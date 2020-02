Großer Sendesaal des NDR Hannover: Bauarbeiten verzögern sich erneut

Hamburg (ots) - Die Wiedereröffnung des Großen Sendesaals in Hannover verschiebtsich. Komplikationen beim Einbau der neuen Bühnenelemente führen dazu, dass sichdie Arbeiten erneut verzögern. Der NDR sagt daher alle Konzerttermine bis MitteMärz 2020 ersatzlos ab. Folgende Konzerte im Spielplan der NDR Radiophilharmoniesind davon betroffen und müssen entfallen:27./ 28. Februar: Sinfoniekonzerte A unter Leitung von Simone Young.5./ 7. März: Sinfoniekonzerte A unter Leitung von Andrew Manze.6. März: Schulkonzert und Familienkonzert "Orchester-Detektive".8. März: Klassik Extra unter Leitung von Andrew Manze.Dem Publikum der NDR Radiophilharmonie werden die Ticketkosten für dieentfallenden Konzerte erstattet. Hierfür können sich Karteninhaber an dieVorverkaufsstelle wenden, an der die Karten erworben wurden.Seit Sommer 2019 wird die Bühne des Großen Sendesaales grundlegend modernisiert.Die Arbeiten sollten nach ursprünglicher Planung Anfang dieses Jahres beendetsein."Wir bedauern diese unglückliche Entwicklung und bitten alle betroffenenBesucherinnen und Besucher um Verständnis", sagt Matthias Ilkenhans, Manager derNDR Radiophilharmonie.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationLara LouwienTel.: 040 / 4156-2312Mail: l.louwien@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4512199OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell