Große europäische Fußballabende zum Auftakt der UEFA Champions League exklusiv: Dortmund gegen Barcelona am Dienstag und Bayern gegen Belgrad am Mittwoch live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Nur Sky zeigt im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spieleund alle Tore des Wettbewerbs live- Darüber hinaus überträgt Sky die besten Einzelspiele derdeutschen Vereine live und exklusiv, an jedem Abend eines- Neben den Einzelspielen des BVB und des FC Bayern zeigt Sky auchdie Auftakt-Begegnungen von RB Leipzig bei Benfica Lissabon und vonBayer Leverkusen gegen Lokomotive Moskau live in der Konferenz- Die Sky Experten im Studio: Lothar Matthäus und Ewald Lienen amDienstag, Didi Hamann und Hannes Wolf am Mittwoch, Erik Meijeranalysiert die Spiele an beiden Abenden- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein- Exklusiv mit Sky Q: Ausgewählte Topspiele in besterUHD-Qualität, zum Auftakt das Spiel BVB gegen Barcelona /Highlight-Zusammenfassungen aller Spiele ab Mitternacht auch über denReceiver auf Abruf- In-Match Videos: Kurz-Videos aller Tore und weiterer Höhepunktealler Partien der UEFA Champions League bereits während der laufendenSpiele nur bei Sky- Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Skysind unter sky.de/ucl abrufbarDie UEFA Champions League startet am Dienstagabend in die neueSpielzeit. Wenn der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzigund Bayer Leverkusen sich mit den besten Klubs Europas messen,erleben nur Sky Kunden und Nutzer von Sky Ticket alle Spiele und alleTore des Wettbewerbs live in der Original Sky Konferenz. Darüberhinaus zeigt Sky während der Gruppenphase die besten Einzelspiele derdeutschen Vereine live und exklusiv, an jedem Abend eines. DasEinzelspiel der zweiten deutschen Mannschaft wird an jedem Abend abMitternacht in voller Länge ausgestrahlt.Das erste Duell zwischen dem BVB und Barcelona am Dienstag liveund exklusivZum Auftakt dürfen sich die Zuschauer auf einen echten Kracherfreuen, wenn Borussia Dortmund den FC Barcelona empfängt. MitAusnahme des UEFA Super Cups 1998 treffen die beiden Schwergewichtedes europäischen Fußballs zum ersten Mal überhaupt in einemPflichtspiel aufeinander. Sky überträgt das Topspiel zum Auftakt liveund exklusiv, wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz.Moderator Sebastian Hellmann und die Sky Experten Lothar Matthäusund Ewald Lienen begrüßen die Zuschauer um 18.30 Uhr zum "ChampionsCountdown" vor der Konferenz, ab 19.30 Uhr zur Vorberichterstattungauf das Einzelspiel des BVB im "Dienstag der Champions". Erik Meijerwird die wichtigsten Szenen des Abends analysieren. Neben derregulären Übertragung auf Sky Sport 2 HD zeigt Sky das Duell zwischender Borussia und Barca auch im Scoutingfeed auf Sky Sport 3 HD sowiefür Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD.In der Original Sky Konferenz dürfen sich Fußballfans auf alleweiteren Begegnungen des Abends freuen, unter anderem auf die Partienvon RB Leipzig bei Benfica Lissabon, der SSC Neapel gegen den FCLiverpool und des FC Chelsea gegen den FC Valencia.Die Bayern gegen Belgrad am Mittwoch live und exklusivTags darauf startet der FC Bayern München in den Wettbewerb. Derfünfmalige Gewinner des wichtigsten Pokals im europäischenVereinsfußball empfängt Roter Stern Belgrad. Im bislang einzigenAufeinandertreffen beider Vereine in der Königsklasse setzten sichdie Serben 1991 im Halbfinale des Europapokals der Landesmeisterdurch. Sky berichtet am Mittwochabend live und exklusiv aus derAllianz Arena. Moderator Michael Leopold und die Sky Experten DidiHamann und Hannes Wolf führen durch den "Champions Countdown" um18.30 Uhr und den "Mittwoch der Champions" ab 19.30 Uhr. Wie beijeder Übertragung der Königsklasse bei Sky ist auch Analyse-ExperteErik Meijer am Mittwoch im Einsatz.Highlights der Original Sky Konferenz sind Partien von BayerLeverkusen gegen Lokomotive Moskau, Paris Saint-Germain gegen RealMadrid und Atlético Madrid gegen Juventus Turin.Mit Sky Q die Königsklasse auch in Ultra HD und Highlights aufAbruf erlebenSky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, ausgewählte Topspieleder UEFA Champions League auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD zuerleben. Zum Auftakt zeigt Sky die Partie des BVB gegen Barcelona invierfach höherer Auflösung als HD.Außerdem verpassen Fußballfans mit den Highlight-Videos auf Sky Qnichts mehr. Highlight-Videos von unter anderem allen Begegnungen derUEFA Champions League gibt es mit Sky Q ab 24 Uhr des jeweiligenSpieltags direkt über den Receiver auf Abruf.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinDie Live-Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem SkyAbonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets(sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TVoder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbarsverfügbar.In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League nur für SkyKunden verfügbarAbonnenten des Sky Sport-Pakets haben mit den In-Match Videos dieMöglichkeit, bereits während der laufenden Partien Tor-Videos allerBegegnungen der UEFA Champions League auf ihrem Smartphone abzurufen.Innerhalb kürzester Zeit nach dem Ereignis erhalten Fans perPush-Benachrichtigung direkten Zugang auf das 20- bis 30-sekündigeVideo. Sky bietet diesen Service als einziger Anbieter in Deutschlandzu allen Spielen des Wettbewerbs an.Die Königsklasse frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse denAbonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticketvorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HDwährend der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Senderim deutschen Free-TV. Moderator Martin Winkler und seine Gäste AndréBreitenreiter, Antonia Knupfer und Michael Leopold begleiten undanalysieren in "Champions Corner" am Dienstag ab 20.45 Uhr dasGeschehen in den Stadien.Am Mittwoch begrüßt Moderator Moderator Yannick Erkenbrecher alsGäste im Studio Manuel Baum, Sabine Loderer und Sebastian Hellmann.An beiden Abenden wird Social Media Reporter Riccardo BasileReaktionen rund um die Königsklasse in den sozialen Netzwerkeneinfangen.Darüber hinaus berichtet Deutschlands einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender auch an den Tagen rund um denSpieltag umfassend aus der Königsklasse. Neben prominenten Gästenrund um die anstehenden Begegnungen sind hier unter anderem diePressekonferenzen und Abschlusstrainings der deutschen Vereine zusehen. Unnmittelbar nach Spielende sind auf Sky Sport News HD imRahmen von "Champions Corner" und der "Late Night News" ab 23.00 Uhrbereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zu sehen.Um 0.00 Uhr sind in "Alle Spiele, alle Tore" die ersten ausführlichenHighlight-Zusammenfassungen aller Partien des Abends im Free-TV zusehen.Der 1. Spieltag der UEFA Champions League 2019/20 live bei Sky:Dienstag:18.30 Uhr: "Champions Countdown" und die Original Sky Konferenz(frühe und späte Anstoßzeit) auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und Borussia Dortmund - FCBarcelona auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD sowie im Scoutingfeedauf Sky Sport 3 HDMittwoch:18.30 Uhr: "Champions Countdown" und die Original Sky Konferenz(frühe und späte Anstoßzeit) auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und FC Bayern München - RoterStern Belgrad auf Sky Sport 2 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell