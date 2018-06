Großer Nachholbedarf bei der Digitalisierung in der Luftfrachtlogistik / BDI, BDL und DSLV sehen Modernisierungsbedarf bei Unternehmen und Behörden

Berlin (ots) -Angesichts der deutlich wachsenden Nachfrage stößt der Luftverkehrimmer mehr an Kapazitätsengpässe bei Infrastruktur undVerwaltungsabläufen. "Wenn wir das Wachstum im Luftverkehr bewältigenwollen, dann müssen massive Anstrengungen unternommen werden und dasan allen Stellen", so Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer desBundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) anlässlichdes gemeinsamen Branchengesprächs Luftfracht von BDI, BDL und DSLV.Randow unterstrich: "Insbesondere die Schnittstellen zu denbehördlichen Funktionen, wie etwa Zollverwaltung undLuftsicherheitskontrolle, können und müssen erheblich effizienterorganisiert werden."Beim diesjährigen Branchengespräch Luftfracht betonen die Verbändeden dringenden Handlungsbedarf und nennen vier Schwerpunkte:- die Erhöhung der Kapazität des Luftraums,- einen bedarfsgerechten Ausbau der Flughafeninfrastruktur,- die Optimierung der luft- und bodenseitigen Dienstleistungen(wie etwa Sicherheitskontrollen und Bodenabfertigung) sowie- die Digitalisierung der Prozesse entlang der Logistikkette.Letzteres steht im Mittelpunkt der Beratungen auf demBranchengespräch, zu dem die Verbände auch Vertreter desBundesfinanzministeriums und des Bundesverkehrsministeriums sowie denPräsidenten des Luftfahrt-Bundesamtes geladen haben.Da insbesondere der globale Warenaustausch durch den Online-Handelsowie den Export hochwertiger Technologieprodukte und Ersatzteilerasant wächst, erhöht sich das Luftfrachtvolumen, während sich diedurchschnittliche Sendungsgröße gleichzeitig verkleinert. Um daszusätzliche Volumen stemmen zu können, braucht es digitale Prozesseentlang der gesamten Logistikkette. Holger Lösch, Mitglied derHauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie(BDI), hebt hervor, dass die heutige Praxis und der geltendeRechtsrahmen weit hinter diesen Anforderungen zurückbleiben. "Um dasWachstum zu bewältigen, brauchen wir eine Kraftanstrengung allerBeteiligten. Die Luftfrachtwirtschaft investiert in dieDigitalisierung der Abläufe, doch insbesondere an den Schnittstellenzu den Behörden gibt es nach wie vor Optimierungspotenzial", soLösch.Rechtzeitig zum Branchengespräch hat der BDL eine Analyse derderzeitigen Lage vorgelegt. Demnach spielen in der LuftfrachtPapierdokumente nach wie vor eine große Rolle: Frachtbriefe,Zollanmeldungen und Versicherungsscheine müssen weiterhin physischmitgeführt werden. Alternativen wie der elektronische Frachtbrief derinternationalen Zivilluftfahrtorganisation IATA werden zwarrelationsbezogen genutzt, allerdings bleibt die Papiereinsparung auchbei einem flächendeckenden Einsatz begrenzt, wenn amtlichvorgeschriebene Begleitdokumente weiterhin in Papierform mitzuführensind. Dabei würde der komplette Umstieg auf elektronischeDokumentation die Abfertigung bei Kunden, Spediteuren undFluggesellschaften beschleunigen und branchenweit pro Jahr 7.800Tonnen Papier sparen.Vor diesem Hintergrund fordern die Verbände von der PolitikRahmenbedingungen für einen rein elektronischen Austausch allerrelevanten Dokumente und Informationen. Sie wollen die gute Basis derZusammenarbeit mit den Zollbehörden weiterentwickeln. Demnach solltendie Zollverfahren auf EU-Ebene harmonisiert und standortspezifischeNachteile durch eine zu strenge Auslegung der EU-Normen künftigausgeschlossen werden. "Unter den heutigen Rahmenbedingungen wird derZoll das zusätzliche Frachtaufkommen nicht reibungslos abwickelnkönnen. Hier drohen Engpässe in der Logistikkette, die wir dringendbeheben müssen, damit Warenflüsse nicht an Deutschland vorbeigehen",so Henning Dieter vom Deutschen Speditions- und Logistikverband(DSLV). Neben der Digitalisierung der Prozesse zwischen denUnternehmen und den Zollbehörden sei auch eine verbesserteAusstattung der Behörden mit Personal- und IT-Ressourcen erforderlichsowie die Entwicklung von einfachen und innovativen Verfahren füreine beschleunigte Verzollung.Die Analyse des BDL umfasst insgesamt eine aktuelle Darstellungzur volkswirtschaftlichen Bedeutung und zu aktuellenHerausforderungen der Luftfrachtbranche. Demnach transportiertenFracht- und Passagierflugzeuge im Jahr 2017 Waren im Wert von 260Milliarden Euro. Gemessen am Warenwert wurden 31 Prozent der Waren imExport nach Übersee mit dem Flugzeug transportiert. Die Nachfragenach Transportleistungen per Luftfracht gewinnt weiter an Bedeutung.So ist das wertmäßige Frachtvolumen in den letzten zehn Jahren um 60Prozent gewachsen - also etwa doppelt so schnell wie bei anderenVerkehrsträgern. Dabei wird das Luftfrachtwachstum durch denzunehmenden grenzüberschreitenden Onlinehandel, kürzer werdendeProduktzyklen und den Wunsch nach saisonunabhängigen Lebensmittelnangekurbelt.Die vollständige Analyse können Sie hier herunterladen:http://ots.de/gT53CdPressekontakt:Ivo RzegottaLeiter Strategie und KommunikationE-Mail: ivo.rzegotta@bdl.aeroTelefon: 030-52 00 77-165Mobil: 0172-37 29 072Original-Content von: BDL, übermittelt durch news aktuell