Das Große Zirpen: Insect Concerto / Ein Konzert für Insekten und mit Insekten feiert Weltpremiere im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie.

Berlin (ots) - Die Karajan-Akademie der Berliner Philharmonikerund der World Wide Fund for Nature (WWF) machen lautstark auf dasdramatische Insektensterben aufmerksam. Konzipiert von der BerlinerAgentur Scholz & Friends werden erstmals klassische Musiker und echteInsekten gemeinsam auf einer Bühne musizieren. Und nicht aufirgendeiner: Die Uraufführung des "Insect Concerto" findet am 21. Mai2018 im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie statt.Weitere Informationen: www.wwf.de/aktuell/insect-concertoNeueste Studien zeigen: Die Populationen an fliegenden Insekten inDeutschland sind um 75 Prozent eingebrochen - mit dramatischenFolgen für uns alle. Anlass für den WWF und die Karajan-Akademie derBerliner Philharmoniker, dem leisen Sterben der Insekten, eine lauteStimme zu geben: "Insect Concerto" - das erste Konzert, bei demInsekten gemeinsam mit einem Orchester musizieren.Musikalischer Kopf des Projekts ist Gregor A. Mayrhofer,Dirigierstipendiat der Karajan-Akademie. Im Auftrag des WWFkomponierte der 30-Jährige aus den Gesängen von Heuschrecken, Zikadenund Grillen mit Streichern, Bläsern, Harfe undPercussion-Instrumenten ein zehnminütiges Konzert. "Die Solisten indiesem Stück sind die Insekten. Wir Musiker wollten einen Weg finden,die Klänge der klassischen Musik mit ihren besonderen Gesängen undRhythmen zu verbinden", so Gregor Mayrhofer. Entstanden ist einebesondere Komposition, die einen musikalischen Dialog zwischen Menschund Natur künstlerisch inszeniert. Dabei werden klassischeInstrumente auf ungewöhnliche Weise gespielt: Kratzen, Scharren,Zirpen und sogar Flügelschläge von Moskitos oder Ameisenstraßen sindzu hören. "Die Töne der Tiere mit ihren so hohen und fiependen Lautenaber manchmal auch groovigen Rhythmen sind eine unvergleichlicheInspiration für uns. Dadurch klingt das Stück völlig anders als jedesherkömmliche Konzert", berichtet Gregor Mayrhofer.Am Tag der offenen Tür der Berliner Philharmonie am Montag, den21. Mai wird Gregor Mayrhofer mit einem Ensemble der Karajan-Akademiedas Stück erstmals live aufführen. Die Insekten werden in einemspeziellen Terrarium mit dabei sein. Das Konzert beginnt um 15:30 Uhrim Kammermusiksaal. Die Komposition ist außerdem auf der Websitewww.insect-concerto.com verfügbar und kann ab sofort gegen einen freiwählbaren Spendenbetrag heruntergeladen werden. Alle Einnahmen ausdem Verkauf des Stückes fließen in WWF-Projekte zum Erhalt derInsektenvielfalt und der Förderung nachhaltiger Landwirtschaft -einer Grundvoraussetzung für das Überleben der Insekten."Wir freuen uns sehr über die kunstvolle Unterstützung unsererArbeit gegen das Insektensterben", sagt Jörg-Andreas Krüger, DirektorÖkologischer Fußabdruck beim WWF Deutschland. "In den vergangenen 30Jahren nahmen die Populationen an fliegenden Insekten in Deutschlandum Dreiviertel ab. Dies birgt dramatische Folgen für das Ökosystemund unsere Ernährung. Insekten stehen am Anfang der Nahrungskette alsFutter der Vögel und Bestäuber der Pflanzen, 90 Prozent derBlütenpflanzen werden von Insekten bestäubt. Von diesen wiederumernähren sich Tiere und Menschen. In Deutschland und Europa arbeitetder WWF deshalb, zusammen mit Landwirten und politischenEntscheidern, an Maßnahmen, das Insektensterben zu stoppen."Die Idee zum "Insect Concerto" stammt von Scholz & Friends Berlin,Stammagentur der Berliner Philharmonie. Oliver Handlos,Geschäftsführer Kreation: "Das Projekt "Insect Concerto" beruht aufder Idee, ein Konzert mit Insekten und für Insekten zu schreiben.Mensch und Tier treten miteinander in einen lautstarken Dialog, indem die Natur den Ton angibt. Mit dem gemeinsamen Konzert bereitenwir den Tieren eine große Bühne, um quasi in eigener Sache auf sichaufmerksam zu machen. Wir geben denen eine Stimme, die bald keinemehr haben." Die Agentur hat die gesamte Produktion des Stückesbegleitet und unterstützt die Karajan-Akademie und den WWF dabei, dasStück online und offline zu bewerben.Der WWF (World Wide Fund for Nature): Der WWF wurde 1961 in derSchweiz gegründet und ist heute eine der größten internationalenNatur- und Umweltschutzorganisationen. Die Organisation ist in mehrals 100 Ländern aktiv und hat weltweit rund 5 Millionen Förderer.Rund um den Globus führen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell1300 Projekte zur Bewahrung der biologischen Vielfalt durch.Die Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker: Seit derGründung 1972 durch Herbert von Karajan dient die Orchesterakademiedazu, begabte Musiker auf die Anforderungen professioneller Orchestervorzubereiten. Die Stipendiaten durchlaufen ein strengesAuswahlverfahren und werden anschließend zwei Jahre von Mitgliedernder Berliner Philharmoniker unterrichtet. Rund ein Drittel derMitglieder der Berliner Philharmoniker sind ehemalige Stipendiatender Akademie.Über Scholz & Friends: Die Scholz & Friends Group ist eine derführenden kreativen Agenturgruppen im deutschsprachigen Raum undvereint als "Orchester der Ideen" alle Kommunikationsinstrumenteunter einem Dach. Scholz & Friends ist in den vergangenen Jahrenmehrfach als "Agentur des Jahres" ausgezeichnet worden. Mit "Umparkenim Kopf" haben die Experten für orchestrierte Kommunikation dieerfolgreichste und meistausgezeichnete deutsche Auto-Kampagne dervergangenen Jahre entwickelt. Die deutschen Hauptstandorte sindBerlin, Hamburg und Düsseldorf. Von hier aus hat Scholz & FriendsZugriff auf die weltweiten WPP-Ressourcen. Zu den Kunden der Agenturgehören unter anderem car2go, die deka Bank, F.A.Z., Opel, Siemens,Tchibo, Vodafone sowie zahlreiche Verbände und Bundesministerien.