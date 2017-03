köln (ots) -Tolle Stimmen, originelle Performances, Gänsehaut bei Hörerinnen undZuschauern: Ab sofort sind wieder alle Chöre in Nordrhein-Westfalengefragt, denn der WDR-Wettbewerb "Der beste Chor im Westen" geht indie nächste Runde. Im Dezember 2016 hatte sich derChristophorus-Jugendkammerchor in einem packenden Finale in dieHerzen der WDR-Zuschauer gesungen und einen Auftritt mit den Profisvom WDR-Rundfunkchor gewonnen. Jetzt suchen das WDR Fernsehen und WDR4 neue Gesangsformationen: von Beat-Boxern bis zum Quartett, vomGospel- bis zum Feierabendchor, vom klassischen Ensemble bis zu denShanty-Chören - alle Bewerbungen mit mindestens vier Personen sindwillkommen. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2017. Und der Einsatzlohnt sich: "Der beste Chor im Westen" gewinnt 10.000 Euro.Die Bewerber, die ein aussagekräftiges Video über ihren Chor an denWDR schicken (per Post oder Upload), haben die Chance, im September /Oktober in einer der vier regionalen Vorentscheidungen im Süden,Westen, Osten und Norden NRWs gegeneinander anzutreten -vorausgesetzt, sie können die Jury überzeugen. Im Halbfinale undFinale des Wettbewerbs, der von Marco Schreyl moderiert wird, geht esdann um alles: Die Chöre müssen nicht nur ihr eigenes Repertoirebeherrschen, sondern auch eine von der Jury gestellte Aufgabenbewältigen. Die Shows werden im Dezember 2017 live im WDR Fernsehenzu sehen sein. Im Radio begleitet WDR 4 den Wettbewerb von Beginn an.Alle Informationen, FAQs zum Wettbewerb und die genauenTeilnahmebedingungen stehen ab sofort unter derbestechor.wdr.de zurVerfügung."Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des WestdeutschenRundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion:Anne Leudts, Yelda Türkmen.Fotos zu "Der beste Chor im Westen" finden Sie unter ard-foto.de.Pressekontakt:WDR Presse und InformationLena SchmitzTelefon: 0221 / 220 7100Email: Lena.Schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell