Großer Andrang auf Nachtzug zwischen Prag und Adriaküste

PRAG (dpa-AFX) - Über Nacht von der Moldaumetropole Prag in die kroatische Hafenstadt Rijeka: Mit diesem neuen Zugangebot stößt das tschechische Verkehrsunternehmen Regiojet in Corona-Zeiten auf große Nachfrage.



Für die Verbindung an die Adriaküste, die am Dienstag startete, seien bereits rund 30 000 Fahrkarten verkauft worden, teilte ein Sprecher mit. Ab dem 11. Juli werde die Strecke daher täglich in beide Richtungen bedient.

Die Reise im Sitz- oder Liegewagen mit einem Zwischenhalt im slowenischen Ljubljana dauert rund 14 Stunden. Die tschechische Staatsbahn Ceske drahy hatte ihren beliebten Nachtreisezug "Jadran" (Adria) zwischen Prag und Split vor einigen Jahren eingestellt. Ausschlaggebend waren damals die hohen Kosten.

Wegen der vergleichsweise geringen Corona-Infiziertenzahlen gilt Kroatien bei vielen Tschechen als sicheres Reiseland. Dennoch war auch dort die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder gestiegen. Insgesamt registrierten die Behörden in Zagreb bisher 107 Todesfälle in Verbindung mit der Erkrankung. Die Fluggesellschaft Smartwings fliegt bereits seit dem 25. Juni täglich von Prag nach Split./hei/DP/jha