Großes Berliner Festival kündigt sich an: Spirit of Istanbul Festival 2017 startet mit ungewöhnlicher Einladungs-Aktion

Berlin (ots) -Yeni Raki lädt bereits zum 5. Mal zum bekannten Spirit of IstanbulFestival am 04. März 2017 in die Arena Berlin ein. Mit Rebecca Mirals Moderatorin, Top Acts wie Culcha Candela, Stargästen auf demroten Teppich, ausgefallenem türkischen Essen und Yeni Raki werdentausende Gäste inspiriert, das Motto des Abends gemeinsam zu feiern:Unrush your world!Unter diesem Motto fand in Berlin auch eine sehr ungewöhnlicheAnkündigung für eben dieses Festival statt: Mitten auf Berlinshochfrequentierten U-Bahnhöfen wurden eilige Passanten mit einemopulent gedeckten Tisch überrascht und dazu eingeladen, sich demAlltag mal einfach einen Moment zu entziehen und bei gutem Essen miteinem Yeni Raki zur Ruhe zu kommen. #unrushyourworldDie Passanten staunten also nicht schlecht, als sie die hübscheTafel inmitten der hektischen Berliner Feierabendkulisse entdeckten.Es wurden klassisch-kreative Mezze (türkische Vorspeisen) mit demtürkischen Nationalgetränk Yeni Raki serviert, dazu bei gutem Wetterund ausgelassener Stimmung gelacht. Die Aktion sollte mit einemhumorigen Kniff Berliner und Berlinerinnen auf das Event aufmerksammachenNeben Kulinarik von diversen türkischen Restaurants und Musikverschiedener internationaler Künstler auf der großen Bühne, zeigtsich das Spirit of Istanbul Festival 2017 auch künstlerisch. DieExponate des Berliner Fotografen Thomas Kakareko sowie des türkischenFotokünstlers Levent Özcelik zeigen 'unrushed' Momente derEntschleunigung in den beiden Metropolen Berlin und Istanbul.Die Veranstaltung beginnt am Samstag, den 04. März 2017 um 19 Uhr,der Eintritt ist frei.