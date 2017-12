Große französische Bankengruppe BPCE wählt Huawei als einen ihrer Technologiepartner

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Groupe BPCE hat sich für Huaweials einen ihrer Technologiepartner im Rahmen ihrerInfrastrukturentwicklung entschieden. Mit der Unterstützung vonHuawei verfolgt Groupe BPCE die Entwicklung der Netzwerktechnologiein ihren Filialen.Technologische Innovation ist wesentlich für Groupe BPCE, die neueDienste auf der Grundlage von Architekturen (z. B. cloudbasierteServiceplattformen) oder neue erweiterte Angebote in Geschäftsstellen(z. B. virtuelle Bankautomaten) anbieten möchte.Herausforderungen mit höherer Leistungsfähigkeit meisternUm diese neuen Kundenanforderungen zu erfüllen, muss Groupe BPCEsich auf flexible technologische Infrastrukturen verlassen, diehäufigere Konfigurationsänderungen mit einfacher Einrichtung undVerwaltung ermöglichen.Zurzeit werden vielerorts WLAN-Hochleistungsnetzwerke eingerichtetund diese Netzwerke müssen skalierbar sein und die Vorteile vonTechnologien nutzen können, die die Anforderungen der nächsten 10Jahre erfüllen.Innovative Lösungen von HuaweiUm die Anforderungen von Groupe BPCE zu erfüllen, hat Huawei seineAgile Network-Lösung mit den Schaltprodukten der S5700-LI-Serievorgeschlagen, die die Anforderungen einer breiten Palette vonAnwendungen wie HD-Video (High-Definition) und Hochleistungs-WLANerfüllen.Die Netzwerklösung von Huawei integriert Intelligent Stack, kurziStack, eine intelligente Infrastrukturtechnologie für verbesserteSkalierbarkeit. Die iStack-Technologie von Huawei ermöglichtvereinfachte Netzwerkverwaltung und erleichtert somit Erweiterungen.Die Huawei-Lösung integriert außerdem energiesparende Technologieneinschließlich Energy Efficient Ethernet (EEE),Port-Leistungserkennung, dynamische CPU-Frequenzanpassung undGeräte-Standby. Mit diesen Technologien kann Groupe BPCE denStromverbrauch und die Betriebskosten senken, indem dieStromversorgung abhängig vom Status und der Nutzung der Infrastrukturflexibel angepasst wird.Außerdem hilft die flexible und offene Plattform Huawei eSight denUnternehmen der Groupe BPCE, ihr intelligentesNetzwerkverwaltungssystem anzupassen.Bis dato haben sich 197 Unternehmen auf der Liste "Fortune Global500" und 45 der Top-100-Unternehmen für Huawei als Technologiepartnerentschieden.Groupe BPCE, die zweitgrößte Bankengruppe in Frankreich, verlässtsich auf zwei Netzwerke kooperativer Handelsbanken, die autonom sindund sich gegenseitig ergänzen: Banque Populaire hat zurzeit 15 undCaisses d'Epargne 16. Im Bereich der Wohnbaufinanzierung verlässtsich BPCE auf Crédit Foncier. Die Tochtergesellschaft Banque Natixisist ein Hauptakteur im Bereich Sparerkapital- undVersicherungslösungen, Bankdienstleistungen für Großkunden sowiespezialisierte Finanzdienstleistungen. Groupe BPCE hat 31,2 MillionenKunden und 108.000 Mitarbeiter; mit über 8.000 Bankfilialen vor Ortund 9 Millionen Mitgliedern ist BPCE in Frankreich weitreichendvertreten.Groupe BPCE bietet seinen Kunden eine umfassende Produkt- undDienstleistungspalette an: Sparer- und Investitionslösungen,Cash-Managementdienste, Finanzierungslösungen, Versicherungen undBankdienstleistungen für Großkunden.Weitere Informationen zu Huawei finden Sie unter http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-fr/index.html?utm_campaign=lni17-minisiteen&utm_medium=hwdc&utm_source=ebghome-en&source=eebghq175155l.Pressekontakt:Qiwei Li+86 180 2533 9127liqiwei2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell