Großes Energiespeicherprojekt in Northam, Queensland, Australien geht ans Netz

Finanztrends Video zu



mehr >

Der chinesische Hersteller von PV-Modulen Risen Energy liefertmehr als 30.000 Module an den StandortNingbo, China (ots/PRNewswire) - Die Globalisierungsstrategie vonRisen Energy beginnt bedeutende Früchte zu tragen: Nach der Arbeiteiniger Jahre auf dem australischen Markt ging das 10-MW-Kraftwerk inNortham, Queensland ans Netz, das zusammen mit Carnegie Clean Energyentwickelt wurde.Bei dem Projekt handelt es sich um das erste großeEnergiespeicherwerk, das von EMC Lendlease gebaut wird, bei dem essich um ein Joint Venture zwischen Energy Made Clean, einemhundertprozentigen Tochterunternehmen von Carnegie und Lendlease,einem Anbieter von Leistungen aus den Bereichen Maschinenbau,Beschaffung und Konstruktion (EPC) handelt. Als Lieferant der Modulehat Risen Energy mehr als 30.000 monokristalline Module an das Werkgeliefert.Die Module wurden von der amerikanischen international tätigenBeratungsgesellschaft für Solar- und PV-Engineering undQualitätssicherung für technische Dienstleistungen, Clean EnergyAssociates, geprüft und können sich sehr gut an die vor Ortvorherrschenden Klimabedingungen in Westaustralien anpassen, indemsie in heißer und trockener Umgebung eine stabile Stromausgabeaufrechterhalten und durch Kostensenkung eine hohe Renditegewährleisten können.Das 25 Hektar große PV-Kraftwerksgelände wurde nun vollständigeans Netz angeschlossen und wird in den kommenden 25 Jahrenvoraussichtlich 24 GWh saubere Energie produzieren.Laut den aktuellsten Daten der China Photovoltaic IndustryAssociation (CPIA), stiegen die Exporte von Modulen durch chinesischePV-Hersteller in den ersten zehn Monaten des Jahres 2018, wobei derAnteil der Exporte nach Australien gegenüber 2017 einen Anstieg von6,0 auf 10,7 Prozent verzeichnete. Risen Energy war mit derbranchenweit führenden Qualität seiner Produkte, gepaart mitprofessioneller und effizienter Projektentwicklung nicht nur in derLage, seine Module erfolgreich nach Australien zu exportieren,sondern war auch am Bau vieler großer Kraftwerke im ganzen Landbeteiligt, bei denen die lokalen Standards für Projektdesign und-entwicklung vollständig eingehalten wurden. Dr. Anthony Lynham, derMinister für Naturrohstoffe, Minen und Energie von Queensland, lobteneben den weiteren Projekten insbesondere das Projekt in Yarranlea,bei dem Risen Energy eine entscheidende Rolle spielte.Li Bin, Geschäftsführer von Risen Energy Australia sagte: "Unserestetige Expansion in Australien wird von den innovativen Produktenund Technologien des Unternehmens angetrieben, mit der wir dieBedürfnisse von Kunden in verschiedenen Regionen bedienen können.Zukünftig plant unser Unternehmen auch Investitionen in Projekte fürerneuerbare Energie mit insgesamt mehr als 2 GW in Australien undwird die Expansion im Bereich Energiespeicher weiter verfolgen. Fürzukünftige Käufe suchen wir aktuell nach Finanz- und EPC-Partnernsowie nach Mitentwicklern."Pressekontakt:Tina Feng+86-13736192549tina@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell