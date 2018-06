Großes Interesse am Bayerischen Printpreis 2018 - Ausschreibungsfrist verlängert!

München (ots) -> Bundesweit großes Interesse am Bayerischen Printpreis> Einreichungsfrist bis zum 30. Juni verlängert> Unternehmen aus dem Bereich "Print" können sich in den Kategorien"Zeitung", "Zeitschrift" und "Druck" bewerbenDer Wettbewerb um den 13. Bayerischen Printpreis geht in dieVerlängerung. Dazu haben sich die ausschreibenden Verbände aufmehrfache Nachfrage aus der Branche entschlossen. Die Ausschreibunghat bisher eine große Resonanz hervorgerufen und die Veranstalterverzeichnen schon jetzt viele hochkarätige Einreichungen aus demgesamten Bundesgebiet. Bis zum 30. Juni 2018 können sich Unternehmenaus dem Bereich "Print" noch um die begehrte Auszeichnung bewerben.Die Teilnahme ist kostenfrei.Der Preis würdigt herausausragende Leistungen im Bereich derPrintmedien. Verlage, Agenturen oder Druckereien aus ganz Deutschlandkönnen an der Ausschreibung teilnehmen. Die Auszeichnung wird 2018 indrei neuen Preiskategorien vergeben.Die feierliche Preisverleihung findet am Abend des 24. Oktober2018 im Hubertussaal des Schloss Nymphenburg statt.Die PreiskategorienBayerischer Printpreis in der Kategorie "Zeitung": Ausgezeichnetwerden neue Ansätze bei der Publikation von Zeitungsinhalten und beider Vermarktung von Medien: neue Produktideen, innovative Prozesse,herausragendes Marketing - print oder crossmedial, lokal, regional,national.Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Zeitschrift":Ausgezeichnet werden besonders innovative, neue Zeitschriften odergelungene Relaunches bereits bestehender Magazine - ganz egal, obkleine oder große Titel. Beurteilt werden insbesondere Originalität,Kreativität, Alleinstellungsmerkmal und Innovationskraft.Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Druck": Ausgezeichnetwerden qualitativ hochwertige und herausragende Printprodukte.Beurteilt werden insbesondere Gestaltung, Kreativität,Innovationsgrad, Druck, Verarbeitung, Ästhetik und Haptik derEinreichung. Berücksichtigt werden alle gedruckten Medien wie Bücher,Zeitungen, Zeitschriften, Magazine und Geschäftsberichte.Unter www.bayerischer-printpreis.de/ausschreibung stehen dieAusschreibungsunterlagen zum Download bereit oder können über dieVerbände der Bayerischen Printmedien (VBZV, VZB, VDMB) sowie dasAwardbüro bezogen werden. Die Bewerbung erfolgt online unterwww.bayerischer-printpreis.de/teilnahme.Über den Bayerischen PrintpreisDer Bayerische Printpreis wird, gefördert durch die BayerischeStaatsregierung, von dem Verband Bayerischer Zeitungsverleger e.V.(VBZV), dem Verband der Zeitschriftenverlage Bayern e.V. (VZB) unddem Verband Druck und Medien Bayern e.V. (VDMB) ausgeschrieben. Erist neben dem Film-, Buch- und Fernsehpreis einer der vierBayerischen Medienstaatspreise und wurde erstmalig im Jahr 2000vergeben.Mit der Auszeichnung herausragender Leistungen im Bereich derPrintmedien werden Bedeutung, Möglichkeiten und Besonderheiten vonPrint in den Kategorien Zeitung, Zeitschrift und Druck gewürdigt. Miteinem Ehrenpreis ehrt der Bayerische Ministerpräsident eineherausragende Persönlichkeit, die sich in besonders vorbildlicherWeise um die Entwicklung des Printmedienstandorts Bayern verdientgemacht hat.www.bayerischer-printpreis.dePressekontakt:Awardbüro Bayerischer Printpreis 2018c/o G.R.A.L. GmbH, Katrin Strauch | Theresienstraße 134 | 80333München | Telefon: +49 89 38667613 | Fax: +49 89 38667676 | E-Mail:katrin.strauch@gral-gmbh.deOriginal-Content von: Bayerischer Printpreis, übermittelt durch news aktuell