München (ots) -Unter dem Motto "Circus Davi Galli" wird Davinas Geburtstaggefeiert- Neue Folge über Deutschlands wohl bekannteste Millionärs-Familie- Montag, 12. November 2018, um 21:15 Uhr bei RTL IISt. Tropez: Mit 200 Freunden feiert Davina ihren 14. Geburtstag.Die Nerven von Robert und Carmen liegen blank. Aufgrund vontechnischen Problemen hinken sie ihrem Zeitplan hinterher.Partyplaner Crazy Fred muss bei seinen Handlungen überwacht werden,da er mit seinen Ideen gerne über die Stränge schlägt, auch dieKostümierungen und das Styling müssen perfekt geplant sein. Natürlichwollen die beiden den Anforderungen des Geburtstagskindes gerechtwerden, die vor allem bei der Musik recht hoch sind.Die Vorbereitungen für Davinas Geburtstag laufen auf Hochtouren.Unter dem Motto "Circus Davi Galli", wird die "Villa Geissini"umdekoriert. Am Wichtigsten sind für die Damen des Hauses dieKostüme. Während Shania schon in der Maske sitzt, kümmert sich Davinaum die Garderobe, bei welcher sich jeder Gast eine passendeVerkleidung aussuchen kann.Zum Ärger von Davina, verliert Carmen vor lauter Stress die Zeitaus den Augen und verspätet sich mit dem Styling. Während Carmen alsoin der Maske sitzt, eröffnet Robert, als Joker verkleidet, schon maldie Party. Eine Stunde später sorgt Carmen als atemberaubendeDompteuse für einen großen WOW-Effekt.Davinas Geburtstagsüberraschung toppt jedoch auch CarmensAuftritt. Das Millionärspaar hat, zum Staunen aller, DavinasLieblingsband "Bars & Melody" aus England einfliegen lassen. Diebeiden Jungs bringen die Gäste zum Kreischen und für Davina könnteder Tag nicht schöner sein. Zum Anlass passend performt Carmen ihreneigenen "Birthday-Song". Carmen und Robert haben ihre Sache gutgemacht, denn das abschließende Fazit ist von allen mehr als positiv.Eine neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröseFamilie!" am Montag, 12. November 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II