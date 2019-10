Großes Finale in der Deutschen Rallye-Meisterschaft: SKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim will dritten Titel (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Zwei Punkte fehlen noch: Fabian Kreim/Tobias Braun reichtbereits Platz neun bei der 3-Städte-Rallye zum Triumph in derDeutschen Rallye-Meisterschaft (DRM)- Heißes Duell: Nur Hermann Gassner Jr./Ursula Mayrhofer könnenDRM-Rekordchampion SKODA den achten Titel noch streitig machen- Kreim: "Aller guten Dinge sind drei"Zwei Punkte fehlen noch: Das SKODA AUTO Deutschland Duo FabianKreim/Tobias Braun (D/D) will bei der 56. ADAC 3-Städte-Rallye seineaußergewöhnlich erfolgreiche Saison mit dem DeutschenRallye-Meistertitel krönen. Nach drei Siegen und einem zweiten Platzim bisherigen Saisonverlauf des nationalen Championats reicht beimgroßen Finale am Wochenende in Bayern bereits ein neunter Platz zumTriumph."Aller guten Dinge sind drei! Nach meinen Titeln 2016 und 2017will ich in diesem Jahr erstmals mit meinem neuem Beifahrer TobiasBraun feiern", sagt Fabian Kreim. Bei der Rallye Erzgebirge klapptees trotz eines überzeugenden Sieges bei äußerst schwierigenStreckenbedingungen noch nicht mit dem vorzeitigen Titelgewinn in derDeutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Mit der Bestzeit in der PowerStage verhinderten die letzten verbliebenen Titelkonkurrenten HermannGassner Jr./Ursula Mayrhofer (D/A) die vorzeitige Meisterfeier desSKODA AUTO Deutschland Teams. Die große Party soll nun im Ziel der3-Städte-Rallye folgen.Mit seinem DRM-Titel Nummer drei würde der 27-jährige Kreimendgültig zu einem der erfolgreichsten Piloten im nationalenRallye-Sport aufsteigen. Für den zwei Jahre jüngeren Braun wäre eseine Titelpremiere. Und die Marke SKODA würde ihre Position alsRekordmeister in der DRM mit dem achten Titel seit 2002 weiterausbauen.Andreas Leue, bei SKODA AUTO Deutschland verantwortlich fürMotorsport und Tradition, ist optimistisch: "Wir wollen bei der3-Städte-Rallye 'den Sack zumachen', die sicher wieder zahlreichenFans in Bayern begeistern und eines der erfolgreichsten Rallye-Jahrein der Historie von SKODA AUTO Deutschland mit dem erneutenTitelgewinn in der Deutschen Rallye-Meisterschaft krönen."Denn auf der Habenseite steht nämlich nicht nur eine fastmakellose Saisonbilanz in der höchsten deutschen Rallye-Liga - auchbei der ADAC Rallye Deutschland in der Heimat glückte Kreim/Braun einhistorischer Triumph: Das Erfolgsduo ließ beim Lauf zur FIARallye-Weltmeisterschaft in der WRC 2-Wertung die versammelte Eliteder weltbesten Piloten ihrer Klasse hinter sich. Die ebenfalls vonSKODA AUTO Deutschland unterstützten Marijan Griebel/PirminWinklhofer (D/D) landeten auf Platz zwei. Mit diesem spektakulärenDoppelsieg sorgten die beiden SKODA Duos für den größten deutschenRallye-Erfolg beim WM-Heimevent aller Zeiten.Der DRM-Titel würde die phänomenale Saison für Kreim/Braunabrunden. Dafür ist aber bei der 3-Städte-Rallye eine konzentrierteLeistung nötig. Das große Saisonfinale geht erstmals im BayerischenWald rund um den Servicepark in Freyung über die Bühne. Das bringtneue Herausforderungen auf den zehn Wertungsprüfungen mit sich.Die Konkurrenz ist so stark wie selten zuvor in diesem DRM-Jahr:Neben dem letzten verbliebenen Titelkonkurrenten Gassner Jr. imHyundai wollen Kreim gleich drei SKODA Markenkollegen das Siegenschwer machen: Dominik Dinkel (D), der Vizemeister von 2018, PhilipGeipel (D) im brandneuen evo-Modell des FABIA R5 und Kristof Klauszaus Ungarn. Ebenfalls zu den Topfavoriten zählen Christian Riedemann(D) im VW Polo GTI R5. Im gleichen Modell ist auch Dennis Rostek (D)mit Copilot Frank Christian (D) am Start - letzterer hatte 2016 und2017 zwei DRM-Titel an der Seite von Kreim gewonnen.Als Zugabe für die Fans der 3-Städte-Rallye wird der siebenmaligeDeutsche Rallye-Meister Matthias Kahle (D) im legendären SKODA 130 RSals Rallye-VIP-Taxi die Zuschauer mit spektakulären Drifteinlagenbegeistern.Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 201908.03. - 09.03.2019 ADAC Saarland-Pfalz-Rallye24.05. - 25.05.2019 AvD Rallye Sachsen14.06. - 15.06.2019 ADAC Rallye Stemweder Berg09.08. - 10.08.2019 ADAC Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue04.10. - 05.10.2019 ADMV Rallye Erzgebirge18.10. - 19.10.2019 ADAC 3-Städte-RallyePressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell