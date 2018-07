Großer deutscher Automobilhersteller wählt Solace als Messaging-Basis für die strategische Initiative vernetztes Auto zur Verbesserung des Fahrerlebnisses

Durch die Verlinkung vernetzter Autos mit mobilen Apps undBackend-IT-Systemen wird Fahrern mehr Sicht, Komfort und Kontrollegeboten als je zuvorOttawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Solace gab heute bekannt, dassDaimler, einer der größten Premium-Automobilhersteller und derweltweit größte Hersteller von Nutzfahrzeugen, Solace für dietechnologische Ausstattung zum Betreiben der "Mercedes me"-App undder damit verbundenen Services gewählt hat. Betrieben werden diesedurch das Streaming von Informationen zwischen den Fahrzeugen undBackend-Applikationen.Daimler hat sich entschieden, MQTT für die Kommunikation anFahrzeuge und von Fahrzeugen zu nutzen und benötigte eineTechnologie, die das komplexe und sehr umfangreiche Routing ausführenkann. Daimler wählte den Message Broker von Solace zum Betreiben vonMQTT und anderer Kommunikation, da dieser als einzige Technologienicht nur Informationen von zig Millionen Fahrzeugen sammeln, sondernauch fahrzeugspezifische Benachrichtigungen und Anweisungen an ganzbestimmte Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen senden kann."Wir freuen uns, dass Daimler Solace gewählt hat, um seinenWettbewerbsvorteil im Bereich vernetzte Autos auszubauen und dadurchdie für diese Generation einmalige Chance, die sich hier bietet, zunutzen", so Les Rechan, CEO von Solace. "Die Möglichkeit, uns miteinem der besten Unternehmen der Welt zusammenzuschließen in einerZeit, in der es etwas so Weitreichendes wie die Bedeutung desAutofahrens revolutioniert, ist wirklich ein Wendepunkt für dasWachstum unseres Unternehmens."Daimler führt Mitte 2018 Services im Bereich vernetztes Auto ein,die die Technologie von Solace einsetzen.Informationen zu DaimlerDaimler ist einer der größten Premium-Automobilhersteller und derweltweit größte Hersteller von Nutzfahrzeugen mit globalerReichweite. Das Unternehmen bietet Finanzierung, Leasing,Flottenmanagement, Versicherung und innovative Mobilitäts-Services.Informationen zu SolaceSolace ist der einzige vereinheitlichte Message Broker, derVeröffentlichung/Abonnement, Queue, Anfrage/Antwort und Streamingmittels offener APIs und Protokollen über eine Hybrid-Cloud undIoT-Umgebungen ausführt. Mit den Technologien des Unternehmens füreinen intelligenten Datenfluss werden Informationen schnell undzuverlässig zwischen Applikationen, Geräten und Menschen über Wolkengeroutet. Bekannte Unternehmen wie etwa SAP, Barclays und AmericanExpress wie auch wachstumsstarke Unternehmen wie VoiceBase und Jionutzen Solace, um ihre Legacy-Applikationen zu modernisieren underfolgreich Strategien in den Bereichen Analytik, Hybrid-Cloud undInternet der Dinge zu verfolgen. Erfahren Sie mehr unterhttps://solace.com.Presse-Kontakt für Solace:Lori NiquetteSHIFT Communicationssolace@shiftcomm.com617-779-1800Logo - https://mma.prnewswire.com/media/586634/Solace_logo.jpgOriginal-Content von: Solace, übermittelt durch news aktuell