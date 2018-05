Großes AIDA Feuerwerk begeistert zum Hafengeburtstag: Rekordzahl von 1,3 Millionen Besuchern

Rostock (ots) - Zum 829. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG präsentierte derHauptsponsor AIDA Cruises am gestrigen Abend das großeGeburtstagsfeuerwerk. Das Kreuzfahrtschiff AIDAperla war Mittelpunktder Licht- und Feuerwerkinszenierung.Pünktlich zum Start des AIDA Feuerwerks um 21:45 Uhr hatte sichAIDAperla vor den Landungsbrücken positioniert. Das 15-minütigeLichtspektakel verwandelte den Nachthimmel über der Elbe in einleuchtendes Farbenmeer. Kurz darauf verabschiedete sich AIDAperla ausdem Hafen in Richtung Nordsee mit Kurs auf Le Havre.Die siebentätige Metropolentour mit AIDAperla führt nachSouthampton, Le Havre, Zeebrügge und Rotterdam und ist ab 599 Europro Person buchbar. Diese und weitere AIDA Kreuzfahrten ab derHansestadt können im Reisebüro, im Internet auf www.aida.de oder imAIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 gebucht werden.Insgesamt erlebten 1,3 Millionen Besucher vier Tage lang einabwechslungsreiches maritimes Programm entlang der Hafenmeile und aufdem Wasser. In der AIDA Urlaubswelt in der HafenCity und im BeachclubHamburg del mar war unter anderem eine mobile Showkabineeingerichtet. Zu Wasser präsentierten sich am 11. Mai AIDAvita, am12. Mai AIDAperla und zum Abschluss am 13. Mai AIDAsol.Preisbeispiel für die Redaktion:Metropolen ab Hamburg 1 mit AIDAperlaJuni bis Oktober 20187 Tage ab/bis Hamburgab 599 EUR* p. P.An- und Abreise mit der Bahn ab 94 EUR** p. P.* AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine),limitiertes Kontingent** 2. Klasse ohne BahnCard im Streckennetz der Deutschen BahnPressekontakt:Fotos zur honorarfreien, redaktionellen Verwendung im Zusammenhangmit dem Pressetext sind unter diesem Link https://bit.ly/2GbcNIUabrufbar. Fotograf: Christian LietzmannHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityAIDA CruisesAm Strande 3d18055 RostockTel. : +49 (0) 381 / 444-8020Fax: +49 (0) 381 / 444-8025Mail: presse@aida.dehttp://www.aida.de/-------------------------------------------------------------------Immer zuerst informiert - folgen Sie dem AIDA Communication Team aufTwitter!www.twitter.com/aida_presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell