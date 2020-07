Großer Crash voraus: Warum die zweite Welle zu einem Tsunami mutieren könnte!

Es ist momentan eine der wichtigsten Fragen: Kommt die zweite Welle oder kommt sie vielleicht doch nicht? Doch bevor wir uns damit befassen, sollten wir noch einmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Man konnte nämlich dieses Jahr schon einmal sehr deutlich sehen, was für eine Panik das Coronavirus an den Aktienmärkten auslösen kann.

Dabei war es wohl nicht einmal das Virus selbst, das für eine gehörige Verunsicherung an den Börsen sorgte. Vielmehr war es die völlig begründete Angst vor den Maßnahmen zur Eindämmung des Erregers. Denn die Anleger gingen zu Recht davon aus, dass sie verheerende wirtschaftliche Schäden anrichten würden. Und dies über den gesamten Globus hinweg.

Und so war es natürlich kein Wunder, dass im März dieses Jahres weltweit die Börsen in den Panikmodus geschaltet haben. Selbst hartgesottene Investoren waren überrascht, mit welcher Intensität es in wenigen Tagen mit den Kursen abwärts ging. Wir wissen aber, dass sich die Märkte aufgrund von Hilfspaketen und der Politik der Notenbanken schnell wieder erholt haben. Doch ich bin gespannt, wie lange dieses Wunder noch anhalten wird.

Ist eine zweite Welle noch aufzuhalten?

Diese Frage ist nach heutiger Lage der Dinge ganz klar mit Nein zu beantworten. Wie komme ich zu dieser Behauptung? Man muss wissen, dass bei jeder Grippewelle in 15 % der Fälle Coronaviren für eine Erkrankung der Lunge verantwortlich sind. Und so wird es natürlich auch in diesem Jahr sein. Aktiv sind diese Coronaviren in Deutschland übrigens hauptsächlich in der Zeit von Dezember bis April.

Doch eigentlich geht es hier ja nur um das SARS-CoV-2-Virus. Denn dieses soll ja bekanntlich die Krankheit COVID-19 verursachen. Allerdings ist die Verbreitung gerade dieses bestimmten Typs von Virus in Deutschland recht gering gewesen. Und laut dem COVID-19-Lagebericht des Robert-Koch-Instituts vom 18.06.2020 ist das SARS-CoV-2-Virus schon seit der Kalenderwoche 16 in der virologischen Surveillance nicht mehr nachgewiesen worden.

Viele Leser werden sich jetzt natürlich fragen, warum dann eigentlich weiterhin überall eine große Angst vorherrschend ist? Dies hat vermutlich viel mit dem sogenannten PCR-Test zu tun. Denn wie wir ja wissen, werden jeden Tag neue Menschen positiv getestet. Und das weltweit. Doch hier sollte man sich einmal klarmachen, dass positiv getestete Personen nicht unbedingt auch infiziert sein müssen oder gar krank werden.

Der PCR-Test weist nämlich nur bestimmte DNA-Fragmente von Coronaviren nach. Und diese können natürlich viele Menschen in sich tragen. Ich vermute, weil man jetzt aber nicht weiß, ob es sich um das SARS-CoV-2-Virus handelt, müssen positiv getestete Personen und Personen, mit denen sie engen Kontakt hatten, zwei Wochen in Quarantäne. Denn nur so kann man auch feststellen, ob es zum Ausbruch von COVID-19 kommt oder nicht.

Ein Umdenken könnte helfen

Wir wissen jetzt also, dass, wenn wir genauso weitermachen wie bisher, es spätestens im Dezember nicht nur zu einer zweiten Welle, sondern wahrscheinlich sogar zu einem Tsunami kommen wird. Was könnte man dagegen tun? Ein Ansatz könnte hier sein, was US-Präsident Donald Trump unlängst verlauten ließ. Nämlich einfach die Anzahl der Tests zu reduzieren. Denn wenn man weniger testet, dann gibt es logischerweise auch weniger Infizierte.

Da sich ja im Zuge der Coronapandemie alle nur an den Infektionszahlen bzw. positiv getesteten Personen orientieren, würde solch ein Schritt natürlich tatsächlich ein wenig Ruhe in diese Angelegenheit bringen. Wichtig ist meines Erachtens auch nicht zu wissen, wie viele Menschen positiv getestet sind, sondern wie viele von ihnen auch tatsächlich erkranken.

Auch funktioniert bei vielen Infizierten das Immunsystem so gut, dass sie überhaupt keine Symptome entwickeln. Auch verläuft die Krankheit COVID-19 in vier von fünf Fällen mild bis mäßig. Mit diesem Wissen im Hintergrund müsste es doch eigentlich möglich sein, dass in Sachen Corona ein Umdenken stattfindet. Nämlich dahin gehend, dass COVID-19 doch keine tödliche Seuche ist, sondern eine Erkrankung, die eher einer Grippe ähnelt und nur in wenigen Fällen schwere Verläufe aufweist.

Es bleibt nur noch wenig Zeit

Jetzt bin ich natürlich kein Mediziner, sodass ich auch nicht einschätzen kann, ob meine Denkweise hier richtig ist. Aber eines ist auf jeden Fall sicher. Wenn sich bis zum Herbst nicht die Art ändert, wie wir mit dem SARS-CoV-2-Virus umgehen, dann wird uns wohl mit voller Wucht eine zweite Welle treffen.

Ich könnte mir vorstellen, dass die Aktienmärkte dann in eine totale Panik geraten würden. Denn jedem Investor dürfte klar sein, dass viele Unternehmen einen zweiten Lockdown nicht überleben werden. Und was dies insgesamt für die Weltwirtschaft bedeuten würde, erschließt sich wohl auch jedem von selbst. Ändert sich also nicht demnächst irgendetwas, könnten wir meiner Meinung nach noch in diesem Jahr einen Crash erleben, der die Panik im März wie einen unbedeutenden Kursrutsch erscheinen lässt.

