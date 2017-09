Große Unternehmen, die 3D-Drucker benutzen, bestätigen ihre Teilnahme an IN(3D)USTRY

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die zweite "IN(3D)USTRY From Needs to Solutions", die vom 3. bis.5 Oktober im Fira de Barcelona's Gran Via Veranstaltungszentrumstattfindet, zeichnet sich als durchschlagender Erfolg ab. DieOrganisatoren haben bereits die Teilnahme von Führungskräften großerUnternehmen, die die neueste additive Herstellung benutzen ? wieAirbus, Renault oder Adidas ? sichergestellt. Sie zählen zu den 40Vortragenden auf den Konferenzen, die fünf Themen abdecken:Aeronautik, Automobile, Verkauf, Gesundheitswesen und Industrie, undzu den 50 Ausstellern auf der Veranstaltung.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/550503/IN3DUSTRY_From_Needs_to_Solutions.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/550503/IN3DUSTRY_From_Needs_to_Solutions.jpg) )(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160513/367297LOGO )Zum Aeronautik-Panel gehören Jonathan Meyer, Direktor von AdditiveManufacturing bei Airbus, Europas größtem Flugzeughersteller; AdvenitMakaya, Fertigungsingenieur bei der europäischenWeltraumorganisation; und Vertreter von Thales Alenia, dem größtenSatellitenhersteller in Europa, sowie Aernnova, dem Führer bei Designund Herstellung von aeronautischen Komponenten.Das Automobil-Panel bringt Vertreter aus einem Sektor zusammen,der sich auf modernste additive Herstellung in seinen Prozessenkonzentriert. Vortragende sind unter anderem Norberto Martín, Leitervon DKM Models in SEATs Prototype Development Centre; MelanieBarriere, Leiterin des Design Innovation and Advanced TechnologiesDepartment bei Renault; Roberta Sampieri, verantwortlich für dieAbteilung Additive Manufacturing bei der FCA-Gruppe (Fiat ChryslerAutomobiles); und Local Motors, ein Start-up-Unternehmen, dasautonome Fahrzeuge in 3D herstellt.Der Gesundheitssektor wird durch die Teilnahme von Avinentprominent vertreten sein, dem führendem Zahnimplantat- undProthesen-Labor, und Sant Joan de Déu Barcelona Hospital, einemPionier im Gebrauch des 3D-Druckens, sowie Tractivus, einemStart-up-Unternehmen, das versucht, Komplikationen vonLuftröhrenimplantaten zu reduzieren. Danach wird dasEinzelhandels-Panel mit Präsentationen von den Jury-Mitgliedern fürdie Reshape Awards stattfinden, die die besten Designs, die durchadditive und moderne Fertigungsverfahren weltweit geschaffen wurden,würdigen. Unter den Vertretern sind Simone Cesano von Adidas undPeter Hanappe von Sony.Zum Industrie-Panel gehören Ulli Klenk, der für fortgeschritteneHerstellungsstrategie bei Siemens verantwortliche Direktor; StefanieBrickwede, und bedeutende Unternehmen wie DB, das deutsche BahnUnternehmen oder Alstom, Hersteller von rollendem Eisenbahnmaterial.Mit dem Ziel, additive Herstellung in jeden industriellen Sektoreinzuführen, findet IN(3D)USTRY im Rahmen der Barcelona Industry Weekstatt, die folgende Veranstaltungen umfasst: Expoquimia, die Messefür die Chemiebranche; Eurosurfas (Oberflächenbehandlung); Equiplast,(Kunststoffbereich); World Chemical Summit und der IoT SolutionsWorld Congress, die Messe für das industrielle Internet.Pressekontakt:Albert Sas+34-93-233-21-66asas@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell