Großer Abgesang auf Merkel

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Niederlage von Merkels Favoriten für den Unionsfraktionsvorsitz übertrumpfen sich die politischen Kommentatoren mit Abgesängen auf die Kanzlerin. "Abschied von der Macht" titelte Spiegel-Online am Dienstagabend, "Diese Niederlage ist für die Kanzlerin brandgefährlich" schreibt der Focus, "Ihre Macht zerfließt" das Online-Portal der "taz". Der Außenseiterkandidat Ralph Brinkhaus hatte sich am Nachmittag in der Unionsfraktion in einer geheimen Wahl überraschend gegen Volker Kauder durchgesetzt, der als enger Vertrauter Merkels gilt und den Fraktionsvorsitz 13 Jahre innehatte.

"Die Abgeordneten machen klar, dass sie nicht länger nur artig Staffage in einer Problem-Koalition sein wollen", schreibt die "Stuttgarter Zeitung", "nun hat Merkel auch ihre Machtbasis in der Unionsfraktion verloren", kommentiert die die "Rheinische Post" in ihrer Mittwochsausgabe. Die Kanzlerin wollte sich unterdessen nach der dramatischen Fraktionssitzung nichts anmerken lassen: "Das ist eine Stunde der Demokratie. In der gibt es auch Niederlagen, und da gibt es auch nichts zu beschönigen", sagte Merkel.

Foto: über dts Nachrichtenagentur