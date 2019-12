Großer Run auf Neujahrsmünze 2020

Wien (ots) - "Klang des Glücks" heißt die Neujahrsmünze 2020 und zeigt denMusikverein. Die Münze in Silber oder Kupfer bietet eine Alternative zuPlastikschweinchen zum Jahreswechsel.Ab heute erhältlich ist die Neujahrsmünze 2020, die gestern Abend von Dr. ThomasAngyan, Intendant des Wiener Musikvereins und Mag. Gerhard Starsich,Generaldirektor der Münze Österreich AG präsentiert wurde.Das neuneckige Geldstück lässt das neue Jahr musikalisch beginnen und weist aufein freudiges Jubiläum hin: Am 5. Jänner 1870 - vor 150 Jahren - wurde dasGebäude des Wiener Musikvereins feierlich eröffnet.Bei den ersten musikalischen Darbietungen staunte das Publikum: Die Akustik desGoldenen Saals setzte neue Maßstäbe. Von allen Punkten aus hörte mangleichermaßen gut. Die hervorragenden Klangeigenschaften des Raumes waren nichtdas Ergebnis strenger Wissenschaftlichkeit. Glücklich hatte sich aus einerwunderbaren Architektur ein wunderbarer Klang ergeben."Neujahrsmünzen zu schenken gehört für viele so untrennbar zum Jahreswechsel wiedie Pummerin oder das Neujahrskonzert", weiß Generaldirektor Gerhard Starsich.Die Neujahrsmünze 2020 drückt Freude aus: Freude auf das neue Jahr, an derMusik, am altehrwürdigen Wiener Musikverein und am ewigjungen Apollo, Gott derKünste, der seit 150 Jahren hoch über den Zuhörern schwebt.Die Münze "150 Jahre Musikverein" ist in Geldinstituten, Postfilialen, Filialendes Dorotheums, im Musikverein, bei der Münze Österreich AG und am WienerSilvesterpfad in zwei Varianten erhältlich:- aus ¼ Unze Silber in einer attraktiven Verpackung mit Neujahrs-Banderole- aus Kupfer zum Nennwert, also 5 Euro um 5 EuroDie Münzen sind Zahlungsmittel in Österreich.Über die Münze Österreich AG:Mit fast 825 Jahren Geschichte ist die Münze Österreich AG mit Sitz in Wienheute eine der dynamischsten und erfolgreichsten Münzprägestätten der Welt. IhrGeschäftsmodell beruht auf vier Produktfamilien: Umlaufmünzen, Anlagemünzen ausGold, Platin und Silber, Sammlermünzen, Ronden (ungeprägte Münzplättchen) undVerlagsmedaillen aus Edelmetallen. Ihr Erfolgsrezept: Die verlässlich hoheQualität ihrer Produkte, höchste Handwerkskunst und laufende Investitionen inProduktinnovationen sowie in den modernsten Maschinenpark der Welt.Kontakt:Mag. Andrea Lang, Unternehmenssprecherin, Tel. 06649629821 email:andrea.lang@austrian-mint.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112323/4458668OTS: Münze Österreich AGOriginal-Content von: Münze Österreich AG, übermittelt durch news aktuell