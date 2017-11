Mainz (ots) -Die sechsteilige ZDF-Reihe "Die Europa-Saga" mit Christopher Clarkstieß auf große Zuschauerresonanz: Im Durchschnitt 4,25 MillionenZuschauer (13,1 Prozent Marktanteil) sahen die sechs Folgen auf dem"Terra X"-Sendeplatz (sonntags, 19.30 Uhr) über die Kultur undGeschichte Europas.Woher kommen wir? Was eint die Europäer? Was kann die EuropäischeUnion voranbringen? Mit diesen Leitfragen im Gepäck begab sich derCambridge-Historiker Sir Christopher Clark auf eine Zeitreise undbeleuchtete in seinen Moderationen an den schönsten undsymbolträchtigsten Orten des europäischen Kontinents dessenfacettenreiche Historie."Die Reihe zeigt, wie groß das Interesse ist, mehr über dieZusammenhänge von Vergangenheit und Gegenwart des Kontinents zuerfahren, auf dem wir leben. Dies ist umso erfreulicher in einerZeit, in der die Skepsis gegenüber der Europäischen Union zugenommenhat", sagt Prof. Peter Arens, Leiter der ZDF-HauptredaktionGeschichte und Wissenschaft.Das ZDF plant ein weiteres aufwendiges Projekt mit ChristopherClark als Moderator. Darin führt ihn die Reise zu bedeutsamen Stättendes UNESCO-Weltkulturerbes: Clark stellt in der Dokumentationsreihemit dem Arbeitstitel "Welten-Saga" von Menschenhand geschaffeneMeisterwerke, Monumente der Natur, kulturelle Errungenschaften unduniversale Erfindungen vor. Die Ausstrahlung ist voraussichtlich 2019geplant.https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-die-europa-saga/https://terra-x.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell