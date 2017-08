Berlin (ots) -Am Freitag startet die 1. Fußball-Bundesliga mit dem Spiel desamtierenden Meisters FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen indie neue Saison. Und ganz gleich, wer am 12. Mai 2018 zum neuenDeutschen Meister gekürt wird - ein Gewinner steht schon heute fest:der FC Schalke 04. Kein anderer Verein der 1. und 2. Bundesligagreift seinen Fans für Eintrittskarten, Trikots und andere Fanartikelähnlich tief in die Tasche, wie eine Analyse des Verbraucherforumsmydealz.de zeigt."Der Shop des 1. FC Heidenheim 1846 wird momentan überarbeitet".Fast schon rührend wirkt der Hinweis, mit dem der Zweitligist aus dersüdwestdeutschen Fußballprovinz seine Fans seit Anfang Augustpünktlich zum Start der 2. Bundesliga begrüßt. Tatsächlich nämlichhaben sich alle 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga inzwischen längstauch zu Handelsunternehmen gemausert. Vom Trikot über die Bettwäschebis hin zum stilecht mit Totenkopf verzierten Hundenapf können selbstdie eigentlich ja so konsumkritischen Anhänger des FC St. Pauli imvereinseigenen Online-Shop alles kaufen, was das Fanherz begehrt.Und das zahlt sich für die Vereine richtig aus: Satte 274,6Millionen Euro spülte der Verkauf von Fanartikeln allein in derSaison 2015/16 in die Kassen der Teams der 1. und 2. Bundesliga, wiedas Fachmagazin Stadionwelt Inside Ende Januar 2017 ermittelte. Nichtzufällig entfielen dabei 243,3 Millionen Euro auf die 18Erstligisten. Diese nämlich liegen nicht nur sportlich, sondern auchpreislich weit über dem Zweitliga-Niveau, wie eine Analyse desVerbraucherforums mydealz.de zeigt.Beim Hamburger SV und in Dortmund zahlen Fans für ihre Dauerkarteam meistenFußball lebt von der Stimmung während des Spiels. Entsprechendviel sollte den Vereinen an ausverkauften Stadien gelegen sein. Dochschon die Preise für Fankurven-Dauerkarten unterscheiden sich stark:Während der VfL Wolfsburg und Zweitligist Greuther Fürth faire 130Euro berechnen und sich selbst der FC Bayern München (140 Euro) amunteren Ende der Preisskala bewegt, bitten andere Verein ihreAnhänger kräftig zur Kasse. Mit 208 Euro berechnet Erzgebirge Aue soam meisten für eine Stehplatz-Dauerkarte. Fans von Borussia Dortmundmüssen 211,50 Euro bezahlen, wenn sie alle 17 Heimspiele aus derSüdkurve verfolgen möchten. Und stolze 224 Euro knöpft der HamburgerSV seinen Fans für eine Stehplatz-Dauerkarte ab. Damit ist dasFankurven-Abo beim zuletzt kriselnden "Bundesliga-Dino" so teuer wiebei keinem anderen Verein der ersten und zweiten Liga. Im Mittelzahlen Fans für eine Dauerkarte in der Heimkurve sonst nur 174,17Euro in der 2. und 183,44 Euro in der 1. Bundesliga.Auch bei den Sitzplatz-Dauerkarten spielen Borussia Dortmund undder Hamburger SV preislich in der Spitzenklasse mit: Stolze 904 Euround fünfzig Cent verlangt Borussia Dortmund in der neuen Saison füreine Sitzplatz-Dauerkarte der Kategorie 15. Für diesen Preis könnenInhaber alle 17 Bundesligaheimspiele des BVB wahlweise von der Mitteder West- oder Osttribüne des Signal Iduna Parks aus verfolgen. Siezahlen für die edle Plastikkarte aber auch so viel wie sonst nirgendsin der 1. und 2. Bundesliga. Ähnlich teuer ist die Dauerkarte für dieHaupttribüne nur noch beim SC Freiburg (835 Euro), Hamburger SV (805Euro), bei Eintracht Frankfurt (803 Euro) und Schalke 04 (776 Euro).Im Mittel liegt der Preis für eine Haupttribünen-Dauerkarte aber weitdarunter: Durchschnittlich verlangen die 18 Erstligisten 698,52 Eurofür ihre jeweils teuerste Dauerkarte. Der VfL Wolfsburg verlangt fürsie sogar nur 400 Euro und bleibt damit preislich selbst unterhalbdes Durchschnittspreises der 2. Bundesliga, der 488,61 Euro beträgt.Den "Steher für'n Zehner" bieten nur noch der FSV Mainz und VfLWolfsburg anAuch Fans, die nur ab und an ins Stadion gehen, stoßen auf großePreisunterschiede - zwischen den einzelnen Bereichen im Stadiongenauso wie zwischen den Vereinen. Dass die Stehplatzkarte fürHeimfans bei Bayern München im Vorverkauf so beispielsweise 15 Eurokostet während der Rekordmeister für einen Platz auf der Haupttribüneder Allianz Arena 70 Euro berechnet, ist dabei noch verständlich.Mehr Komfort rechtfertigt schließlich auch einen höheren Preis.Für Fans weniger verständlich und letztlich wohl das Ergebnis vonAngebot und Nachfrage sind hingegen die großen Preisunterschiedezwischen den einzelnen Vereinen der 1. und 2. Bundesliga. Ein Platzauf der Haupttribüne eines Erstligaclubs kostet im günstigsten Fallso beispielsweise zwischen zwanzig Euro (Mainz) und 78 Euro(Dortmund) und im Mittel 51,22 Euro. In der 2. Bundesliga werden füreinen Sitzplatz der gleichen Kategorie zwischen 26 Euro (DynamoDresden) und 46 Euro (Fortuna Düsseldorf) und durchschnittlich 35,93Euro fällig.Ähnlich stark unterscheiden sich die Vorverkaufspreise fürStehplatzkarten in der Fankurve. Weniger rühmliche Spitzenreiter sindhier in der ersten Liga der Hamburger SV (17 Euro) und BorussiaDortmund (16,70 Euro) und in der zweiten Liga Erzgebirge Aue (14,30Euro) sowie Eintracht Braunschweig, der MSV Duisburg und VfL Duisburgmit jeweils 14 Euro. Auf viel Sympathie bei den Fans dürfte hingegendie Preispolitik des FSV Mainz 05 und VfL Wolfsburg stoßen: Mit einemPreis von zehn Euro für die Stehplatzkarte werden beide Vereine deralten Fan-Forderung gerecht, nur einen "Zehner für'n Steher" zubezahlen.Dies gilt zumindest immer dann, wenn gerade kein "Topspiel"angesetzt ist: Sind die Bayern zu Gast oder steht ein Derby gegen einTeam aus der Nachbarstadt auf dem Plan, erhöhen 14 der Erstliga- undmit Arminia Bielefeld immerhin ein Zweitliga-Verein die Preise.Moderat fällt der Aufschlag in solchen Fällen bei Arminia Bielefeld(zwei Euro auf Stehplätze) und beim FC Augsburg (zwei Euro auf Steh-,vier Euro auf Sitzplätze) aus. Bayer Leverkusen (durchschnittlicherAufpreis: 29,75 Euro), der VfL Wolfsburg (24,75 Euro) und EintrachtFrankfurt (21,50 Euro) bitten ihre Fans bei Top-Spielen hingegenrichtig zur Kasse. Stolze 40 Euro mehr berechnet so beispielsweiseder VfL Wolfsburg für einen Sitz auf der Haupttribüne, wenn BorussiaDortmund zu Gast ist. Bei Bayer Leverkusen beträgt derTop-Spielzuschlag auf Haupttribünen-Karten 36, bei EintrachtFrankfurt 30 Euro. Bei gleichbleibenden Fixkosten verdienen dieeinzelnen Vereine so richtig an vermeintlichen Topspielen.Für ein Trikot ihres Vereins müssen Schalke-Fans am tiefsten indie Tasche greifenWie sehr vor allem die Vereine der 1. Bundesliga inzwischen zuMarken avanciert sind und wie gewinnbringend sie sich im Einzelnenvermarkten, zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die Preise fürFanartikel und hier allen voran auf die Verkaufspreise für Trikots:Sechs der 18 Erstligatrikots werden von Nike, drei von Adidas undjeweils zwei von Jako, Lotto und Puma gestellt während Erima (1. FCKöln), Hummel (SC Freiburg), und Kappa (Borussia Mönchengladbach)jeweils ein Team ausstatten.Wer nun glaubt, dass beispielsweise ein Nike-Trikot bei jedemVerein das Gleiche kostet, täuscht sich aber: Während Fans vonEintracht Frankfurt, Hertha BSC, RB Leipzig, VfL Wolfsburg und WerderBremen in der neuen Saison 84,95 Euro für das Nike-Trikot ihres Teamsausgeben müssen, zahlen Fans des FC Augsburg für ein Trikot desgleichen Herstellers ganze zehn Euro weniger, nämlich 74,95 Euro. 15Euro beträgt der Unterschied zu den beiden, ebenfalls von Nikeausgestatteten Zweitligisten Erzgebirge Aue und VfL Bochum: Statt84,95 Euro zahlen Fans von Aue und Bochum nur jeweils 69,95 Euro fürdas aktuelle Trikot ihres Vereins. Ähnlich fällt auch der Unterschiedzwischen den Erst- und Zweitliga-Trikots von Adidas aus: Für 79,95Euro verkauft der FC Ingolstadt sein neues Trikot, zehn Euro mehrmüssen Fans von Bayern München, dem Hamburger SV und Schalke 04 aufden Tresen blättern.Ohnehin bewegen sich die Erstliga-Trikots von Adidas am oberenEnde der Preisskala: 89,95 Euro müssen Fans von Bayern München, demHamburger SV und Schalke 04 ausgeben, wenn sie ihr Team ab demkommenden Wochenende im neuen Trikot unterstützen möchten. Werzusätzlich noch den Namen und die Nummer seines Lieblingsspielers aufdem Rücken tragen möchte, wird zusätzlich zur Kasse gebeten. Auchwenn die Materialkosten hierfür in etwa gleich sein dürften,verlangen die einzelnen Clubs für diesen Service zwischen 9,95 Euro(Dynamo Dresden, RB Leipzig) und stolzen 15 Euro (Augsburg,Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim, Union Berlin) extra.In Summe müssen Fans von Schalke 04 für ein Trikot mitSpielernamen am tiefsten in die Tasche greifen: 102,90 Euro kostetein entsprechendes, königsblaues Trikot. Als einziger Verein liegtSchalke damit oberhalb der Marke von 100 Euro. Bayern München,Eintracht Frankfurt und der Hamburger SV (alle: 99,95 Euro) kratzenan dieser Marke während die übrigen Vereine unter ihr bleiben. Dasgünstigste beflockte Trikot der 1. Bundesliga bietet der SC Freiburgfür 84,95 Euro an. Das preiswerteste Jersey der 2. Bundesliga tragendie Spieler von Jahn Regensburg (72 Euro). Im Mittel liegen diePreise für ein Erstliga-Trikot mit Spielernamen bei 94,24 Euro, diefür ein beflocktes Zweitliga-Trikot bei durchschnittlich 83,87 Euro.Sandhausen und Freiburg haben die günstigsten, Nürnberg und Bayerndie teuersten FanartikelDie Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Bundesliga, den"grauen Mäusen" und Traditionsvereinen des deutschen Profifußballsbestätigen sich auch beim Blick auf das sonstige Preisniveau fürFanartikel. Zwar sind Luxusartikel wie der hellgrau-farbene und 349Euro teure Cashmere-Schal, den der FC Bayern München wohl vor allemaus Imagegründen im Sortiment führt, die absolute Ausnahme. Wirklichgünstig sind Fanartikel aber selten, zumal die Preise für wenigstensähnlich beschaffene Produkte stark variieren.Beispielhaft zeigt dies ein Preisvergleich von mydealz für Schals,Mützen, Fahnen und Autowimpel: Die günstigste Fanfahne kostet imOnline-Shop von Borussia Mönchengladbach so nur 2,50 Euro, beiErzgebirge Aue aber 15,95 Euro. Für einen fürs Auto geeigneten Wimpelzahlen Fans von Eintracht Braunschweig 1,95 Euro während der Preisfür das günstigste Modell im Online-Shop von Dresden und Wolfsburgstattliche 14,95 Euro beträgt. Und die Preise für Basketball-Mützenvariieren bei den günstigen Modellen zwischen fünf Euro (BorussiaMönchengladbach) und 29,95 Euro (1. FC Kaiserslautern) und bei denteuersten Modellen zwischen 9,90 Euro (SC Freiburg) und 39,95 Euro(1. FC Nürnberg, FC Bayern München, Schalke 04).Errechnet man die Durchschnittspreise für Fahnen, Mützen, Schalsund Wimpel als Beispielkategorien, so ergeben sich noch drastischereUnterschiede. Der SV Sandhausen entpuppt sich hier als günstigsterVerein der ersten, der SC Freiburg als günstigster Verein der zweitenLiga. Für Schals, Fahnen, Mützen und Wimpel müssen Fans vonSandhausen im Mittel nur 11,25, Fans vom SC Freiburg nur 14,06 Euroausgeben. Deutlich teurer sind da die Kult- und Traditionsvereine derersten und zweiten Liga - allen voran der FC St. Pauli (23,10 Euro),Holstein Kiel (25,67 Euro) und der 1. FC Nürnberg (29,39 Euro) alsteuerste Zweitliga-Clubs sowie Hertha BSC (21,09 Euro), der 1. FCKöln (22,45 Euro) und der FC Bayern München (25,46 Euro) als teuersteVereine der ersten Liga.Insgesamt sind Schalke 04 und der Hamburger SV die teuerstenVereine der ersten und zweiten LigaSchalke 04 (18,84 Euro) und der Hamburger SV (21,03 Euro) liegenbei den Fanartikeln preislich im Mittelfeld. Fließen auch die Preisefür Dauer- sowie Tageskarten und Trikots mit in die Gesamtwertungein, ergibt sich jedoch ein anderes Bild: 159,32 Euro kosten Trikot,Fanartikel, Dauer- und Tageskarten dann im Schnitt beim FC Schalke04. So viel wie bei keinem anderen Verein der 1. und 2. Bundesliga.Und wäre Fußball keine Frage des Herzens, sondern eine desGeldbeutels, müssten sich auch Fans des Hamburger SV einen neuenVerein suchen: Der HSV rangiert mit 151,63 Euro auf Platz zwei derkostspieligsten Vereine der 1. und 2. Bundesliga, gefolgt vonEintracht Frankfurt (146,45 Euro) auf Rang drei.Wesentlich günstiger sind da Bayer Leverkusen (121,42 Euro),Hannover 96 (118,52 Euro) und - allen voran - der VfL Wolfsburg alsgünstigster Verein der ersten Liga: Nur 95,57 Euro zahlen Fans der"Wölfe" im Mittel für Dauer- und Tageskarten, Schals und Trikots -rund 64 Euro weniger als Anhänger des FC Schalke 04 und auch wenigerals bei vielen Zweitligavereinen. Von ihnen sind einzig der FC. St.Pauli (94,72 Euro), Greuther Fürth (94 Euro), Arminia Bielefeld(89,11 Euro) und der SV Sandhausen (77,95 Euro) günstiger alsWolfsburg. 