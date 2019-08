Hamburg (ots) - Großer Sport, große Emotionen: In derFischauktionshalle in Hamburg wurden am Abend des 19. August vor über700 Gästen aus Sport, Wirtschaft und Medien zum 17. Mal mit dem SPORTBILD-Award herausragende Leistungen im Sport geehrt. Die Redaktionvon SPORT BILD, Europas größter Sportzeitschrift, hat Preise ininsgesamt neun Kategorien vergeben. Moderiert wurde die Veranstaltungvon TV-Moderatorin Andrea Kaiser und Matthias Brügelmann,Chefredakteur SPORT der BILD-Gruppe."Trainer des Jahres" ist Jürgen Klopp, der für den Gewinn derChampions League mit dem FC Liverpool den SPORT BILD-Award 2019erhielt. Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, die bei einemTrainingsunfall 2018 eine Querschnittslähmung erlitt, und sich in dasLeben zurückkämpfte, wurde als "Heldin des Jahres" ausgezeichnet. Fürden "Moment des Jahres" sorgte 2019 Skirennläufer Felix Neureuthermit seinem letzten Rennen. Sieger in der Kategorie "eSport" wurdeder SV Werder Bremen, dessen Spieler Michael "MegaBit" Bittner undMohammed "MoAuba" Harkous auf dem virtuellen Rasen Deutscher Meisterund FIFA-Weltmeister wurden. Die "Überraschung des Jahres" gelangCheftrainer Friedhelm Funkel mit dem souveränen Klassenerhalt vonFortuna Düsseldorf. "Star des Jahres" wurde Bayern-Stürmer RobertLewandowski als erfolgreichster ausländischer Torjäger in derBundesliga-Geschichte. Für ihre langjährigen Auftritteals Moderatorenteam erhielten Günter Netzer und Gerd Delling denSPORT BILD-Award als das "Beste TV-Duo aller Zeiten". Den"Sonderpreis der Chefredaktion" bekam Arjen Robben, der nach derletzten Bundesliga-Saison seine Karriere beim FC Bayern beendete.Emotionaler Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung von HorstEckel, dem damals jüngsten deutschen Spieler beim "Wunder von Bern"bei der WM 1954, für sein "Lebenswerk". Als Stefan Kuntz, Cheftrainerder U-21-Fußballnationalmannschaft, dem heute 87-Jährigen den SPORTBILD-Award überreichte, erhoben sich die Gäste zum stehenden Applausfür eine große deutsche Fußball-Legende.Matthias Brügelmann, Chefredakteur SPORT der BILD-Gruppe und SPORTBILD: "Großer Sport und große Emotionen gehören fest zusammen. Ob imStadion oder auf dem virtuellen Rasen, mit ihrer Leidenschaft für denSport und ihren legendären Leistungen haben die Gewinner des SPORTBILD-Award 2019 die Zuschauer auf ganze besondere Weise begeistertund berührt."Zu den weiteren prominenten Teilnehmern des SPORT BILD-Award 2019zählten unter anderem Eintracht-Frankfurt-Vorstand Fredi Bobic,Fußball-Experte Reiner Calmund, Deutschlands erfolgreichster TurnerFabian Hambüchen, Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann, BerndHoffmann, Vorstandsvorsitzender HSV, HSV-Präsident Marcell Jansen,Rad-Sprinter Marcel Kittel, TV-Handball-Experte Stefan Kretzschmar,der ehemalige Fußballnationaltorhüter Jens Lehmann, TV-ModeratorinMonica Lierhaus, Hertha BSC-Manager Michael Preetz, DFL-PräsidentReinhard Rauball, TV-Moderatorin Christine Theiss, Hans-JoachimWatzke, Geschäftsführer Borussia Dortmund, Box-Trainer Ulli Wegener,Handball-Star Patrick Wiencek sowie Profi-Boxer Tyron Zeuge.Der SPORT BILD-Award 2019 wurde live im Video auf SPORTBILD.de undBILD.de gezeigt.Pressekontakt:Christian SenftUnternehmenskommunikation / Leiter BILD-KommunikationAxel Springer SETel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: SPORT BILD, übermittelt durch news aktuell