.Weitere Informationen unter https://www.s-ge.com/de.Kontakt:Swiss Business Hub Germanyc/o Schweizerisches GeneralkonsulatHirschstrasse 2270173 StuttgartDeutschlandTel.: +49 711 22 29 43 28Fax: +49 711 22 29 43 19Mail: stu.sbhgermany@eda.admin.chWeb: https://www.s-ge.com/deWeb: https://www.eda.admin.ch/swiss-business-hub-germanyFür redaktionelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an Falk S.Al-Omary unter post@al-omary.de oder der Rufnummer +491712023223.Original-Content von: Swiss Business Hub Germany, übermittelt durch news aktuell