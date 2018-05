Erfurt (ots) -Erfurt, 4. Mai 2018 - Hunderte von Kindern, Tanzgruppen,Fußballvereinen, Kindergärten und Kindertagesstätten aus ganzDeutschland haben sich bei "KiKA kommt zu dir!" um einzigartigeErlebnisse mit ihren Helden aus dem TV-Programm beworben. DieGewinner der vier verschiedenen Mitmach-Aktionen werden von ihrenKiKA-Stars überrascht."KiKANiNCHEN" in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz undBrandenburgKikaninchen, Anni und Christian feiern drei verschiedeneMonsterpartys: Im "Kinderhaus Büllerbü" in Weingarten(Baden-Württemberg) am 16. Mai, im "Katholischen Kindergarten St.Hildegard" in Worms (Rheinland-Pfalz) am 22. Juni und in derKindertagesstätte "Waldhaus" in Bad Liebenwerda (Brandenburg) am 3.Juli. Die Kindergruppen haben ihren Lieblingsplatz in der Kita gemaltund an KiKA gesendet, nun dürfen sie sich auf eine eigeneKikaninchen-Monsterparty freuen."Baumhaus"-Dreh in BayernMit einem Foto des eigenen Baumhauses konnte man sich für diesebesondere Aktion bewerben. Singa und Juri besuchen dasGewinner-Baumhaus der Kita "St. Elisabeth" in Augsburg am 5. und 6.Juni 2018. An diesen besonderen Tagen werden drei "KiKABaumhaus"-Sendungen aufgezeichnet - erstmals aus einem realexistierenden Baumhaus. Ab 22. Juni um 18:49 Uhr werden diese beiKiKA zu sehen sein."TanzAlarm" in Nordrhein-WestfalenDie "8COUNTS Dance Kids" aus Geldern haben mit ihrerInterpretation des Songs"A-E-I-O-U - Komm, lass uns tanzen!" die"KiKA kommt zu dir!"-Aktion gewonnen und dürfen sich nun auf einbesonderes Erlebnis freuen. Sie erhalten beim nächsten großenAuftritt am 10. Juni zur Straßenparty in Geldern die volleUnterstützung von Singa, dem TanzTapir und den TanzAlarm-Kids undwerden Teil einer "TanzAlarm"-Sendung, die am 23. Juni um 10:20 Uhrbei KiKA gezeigt wird."KiKA LIVE ALLSTARS" in HessenMit ihrem Fußball-Bewerbungsvideo überzeugten die Kids des FC 1957Marxheim aus Hofheim am Taunus. Die jungen Fußball-Talente derE2-Jugend bekommen nun die Chance, sich in einem exklusiven Matchgegen die prominenten Köpfe der "KiKA LIVE ALLSTARS" zu beweisen. Am9. Juni ab 15:35 Uhr bei KiKA und bereits am 19. Mai ab 14:30 Uhr imLivestream auf kika.de.Seit 2015 bietet KiKA mit "KiKA kommt zu dir!" die besondereGelegenheit, als Zuschauer den eigenen TV-Helden besonders nah zukommen. In diesem Jahr hatten erstmals auch die "KiKA-Baumhaus"-Fansdie Chance auf ein einzigartiges Treffen im heimischen Baumhaus.Weitere Informationen zu "KiKA kommt zu dir!" finden Sie unterkika-presse.de und auf kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell