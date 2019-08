Unterföhring (ots) -Die Geschichten rund um Deutschlands prominentesten Campingplatznehmen weiter Fahrt auf! Sehr starke 18,3 Prozent der 14- bis49-Jährigen verfolgen in der Late Prime die neuesten Entwicklungender Bewohner in der SAT.1-Show. Damit steigt "Promi Big Brother" um2,9 Prozent gegenüber dem Vortag.Über einen neuen Bestwert freut sich im Anschluss "Promi BigBrother - Die Late Night Show" auf sixx: Die Show-Nachlese mit JochenBendel und Melissa Khalaj erreicht herausragende 8,8 ProzentMarktanteil (14-49 J.) und damit den besten Wert seit 2014.Das passierte in der Live-ShowZoff-Eskalation im Zeltlager, Liebe im Luxuscamp - die Kluftzwischen den Bereichen könnte nicht größer sein. Beim Match "Driveand Drink" sind Geschicklichkeit und starke Nerven gefragt. Christritt für das Zeltlager an. Innerhalb von drei Minuten hat derYouTuber acht Bierflaschen mit einem Flaschenöffner, der an einemumgebauten Kettcar montiert ist, geöffnet. Damit hat er nicht nuracht Euro zusätzlich für den Einkauf gesichert, sondern darf das Biermit zu den anderen Bewohnern ins Zeltlager nehmen. Mit 17 Euro kannJürgen Trovato nun im Markt aus dem Vollen schöpfen, doch am Endeshoppt der TV-Detektiv nur Waren im Wert von 7,74 Euro - undverschenkt damit 9,26 Euro.Am Ende fordert Big Brother die Zeltlager-Bewohner auf, ihrSchicksal in die Hand eines Bewohners zu legen. Chris soll esrichten. Im Sprechzimmer erfährt er, was genau das bedeutet: Er mussdrei Bewohner auswählen, die ins Luxuscamp umziehen dürfen. Grund zurFreude haben Ginger Costello Wollersheim, Sylvia Leifheit und EvaBenetatou. Aber für mehr als einen Schluck Champagner und eineZigarettenlänge reicht es für Eva nicht: Die Zuschauer schicken siesofort wieder ins Zeltlager zurück.Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Joey Heindle, Tobi Wegener, JaninePink, Ginger Costello Wollersheim, Sylvia LeifheitAktuelle Bewohner im Zeltlager: Chris, Almklausi, Jürgen Trovato,Zlatko, Lilo von Kiesenwetter, Theresia, Eva BenetatouAktuelle News, Interviews, Fotomaterial und alles rund um "PromiBig Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und aufJoyn- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf JoynHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:16.08.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell