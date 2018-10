Großer chinesischer Pharmakonzern schützt seine kostbaren F&E-Daten mit Infortrend Hybrid Cloud Storage

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScCase/20181023001?re=/de/Home)®Technology, Inc. (TWSE: 2495) hat heute bekanntgegeben, dass eingroßer chinesischer Pharmakonzern mit einer Marktkapitalisierung vonüber 100 Mrd. $ ab sofort seine kostbaren F&E-Daten mit der EonStorGSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScCase/20181023002?re=/de/products/GSc) Hybrid Cloud Storage Appliance sichert.In der Pharmabranche sind die Daten aus klinischen Prüfungen vonunschätzbarem Wert bei der Arzneimittelentwicklung. Sie müssengesichert und vor allen denkbaren Pannen geschützt werden.Einhundertprozentiger Schutz lässt sich nur durch eine Hybrid CloudStorage-Lösung erzielen, da sie sowohl lokale als auch ortsferneSicherungen bereitstellen kann.Nach einem strengen Auswahlverfahren erhielt Infortrend sowohl fürdie lokalen als auch für die ortsfernen Backups den Zuschlag. Alslokale Sicherungslösung wurde ein Infortrend Speicher-Arrayausgewählt, das eine hohe IOPS-Leistung für die Echtzeit-Sicherungder Anwendungsdaten bei gleichzeitig niedriger Latenz bietet. DasRemote-Backup in der Ferne übernimmt ein GSc 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScCase/20181023003?re=/de/products/families/GSc/3000), da es sich über gängige Protokolle in den DataProtection Manager-Server (DPM-Server) vor Ort integrieren lässt. DasGSc-System dient zudem als Cloud-Cache zur Pufferspeicherung großerBackup-Dateien. Diese Sicherungsdateien können zuverlässig außerhalbder Geschäftszeiten an den Cloud-Service übertragen werden.Die entstandene Lösung arbeitet effizient und stabil, während dieF&E-Daten sicher aufbewahrt und effektiv geschützt sind. In der Folgehat der Pharmariese alle Lager auf Infortrend-Systeme umgestellt undweiter ausgebaut."Speicherlösungen von Infortrend sind bekannt für ihrausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ihre Zuverlässigkeitbei der Datensicherung. Durch Kombination mit Cloud-Speicher könnenwir sicherstellen, dass die Daten unserer Kunden bestmöglichgeschützt sind", sagte Thomas Kao, Senior Director of ProductPlanning.Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScCase/20181023002?re=/de/products/GSc) für weitere Informationen zurEonStor GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScCase/20181023002?re=/de/products/GSc) Hybrid Cloud StorageAppliance-ProduktreiheÜber InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScCase/20181023001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führenderAnbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen.Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.comInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScCase/20181023001?re=/de/Home)® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum derjeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend TechnologyFendy HuangE-mail: fendy.huang@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell