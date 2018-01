Große europäische Versorgungsunternehmen und globale Pelletanbieter nehmen an der 3. Biomass Trade & Power Europe in Kopenhagen teil

Europas Käufer und Verkäufer von Biomasse treffen sich auf der vonCMT organisierten 3. Biomass Trade & Power Europe vom 7. bis 8.Februar 2018 in Kopenhagen. Dort werden sie sich unter anderem überneue Biomasse-Projekte, Pellet-Nachfrage, Preistrends undNachhaltigkeit austauschen.Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Es wird davon ausgegangen,dass die Nachfrage noch Hackschnitzeln und Biomassepellets in Europazunimmt, da immer mehr Versorgungsunternehmen auf Biomasse umstellen- angeführt von Dänemark und Großbritannien. Das Forum ausVersorgungsunternehmen und Händlern des Gipfeltreffens erörtert dieseTrends und die Projektangebote/Nachfrage für 2018 sowie Erkenntnisseüber Hauptpreistreiber auf dem europäischen und asiatischenPelletmarkt(http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=180203&pu=273665). DemForum gehören führende Vertreter von Engie, Ørsted, CM BiomassPartners und Vattenfall Energy Trading an.Ein anderes Forum mit Vertretern von EP Invest, Uniper und RWESupply & Trading widmet sich der neuen europäischen Nachfrage, diesich aus Projekten zur Biomasseversorgung ergibt, die voraussichtlichin Betrieb gehen, sowie Plänen zur Rohmaterialbeschaffung ausselbigem Grund.Das Käuferforum des Gipfeltreffens mit Vertretern von Ørsted,Hofor und Statkraft UK beurteilt die "Entwicklung desHackschnitzelmarkts" mit besonderem Augenmerk auf Regionen, die dengrößten Teil der Hackschnitzel liefern, bis hin zu Problemen imZusammenhang mit der Standardisierung des Hackschnitzelsektors.Führende Hersteller von Hackschnitzeln kommen im globalenHerstellerforum zusammen, um einen Lagebericht zum vergangenen Jahrmit Analysen der Herausforderungen bei Pellet-Spezifikationen undNachhaltigkeit(http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=180203&pu=273665) zupräsentieren. Führungskräfte von Enviva, Fram Renewable Fuels, AltusRenewables und Wood Pellet Services sprechen darüber, ob es fürHersteller vorteilhaft ist, industrielle wie auch nicht industrielleMärkte zu beliefern.Weitere wichtige Präsentationen des vom Centre for ManagementTechnology (CMT) organisierten Gipfeltreffens sind:- Aktuelles zum europäischen Holzpelletmarkt - Argus Media- Analyse zum Frachtmarkt für Biomasse - Simpson, Spence & Young- Aktuelles zum internationalen Hackschnitzelmarkt - Hofor- Herausforderungen für Hersteller: Umgang mit den aufkommendenPellet-Spezifikationen in Europa & Asien - Enviva- Nachhaltigkeitsstandards in Europa - Fortschritt von SBP - Wood &Co Consulting- Analyse der Zukunft von wasserbeständigen Schwarzpellets -FutureMetrics- Zukunft des niederländischen Biomassemarkts(http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=180203&pu=273665) -RWE Supply & Trading- Nachfrage nach & Versorgung mit Biomasse im asiatisch-pazifischenRaum bis 2030 - Hawkins WrightWeitere Informationen finden Sie auf der Website(http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=180203&pu=273665) zurVeranstaltung.KontaktFrau HuiyanTel.:+65 6346 9113E-Mail:huiyan@cmtsp.com.sg (https://prnnj3-irisxe10.prnewswire.local/ewebeditor/huiyan@cmtsp.com.sg)Original-Content von: Centre for Management Technology, übermittelt durch news aktuell