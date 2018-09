Große Zustimmung für #DankDir-Kampagne: Pampers verdoppelt Unterstützung für Hebammen (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -Wie wichtig Hebammen für werdende Eltern und ihre Babys sind,haben die Reaktionen auf die #DankDir-Kampagne von Pampers einmalmehr gezeigt. Zahlreiche Mütter beschreiben, wie hilfreich der Ratihrer Hebamme war und wie viel Sicherheit sie ihnen gegeben hat.Gleichzeitig zeigen die Berichte, wie eklatant der Hebammenmangel inDeutschland inzwischen ist. Die Zahl der Hebammen geht seit Jahrenzurück, sodass viele junge Familien vor, während und in den erstenWochen nach der Geburt nicht mehr ausreichend betreut und unterstütztwerden können. Um zur Verbesserung dieser Situation beizutragen,unterstützte Pampers zum Kampagnenstart den Deutschen Hebammenverband(DHV) und verdoppelt nun aufgrund der großen Zustimmung dieUnterstützungssumme auf 100.000 EUR.Geburtshilfe in DeutschlandSeit 2012 steigt die Geburtenrate in Deutschland kontinuierlichan, während die Zahl der in der Geburtshilfe tätigen Hebammenkontinuierlich abnimmt. Neben schlechten Arbeitsbedingungen, geringerEntlohnung und hohen Versicherungskosten bei freiberuflichenHebammen, führt auch die Schließung von Kreißsälen zu einerdeutlichen Verschlechterung der Geburtshilfe. Seit 2015 ist die Zahlgeschlossener Kreißsäle auf mehr als 54 angestiegen.(1) Dieschlechten Arbeitsbedingungen für Hebammen wirken sich ganz konkretauf werdende Mütter und ihre Familien aus. So finden schwangereFrauen nur schwer eine Hebamme, wenn sie sich nicht schon in denersten Schwangerschaftswochen darum bemühen. Immer wieder ist eineBetreuung, die den Wünschen und Bedürfnissen von Schwangerenentsprechen, aufgrund äußerer Umstände nicht möglich.Die #DankDir-Kampagne ruft weiter dazu auf, Danke zu sagenVerbesserungen in der Geburtshilfe lassen sich nur langsamumsetzen. Aber bereits im Kleinen kann jeder etwas bewirken. SeitAugust ruft die Pampers Kampagne #DankDir in Deutschland Mütter undVäter deshalb dazu auf, mit #DankDir in Sozialen Medien von ihrenpersönlichen Erfahrungen mit Hebammen zu berichten, ihreWertschätzung auszudrücken und sichtbar zu machen. Denn Elternwissen, wie wertvoll die Unterstützung von Hebammen ist - der breitenGesellschaft ist dies jedoch häufig nicht bewusst."Sowohl als Präsidentin des DHV als auch als Hebamme ist es mireine Herzensangelegenheit, die Arbeitsverhältnisse von Hebammen zuverbessern", stellt Ulrike Geppert-Orthofer, Präsidentin des DHVfest. "Dass die #DankDir-Kampagne die Wertschätzung für denHebammenberuf nun so breit sichtbar macht, ist toll und sehremotional und das, was vielen Kolleginnen manchmal fehlt. Dafürmöchte ich Danke sagen", so Geppert-Orthofer weiter.Aufgrund großer Zustimmung erhöht Pampers die UnterstützungDer #DankDir-Aufruf ist bei Eltern auf große Zustimmung gestoßen.Daher hat Pampers entschieden, die Unterstützung für den DHV vonursprünglich 50.000 EUR auf 100.000 EUR zu verdoppeln. Hiermit möchtePampers dazu beitragen, auf die Missstände in der Geburtshilfehinzuweisen, die schwangere Mütter und werdende Eltern in Deutschlandbetreffen. Mit der Unterstützung einer Hebamme soll Familien derStart in ein neues Leben mit Baby erleichtert werden.Auch viele prominente Eltern wie Motsi Mabuse, Jörn Schlönvoigtund Sila Sahin sowie Eltern-Bloggerinnen und -Blogger haben von ihrenErlebnissen mit ihren Hebammen berichtet und sich an der Kampagnebeteiligt. Bloggerin Anna Frost fand in ihrer ersten Schwangerschaftkeine Hebamme und auch in der zweiten Schwangerschaft gestaltete sichdie Suche schwierig. Zum Glück gab es in der Praxis ihres Gynäkologenauch eine Hebamme: "Sobald du von einer Hebamme betreut wirst, wirddir plötzlich klar, was du einfach verpasst hast - jemanden, der dichin jeder Sekunde deiner Schwangerschaft begleitet, in der du inwenigen Minuten zwischen emotionalen Höhen und Tiefen wechselst, einunerklärliches Ziepen hier oder da verspürst, einfach nicht weißt,wohin mit dir und deinen Gefühlen oder einfach nur mit jemandem redenwillst, der zu 100% versteht, was in dir vorgeht. Und jemand, dersich nach der Geburt um dich und dein Baby kümmert."Diese Unterstützung sollte keine Einzelerfahrung sein. Diese Unterstützung sollte keine Einzelerfahrung sein. Daherkönnen Eltern weiterhin ihre persönlichen Erfahrungen unter #DankDirauf Social Media teilen und die Kampagne unterstützen.Alle Informationen zur Kampagne:https://deutschland-wird-kinderland.de/danke-hebammen1) https://www.unsere-hebammen.de/mitmachen/kreisssaalschliessungen/ 