Unterföhring (ots) - Mission accomplished! Der holländischeDarts-Profi "Mighty Mike" Michael van Gerwen gewinnt die Darts WM2017 - und tritt am kommenden Samstag bei der ersten "Promi-Darts-WM"an der Seite von Tim Wiese an. "Congrats, Michael! Du warst der großeFavorit dieser WM und hast Dir den Titel erkämpft", sagt derehemalige Nationaltorwart und Wrestling-Shootingstar über seinenTeam-Partner. "Ich gratuliere Dir und freue mich darauf, dass wir amkommenden Samstag gemeinsam bei der 'Promi-Darts-WM' antreten. Dubist in Form, ich bin in Form, dann lass uns das Ding gemeinsamrocken!"Bei der "Promi-Darts-WM" treten acht Prominente - jeweilsunterstützt von einem Profi-Darts-Spieler - gegeneinander an.Gespielt wird das Turnier im klassischen "501"-Modus: Jedes Teamstartet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf nullkommen. Welches Zweier-Team beweist eine ruhige Hand und trifft vollins Rote?Alle Teams der "Promi-Darts-WM" im Überblick:Star-Koch Tim Mälzer und Darts-Profi Phil Taylor Star-Koch SteffenHenssler und Profi Gary Anderson Sport-Moderatorin Laura Wontorra undProfi Wayne Mardle Weltfußballer Lothar Matthäus und Profi PeterWright Moderator Matthias Opdenhövel und Profi Mensur SuljovicVolksmusik-Star Stefanie Hertel und Profi Rowby-John RodriguezFußball-Manager Reiner Calmund und Profi Max Hopp Wrestling-Star TimWiese und Profi Michael van GerwenModeriert wird die "Promi-Darts-WM" von Joko Winterscheidt. AmKommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke. Produziert wird die Show vonEndemol Shine Germany."Die Promi-Darts-WM 2017" am Samstag, 7. Januar 2017, um 20:15 Uhrlive auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR EntertainmentMichael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionAlina Jahrmarkt Tel. +49 [89] 9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell