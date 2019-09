Großes Bündnis mobilisiert für Klimastreik von Fridays for Future / Am 20. September gehen alle gemeinsam auf die Straße für echten Klimaschutz

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Berlin (ots) - Rückenwind für den Klimastreik: Nun schließen sichauch die Erwachsenen an. Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnishat der Fridays-For-Future-Bewegung Unterstützung für den Klimastreikam Freitag, 20. September zugesichert. Dann wollen weltweit Menschenfür einen gerechten und wirksamen Klimaschutz auf die Straßen gehen.Allein bundesweit sind Hunderte Klimastreik-Demonstrationen geplant,täglich kommen weitere hinzu."Als breites zivilgesellschaftliches Bündnis rufen wir alle auf,am 20. September gemeinsam mit Fridays For Future auf die Straße zugehen. Gemeinsam fordern wir: Klimaschutz jetzt!", hieß es aus demBündnis. "Schließen Sie sich den Demonstrationen von Fridays ForFuture in Ihrer Nähe an und unterstützen Sie die jungen Menschen beiihrem Protest für eine Zukunft ohne Klimakrise. Denn ihre Warnungenund Forderungen sind berechtigt. Wenn Jung und Alt jetztzusammenstehen, können wir die Regierung zum Handeln treiben." ImBündnis engagieren sich Umwelt-, Wohlfahrts-, Kultur- undEntwicklungsverbände, Kirchen, Klimaschutzinitiativen, Vereine undsoziale Bewegungen. Auch Unternehmen und Gewerkschaften mobilisierenzur Teilnahme.Fridays For Future hatte alle Menschen zu einem weltweitenKlimastreik aufgerufen: "Viele Erwachsene haben noch nichtverstanden, dass wir jungen Leute die Klimakrise nicht alleineaufhalten können. Das ist eine Aufgabe für die gesamte Menschheit."Am Tag des Klimastreiks will das Klimakabinett der Bundesregierungüber die nächsten Schritte in der Klimapolitik entscheiden. Mit denBeschlüssen reist Bundeskanzlerin Merkel wenige Tage später zumUN-Sondergipfel nach New York, um sie der internationalenGemeinschaft vorzustellen.Das Bündnis kritisiert: "Bisher hat die Bundesregierung versagtund liefert statt einer ambitionierten Klimaschutzpolitik nur Worte,denen keine Taten folgen." Tatsächlich sinken die atmosphärischenTreibhausgas-Konzentrationen nicht, sondern steigen. Wenn es nichtgelingt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, droht eineKlimakatastrophe, die nicht mehr aufzuhalten ist.Weitere Informationen: www.klima-streik.org#Klimastreik #AlleFürsKlimaIm Koordinierungskreis des Bündnisses engagieren sich: 350.org,Avaaz, BUND, Campact, Greenpeace, Klima-Allianz Deutschland, NABU,NaturFreunde Deutschlands, Together for Future, UmweltinstitutMünchen, WWF sowie die Kinder- und JugendorganisationenNaturschutzjugend, Naturfreundejugend, BUNDjugend und WWF Jugend.Eine Liste der mehr als 100 unterstützenden Organisationen findenSie auf: www.klima-streik.org/buendnisPressekontakte:350.orgKate Cahoon | (0176) 6360 6503 | kate@350.orgAvaazMario Lenhart | (0151) 5914 2096 | mario@avaaz.orgBUNDSigrid Wolff | (030) 2758 6425 (auch mobil) | presse@bund.netCampactOlga Perov | (04231) 957 490 (auch mobil) | perov@campact.deGreenpeaceTina Loeffelbein | (0151) 1672 0915 | tina.loeffelbein@greenpeace.orgKlima-Allianz DeutschlandJulia Dittmann | (030) 780 899 514 | presse@klima-allianz.deNABUKathrin Klinkusch | (030) 284 984 1510 | presse@nabu.deNaturFreunde DeutschlandsSamuel Lehmberg | (030) 2977 3265 | presse@naturfreunde.deTogether for FutureHolger Michel | (0178) 662 3679 | presse@togetherforfuture.netUmweltinstitut MünchenFabian Holzheid | (089) 3077 4929 | fh@umweltinstitut.orgWWFSylvia Ratzlaff | (030) 311 777 458 | presse@wwf.deNaturfreundejugend DeutschlandsLina Mombauer | (030) 2977 3278 | presse@naturfreundejugend.deBUNDjugendJenny Blekker | (0157) 3223 9561 | jenny.blekker@bundjugend.deOriginal-Content von: Klima-Allianz Deutschland, übermittelt durch news aktuell