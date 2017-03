Großer Bahnhof in Baden-Baden zum G20-Finanzministertreffen

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Das zweitägige Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20 bedeutet für Baden-Baden eine Ausnahmesituation.



Mehr als 1500 Gäste werden am 17. und 18. März in der Kurstadt sein. Auch Demonstranten werden zum Treffen der führenden 19 Industrie- und Schwellenländer sowie der EU erwartet. Das Sicherheitskonzept sieht eine Zone mit Zugangsbeschränkungen vor, und in der Innenstadt wird aus Sicherheitsgründen extra eine Baustelle abgeräumt. Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU), Vertreter der Polizei, des Bundesfinanzministeriums und der Baden-Baden-Tourismus GmbH wollen am Freitag (11.00 Uhr) Einzelheiten vorstellen./moe/DP/zb