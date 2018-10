Großer Bahnhof für Genießer beim DB-Joint Venture Station Food im Berliner Hauptbahnhof (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Berlin (ots) -Station Food begrüßt bereits seit Anfang des Monats - täglich von6 bis 22 Uhr - Reisehungrige, Anwohner, Mitarbeiter der umliegendenFirmen und Bahnhofsbesucher im gleichnamigen Genießer-Food-Court amHauptbahnhof. Das Station Food Motto und Konzept des Food Courts"Slowdown Fast Food" steht dabei für ein vielfältigesGastronomieangebot, kompromisslose Frische-Konzepte,Willkommensmentalität, exzellenten Service, beste Qualität und einAmbiente mit Wohlfühlcharakter.Gestern wurde der neue Genießer-Food-Court nun auch offizielleröffnet. Der Einladung der beiden Station Food GeschäftsführerJürgen Maier und Marcus Paul zum Food Tasting, Show Cooking mit Blickhinter die Kulissen und zu einer exklusivenBarista-Coffee-Masterclass, folgten nicht nur die Macher und Köpfehinter den Food-Konzepten, sondern auch Horst Mutsch(Aufsichtsratsvorsitzender Station Food GmbH), Gretel Weiß(Herausgeberin Foodservice) und viele andere Gäste. Aber auchHunderte von Bahnhofsbesuchern, die sich ihre im Bahnhof verteiltenGratis-Cups bei einer der Food-Stationen auffüllen ließen.Jürgen Maier, Geschäftsführer Station Food freut sich über diegelungene Veranstaltung: "Die Eröffnung, mit allen Partnern, mit ShowCooking und Coffee-Masterclass, hat eines gezeigt: Wir ziehen alle aneinem Strang. Wir wollen, dass unsere Kunden gern und immer wiederkommen und jeder bei uns das findet, was er mag und was zu seinemErnährungskonzept passt. Dass es uns dabei gelungen ist Pret AManger, RiceUp! und Costa Coffee für ihren jeweils erste deutscheFilialeröffnung zu begeistern, macht uns stolz und zeigt, dass dasBerliner Projekt von Station Food eben kein Food Court wie jederandere ist."Gutes Essen aus der Region, der Welt und dreiDeutschland-Premieren!Unter dem Dach von Station Food finden sich brandneue, typischberlinerische und klassisch bewährte Food-Konzepte - passend zurkulturellen Vielfalt Berlins und dem architektonischen Flair desHauptstadtbahnhofs. So betreten beispielsweise die britischeKult-Sandwich-Kette "Pret A Manger" und die Schweizer Asia-Kette"Rice Up!" mit ihren beliebten Asian Fusion Bowls erstmals beiStation Food deutschen Boden. Neu im Bahnhof ist auch der Marktstandvon "Curry 36", das legendäre Currywurst-Original ausBerlin-Kreuzberg, das hier seine dritte Filiale eröffnet hat. Nachseinem erfolgreichen Markteintritt in Frankfurt, ist die ersteeigenständige Filiale des namhaften britischen "CostaCoffee"-Imperiums jetzt bei Station Food am Berliner Hauptbahnhofeingezogen. Abgerundet wird die breite Food-Palette durch so beliebteund in Deutschland bereits etablierte Gastronomie-Angebote wie "GoschSylt", "Dean & David", Burger King oder Kamps sowie die DB-eigenenFood-Konzepte Cucina Nuova und Deli Train.Pressekontakt:Elke Schickedanz / Pretzlaw Communications GmbHNeue Schönhauser Straße 20 / 10178 BerlinE-Mail: elke.schickedanz@pretzlaw.deTelefon 030 - 28 49 78-21www.pretzlaw.deOriginal-Content von: Station Food, übermittelt durch news aktuell