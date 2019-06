Großes AIDA Abschlussfeuerwerk auf der Kieler Woche 2019

Rostock (ots) - Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises engagiertsich im Rahmen der 125. Kieler Woche vom 22. bis zum 30. Juni 2019erneut als Event-Sponsor und bringt vier AIDA Kreuzfahrtschiffe zumgrößten Segelevent der Welt.Besucher können sich auf fünf Anläufe freuen: Zum Start derFestwoche am 22. Juni 2019 wird AIDAprima Kiel anlaufen. Vier weitereAIDA Anläufe werden folgen: AIDAluna am 23. Juni, AIDAcara undAIDAprima am 29. Juni. Am 30. Juni macht AIDAbella zum Abschluss derKieler Woche am Ostseekai fest.In der AIDA Urlaubswelt an der Kiellinie Höhe Reventlouwiesekönnen Interessierte eine AIDAnova Showkabine besichtigen oder sichzu AIDA Reisen beraten lassen. Außerdem erwartet die Gäste ein AIDAReisegewinnspiel und Unterhaltung für die ganze Familie.Den krönenden Abschluss der Kieler Woche bildet das große AIDAAbschlussfeuerwerk am 30. Juni 2019, das den Himmel über derInnenförde in ein funkelndes Farbenmeer verwandeln wird. AIDAbellawird zeitgleich zum Feuerwerk auslaufen.Kreuzfahrtneulinge haben in Kiel die Möglichkeit, ein AIDA Schiffdurch einen Besuch an Bord kennenzulernen. Eine dreistündigeBesichtigung bietet einen umfassenden Einblick in die öffentlichenBereiche des Schiffs sowie in verschiedene Kabinenvarianten. DerPreis beträgt 49 Euro pro Person inklusive Mittagessen in einem derBuffet-Restaurants. Für Kinder bis einschließlich 15 Jahren ist derBesuch an Bord kostenlos. Die Anmeldung für Schiffsbesuche währendder Kieler Woche und für spätere Termine ist aufwww.aida.de/schiffsbesuche möglich.Von Kiel aus starten die AIDA Schiffe nach Norwegen und insBaltikum. Bis Oktober 2019 nimmt AIDAprima auf siebentägigenKreuzfahrten Kurs auf Tallinn, St. Petersburg, Helsinki undStockholm. Im Juli 2019 stehen außerdem zwei Reisen entlang NorwegensKüste auf dem Programm. Mit AIDAluna geht es bis hoch zum Polarkreis.AIDAbella bringt Gäste zum Nordkap, nach Island, zu den Lofoten oderumrundet Großbritannien.Alle AIDA Kreuzfahrten ab Kiel können im Reisebüro, im Internetauf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 2707 07 gebucht werden.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell