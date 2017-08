Große deutsche Exportmärkte: Polen, Italien und die Niederlande mit der schlechtesten Zahlungsmoral

Köln (ots) - Von den zehn größten Exportmärkten Deutschlands siehtAtradius aktuell Polen, Italien und die Niederlande als die Länder,in denen deutsche Lieferanten und Dienstleister am ehesten mitZahlungsverzögerungen und -ausfällen rechnen müssen. Das geht auseiner internen Analyse des weltweit zweitgrößten Kreditversicherershervor. Am verlässlichsten werden Rechnungen bei Geschäften mitUnternehmen in Belgien und der Schweiz beglichen."Die großen Abnehmerländer der deutschen Wirtschaft erscheinenderzeit zwar insgesamt stabil, dennoch gibt es in ihnen auch Branchenmit hohen Zahlungsrisiken", sagt Dr. Thomas Langen, Senior RegionalDirector Deutschland, Mittel- und Osteuropa von Atradius. "Diepositive Gesamtentwicklung des Exportgeschäfts sollte Unternehmendeshalb nicht dazu verleiten, Gefahren für Forderungsausfälle zuignorieren und die eigene Profitabilität aufs Spiel zu setzen."Polen: staatliche Maßnahmen gegen Umsatzsteuerkarusselle erhöhenRisikenAtradius sieht in Polen bereits seit Anfang 2016 erhöhte Risikenfür Zahlungsausfälle und Insolvenzen infolge vonUmsatzsteuerkarussellen. Von der Betrugsmasche waren zuletzt vorallem Informations- und Kommunikationstechnikhändler betroffen.Daneben gab es vermehrt Fälle bei Unternehmen im Bereich Brenn- undTreibstoffe. Schon im Verdachtsfall greifen die polnischen Behördenzu strikten Straf- und Ermittlungsmaßnahmen gegen Firmen wie zumBeispiel der Verweigerung der Umsatzsteuerrückerstattung aufunbestimmte Zeit, Pfändungen oder dem Einfrieren von Geschäftskonten.Den betroffenen Firmen droht dadurch innerhalb kürzester Zeit dieHandlungs- und Zahlungsunfähigkeit. Für Lieferanten ist dasBetrugsmodell auch deshalb besonders heimtückisch, weil sie häufigkaum erkennen können, dass sie in ein solches Steuerkarussellinvolviert sind.Atradius weist außerdem auf die derzeit erhöhten Risiken fürZahlungsausfälle in der Automobil-, Transport-, der Bau-, derMaschinenbaubranche sowie im Bereich Baumaterialien hin.Italien: Schäden durch Betrug im Lebensmittel- undElektronikhandelIn Italien befindet sich vor allem der Bausektor in einerschwierigen Situation. Die Investitionen in der Branche sind seit2008 um 35 % zurückgegangen, die Anzahl der Beschäftigen reduziertesich zugleich um 29 %. Nach wie vor leidet die Branche unterÜberkapazitäten. Eine restriktive Darlehnsvergabe der Banken sowiedie langen Forderungslaufzeiten des öffentlichen Sektors belastenviele Bauunternehmen zusätzlich. Liquiditätsengpässe treten vor allembei Firmen auf, die schwerpunktmäßig Aufträge des inländischenWohnungsbaus und vom Staat erhalten.Auch der italienische Einzelhandelssektor birgt aktuell Risiken.Durch verändertes Konsumverhalten, einen intensiveren Wettbewerbdurch den Online-Handel und einer geringeren Marktmacht deritalienischen Händler im Vergleich zu ihren größeren ausländischenKonkurrenten sind in naher Zukunft weitere Marktkonzentrationen undÜbernahmen zu erwarten.Darüber hinaus meldeten Lieferanten zuletzt in den RegionenKampanien und Latium sowie bei italienischen Abnehmern aus denBereichen Lebensmittel und Elektronikwaren vermehrt Betrugsschäden.In den meisten Fällen hatten Betrüger Waren auf Rechnung bezogen,ohne sie zu bezahlen. Atradius macht vor diesem Hintergrund seineKunden regelmäßig auf Betrugsanzeichen aufmerksam. Lieferantensollten beispielsweise vorsichtig sein bei Unternehmen, die Produkteordern, die nicht zu ihrem Geschäftsmodell passen; außerdem beiAbnehmern, die kürzlich mehrfach den Eigentümer gewechselt haben, diekein Interesse an der Höhe der Einkaufspreise zeigen oder die demKreditversicherer unaufgefordert Finanz- und Bonitätsauskünfteaufdrängen.Ein weiteres Risiko geht weiterhin von Italiens Banken und ihremgroßen Bestand an notleidenden Krediten aus. In deren Folge könntesich der Druck auf die Liquidität der italienischen Unternehmenweiter erhöhen.Niederlande: Zuletzt große Insolvenzen im Non Food-HandelBei Geschäften mit niederländischen Unternehmen meldeten deutscheLieferanten in den vergangenen Monaten einen erhöhten Anteil anForderungen, die auch nach Ablauf der Zahlungsverlängerungsfristnicht beglichen waren. Das Land fiel zuletzt durchZahlungsverzögerungen und -ausfälle im Non Food-Handel auf. Zwarverzeichnet der Sektor insgesamt wachsende Umsätze, jedoch haben nachwie vor einige niederländische Unternehmen Schwierigkeiten, ihrGeschäftsmodell den Anforderungen des Online-Verkaufs anzupassen. Injüngster Vergangenheit gab es mehrere größere Insolvenzen beiElektronik- und Textilhändlern.Generell entwickelt sich die niederländische Konjunktur positiv.Nach einem Plus des Bruttoinlandprodukts 2016 von 2,2 % wächst dieWirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich um 2,3 %. Die Insolvenzenwerden im Vergleich zu 2016 um 20 % zurück gehen. Getragen wird diepositive wirtschaftliche Entwicklung vor allem durch denprosperierenden Häuser- und Wohnungsmarkt, sodass sich der Baubereichinzwischen als am schnellsten wachsende Branche etabliert hat.Die Gefahr, dass politische Risiken die Wirtschaft in denNiederlanden bremsen könnten, hat sich nach der niederländischenParlamentswahl im Mai 2017 insgesamt verringert.Für deutsche Exporteure am unauffälligsten: Abnehmer aus Belgienund der SchweizAus Sicht deutscher Exporteure fielen laut der Atradius-internenAnalyse belgische Abnehmer zuletzt am wenigsten durchForderungsausfälle und Nichtzahlungsmeldungen auf. Die in das Landexportierenden Unternehmen profitieren von einem 2013 in Kraftgetretenen Gesetz, das verspätete Zahlungen im Firmengeschäft (B2B)mit einem Strafzinssatz belegt. Dies trug dazu bei, dass sich dasZahlungsverhalten belgischer Firmen seit 2014 insgesamt verbesserthat. In den vergangenen Jahren erzielte die Wirtschaft des11,2-Millionen-Einwohner-Staates solide BIP-Zuwachsraten zwischen 1,3und 1,7 Prozent. Für 2017 und 2018 erwartet Atradius eine ähnlichekonjunkturelle Entwicklung.Auch in der Schweiz verzeichnet Atradius derzeit eine bis aufeinige Einzelfälle verhältnismäßig geringe Quote von Nichtzahlungenund von Zahlungsausfällen. Auffällig aus Sicht deutscher Exporteurewaren in den vergangenen 12 Monaten unter anderem Unternehmen aus demSegment Baumaterialien, der Öl- und der Energiewirtschaft. DeutscheExporteure profitieren seit der Aufhebung des Euro-Mindestkursesweiterhin von einem verhältnismäßig starken Schweizer Franken.Aktuelle Risikoentwicklungen im BlickAtradius analysiert kontinuierlich die Rückmeldungen seinerdeutschen Kunden über das Zahlungsverhalten ihrer Abnehmer. In denvergangenen 12 Monaten zeigte sich bei Geschäften mit Unternehmen inPolen und Italien ein überdurchschnittlich hoher Wert vonNichtzahlungen, die nach Ablauf der Verlängerungsfrist aufgetretensind (sogenannte Protracted Default-Fälle). Verhältnismäßig vieleNichtzahlungsmeldungen gab es - im Vergleich zu den anderen großenExportzielen Deutschlands - bei Abnehmern in den Niederlanden.Auf www.atradius.de finden Sie unter "Publikationen" die aktuellenEinschätzungen von Atradius zu den wichtigsten Exportländern und-branchen Deutschlands.Über AtradiusAtradius bietet mit seiner strategischen Präsenz weltweitKreditversicherung, Bürgschaften und Inkassodienste in mehr als 50Ländern an. Atradius hat Zugang zu Bonitätsinformationen von 240Millionen Firmen weltweit. Mit den Kreditversicherungs-, Bonding- undCollections-Produkten von Atradius können sich Unternehmen auf derganzen Welt vor Ausfallrisiken schützen, die mit dem Verkauf vonWaren und Dienstleistungen auf Warenkredit verbunden sind. Atradiusist Teil der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), die in Spanien zu dengrößten Versicherern und weltweit zu den größten Kreditversichererngehört.