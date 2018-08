Großer Hype um großes Format: Innovation Nespresso Vertuo erobert Kaffeeszene (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Düsseldorf (ots) -Nespresso revolutioniert mit dem Kaffeesystem Nespresso Vertuo dendeutschen Markt und definiert Kaffeequalität einmal mehr völlig neu.Die Maschine bietet Tassengrößen mit bis zu 414 ml und Kaffee miteiner besonders reichhaltigen Crema. Die Berliner Szene hat sichvorab von dieser Qualität und der Hightech-Maschine überzeugt -allerdings ohne zu wissen, wer dahintersteckt. Das Ergebnis:Nespresso Vertuo kommt in der zweiwöchigen Testphase in derHauptstadt so gut an, dass ein regelrechter Hype entsteht.Großer Kaffee, großer Genuss - Nespresso Vertuo ist Kaffee ineiner neuen Dimension. Das Einzigartige an diesem Kaffeesystem istdie innovative und neuartige Zubereitung auch für größere Portionenhochwertigster Kaffees. Damit trifft die Maschine den Geschmack derDeutschen und schafft gleichzeitig ein neues Anspruchsniveau.Hierzulande verbinden 76 Prozent der Menschen Kaffee mit dem Genussaus einer großen Tasse*. Kaffee mit einer solch reichhaltigen Cremaund von solcher Qualität hat es vor Nespresso Vertuo inPortionsgrößen bis zu 414 ml noch nicht gegeben. Die einzigartigeCrema entsteht durch eine innovative Art von Aromaextraktion, derCentrifusionTM. Der Begriff kombiniert die englischen Wörter fürZentrifugierung und Infusion. Die Maschine verfügt mit demSmart-Scanner darüber hinaus über eine weitere technische Neuerung,die anhand des Barcodes auf den Kapseln erkennt, welches jeweils dieoptimale Temperatur, die Rotationsgeschwindigkeit und Portionsgrößefür den gewünschten Kaffee ist. Kaffeeliebhaber müssen also nur nochihren Favoriten aus 25 Spezialitätenkaffees aussuchen, die Kapseleinsetzen, auf den Knopf drücken und genießen. Die Formate reichenvon Alto (414 ml), über Mug (230 ml), Grand Lungo (150 ml), DoubleEspresso (80 ml) bis hin zu Espresso (40 ml). Die Maschine ist inverschiedenen Modellen von Krups und De'Longhi ab dem 4. Septembererhältlich.Nespresso löst regelrechten Hype in Berliner Szene ausDiesem Hype geht der Secret-Launch voraus. Zwischen dem 13. und29. August ahnt niemand, welch starke Marke hinter demgeheimnisvollen Kaffee steckt. Besucher der ANDREAS MURKUDISConcept-Stores auf der Potsdamer Straße in Berlin haben exklusiv dieMöglichkeit, sich selbst von der Qualität des Getränks zu überzeugen.Unter dem Decknamen "Un Terzo" gewinnt Nespresso Vertuo sofort vieleFans. Jeweils eine Maschine steht in den Läden, die bekannt sind fürausgewählte, besondere Produkte von Mode bis hin zu Interieur."Nespresso Vertuo spricht für sich. Um den Fokus von Anfang an aufGeschmack und Qualität des Kaffees zu lenken, werden Kunden in denrenommierten ANDREAS MURKUDIS Concept-Stores auf einen Kaffeeeingeladen, allerdings ohne Nespresso als Absender zu verraten. Wieder Kaffee zubereitet wird und welche Expertise dahintersteckt,bleibt bis zur finalen Launch-Party hinter der Installation desArchitektenduos Gonzalez Haase AAS verborgen und damit eingemeinsames Geheimnis. Die Idee ist voll aufgegangen, denn nicht nurdie Berliner sind begeistert", erklät Evelyne Wrobbel,Marketingdirektorin von Nespresso Deutschland. Schon während dergeheimnisvollen Testphase posten zahlreiche Influencer auf denSocial-Media-Kanälen Fotos der Innovation. "Jeder, der mich kenntweiß, dass ich morgens ohne eine große Tasse Kaffee nicht zugebrauchen bin. Deswegen war es mir eine große Freude den neuen UnTerzo zu probieren - allein die Crema ist ein Traum. Ein Muss füralle Kaffee-Fans! #extracrema", schreibt Tanja Trutschnig von BloggerBazaar.So überrascht Nespresso alleDie Enthüllung findet auf der exklusiven Launchparty von NespressoVertuo statt, wo der Vorhang der Installation zu den Beats derBerliner DJane I am Kim Kong gelüftet wird. Die Geheimhaltung hatsich gelohnt, zahlreiche geladene Gäste zelebrieren dieMarkteinführung des Kaffeesystems im ANDREAS MURKUDIS Concept-Store81 - mit dabei Blogger, VIPs wie Model Elena Carriere und andereBerliner Persönlichkeiten. Sie alle zeigen sich begeistert von demKaffee, der Qualität neu definiert. "Ich war echt gespannt, werhinter diesem Hype und diesem ganz anderen Kaffee steckt. Ich freuemich darauf, ihn auch zu Hause genießen zu können", so ElenaCarriere.Ab dem 4. September 2018 sind die Nespresso Vertuo Maschinen undKaffees auch in Deutschland in Nespresso Boutiquen und im NespressoOnline-Shop erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) fürdie Vertuo und VertuoPlus Deluxe Maschinen liegt bei 199 Euro.*Quelle: Studie des Deutschen Kaffeeverbandes von 2017.Über Nestle Nespresso SANestle Nespresso SA ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereichdes portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA SustainableQualityTM Programs arbeitet das Unternehmen mit über 75.000Kaffeebauern in 12 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in denBetrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programmwurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründetund hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und soeine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellenund den Lebensstandard der Kaffeebauern und ihrer Gemeinschaften zuverbessern.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, ist in 76Ländern tätig und beschäftigt mehr als 13.500 Mitarbeiter. 