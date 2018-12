Großer Städtevergleich: So zufrieden sind Taxikunden (FOTO)

Hamburg (ots) -Studie offenbart Verbesserungspotential vor allem beim Service- Befragung von 500 Fahrgästen zeigt: Fahrstil wird oft alsunangenehm empfunden- Kunden erwarten gute Verständigung mit dem Fahrer- Schulungsinitiative des Taxiverbands Deutschland und mytaxi sollFahrern helfen, Service, Qualität und Sicherheit zu verbessernWenn es um die Zufriedenheit der Fahrgäste geht, stehen BerlinerTaxifahrer deutschlandweit an der Spitze. Das ergab eine Studie desMarktforschungsinstituts Statista im Auftrag von mytaxi, Europaserfolgreichster Taxi-App. Befragt wurden Kunden, die ihr Taxi sowohlüber eine App als auch telefonisch bestellen. Vier von fünfTaxikunden in der Hauptstadt sind demnach mit ihrer letzten Taxifahrtzufrieden oder sehr zufrieden. Zum Vergleich: In Hamburg vergabendiese Noten nur 64 Prozent. Dort waren zwölf Prozent sogarunzufrieden oder sehr unzufrieden. Regionale UnterschiedeDie Befragung von insgesamt 500 Taxi-Fahrgästen in Berlin,Hamburg, München, Köln/Düsseldorf und Stuttgart ergab folgendesRanking, gemessen am Anteil der Befragten, die sich zufrieden odersehr zufrieden äußerten:1. Berlin, 80 Prozent2. München, 75 Prozent3. Stuttgart, 70 Prozent4. Düsseldorf/Köln, 67 Prozent5. Hamburg, 64 ProzentViele Kritikpunkte, Service ausbaufähigWährend die allgemeinen Beurteilungen insgesamt positiv ausfielen,nannten mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) einen odermehrere Kritikpunkte. Fast vierzig Prozent von ihnen gaben an, keinenHinweis auf bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten und Quittungen erhaltenzu haben. Rund ein Drittel fand sich plötzlich auf einer unerwartetenRoute wieder. Viele Fahrgäste erlebten den Fahrstil als unangenehm,weil zu schnell, zu aggressiv oder unsicher gefahren wurde. EinFünftel berichtete sogar von Verstößen gegen Verkehrsregeln. Darüberhinaus wurden Unpünktlichkeit, schlechte Verständigung mit demFahrer, lange Wartezeiten, unfreundliches Verhalten und dasMissachten von Fahrgastwünschen angeführt.Taxiverband Deutschland und mytaxi wollen Service und QualitätverbessernService kann man lernen. Unter dieser Prämisse haben derTaxiverband Deutschland und mytaxi eine gemeinsame Initiative zurSchulung von Taxifahrern ins Leben gerufen. "Mit diesemSchulungsangebot wollen wir noch mehr Qualität und Sicherheit in denTaxi-Service bringen. Unsere Studie hat gezeigt, dass es hier nochwesentliche Punkte gibt, die deutlich verbessert werden können.Gerade im aufkommenden Mobilitätswettbewerb ist es wichtig, dass dieFahrgäste der Marke Taxi vertrauen und sich sicher sein können, dasssie bei jeder Fahrt eine Premium-Dienstleistung erhalten", erklärtAlexander Mönch, General Manager von mytaxi in Deutschland. Auch DirkHoll vom Taxiverband Deutschland begrüßt die Kooperation: "DieSchulungen helfen den Fahrern, ihren Job noch besser zu machen. Damitüberzeugen sie nicht nur die Fahrgäste, sondern qualifizieren undpositionieren sich auch erfolgreich für die Zukunft."Dialog auf AugenhöheManfred Aden, selbst Taxifahrer aus Leidenschaft und zuvor 20Jahre lang Projektleiter in einem Großunternehmen, leitet die Kurse.Er führt einen Dialog auf Augenhöhe mit den Fahrern. Nach Abschlussder Schulung erhalten die Teilnehmer das Zertifikat "Premium Driver"und können aus einem Zusatzangebot bestehend aus ADACFahrsicherheitstraining oder Sprachkurs wählen.Kurskonzept basiert auf KundenerwartungenDas inhaltliche Konzept der Kurse entspricht den hohen Erwartungender Fahrgäste an die Servicequalität im Taxi. Dazu gehören lautStudie vor allem:1. Sichere Fahrweise (58 Prozent der Nennungen)2. Pünktlichkeit (53 Prozent der Nennungen)3. Sauberkeit (50 Prozent der Nennungen)4. Gute Verständigung mit dem Fahrer (45 Prozent der Nennungen)5. Wartezeit (36 Prozent der Nennungen)6. Transparenz über die Route (32 Prozent der Nennungen)7. Einfache Buchung (27 Prozent der Nennungen)Schulungsprogramm läuft anDie Service- und Qualitätsschulungen sind diese Woche gestartet,der erste Termin fand in Hamburg statt. In den kommenden Wochenfolgen Kurse in anderen Städten wie München, Berlin, Stuttgart, Köln,Frankfurt, Düsseldorf und Essen. Für die nächsten Monate sind weitereSchulungstermine geplant.Über mytaximytaxi wurde im Juni 2009 gegründet und war die weltweit ersteTaxi-App, die eine direkte Verbindung zwischen Fahrgästen undTaxifahrern herstellt. Mit mehr als 10 Millionen Fahrgästen und100.000 registrierten Fahrern ist mytaxi die führende Taxi-App inEuropa. Seit September 2014 gehört mytaxi zur Daimler MobilityServices GmbH (Teil der Daimler Gruppe). Im Juli 2016 kündigte mytaxiden Zusammenschluss mit Hailo an, der führenden Taxi-App inGroßbritannien und Irland - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurgrößten Taxi-App Europas. Mit seinen mehr als 500 Mitarbeitern in 26europäischen Niederlassungen ist mytaxi heute in rund 100 Städtenaktiv. Eckart Diepenhorst ist Geschäftsführer (CEO) von mytaxi.Weitere Infos unter www.mytaxi.com