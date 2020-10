Große Studie weist ein 230-fach erhöhtes Ein-Jahres-Krebsrisiko nach, wenn Tumorzell-Cluster im Blut von asymptomatischen Personen nachgewiesen werden - Datar Cancer Genetics

Mumbai, India and London (ots/PRNewswire) - Eine wegweisende Studie, veröffentlicht in "Cancer Prevention Research" der American Association of Cancer Research, hat gezeigt, dass es möglich ist, gesunde Personen mit einem erhöhten Krebsrisiko auf der Grundlage einer einfachen Blutabnahme zu identifizieren. In der Studie wird berichtet, dass asymptomatische Frauen und Männer mittleren Alters ohne Krebsvorgeschichte, aber mit nachweisbaren Clustern von sogenannten zirkulierenden tumorassoziierten Zellen (abgekürzt "C-ETACs") im Blut, ein 230-mal höheres Ein-Jahres-Risiko haben, an Krebs zu erkranken als Personen, bei denen solche Cluster im Blut nicht nachweisbar waren.In dieser multi-zentrischen, internationalen Studie (https://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/early/2020/09/19/1940-6207.CAPR-20-0322) untersuchten, geführt von Datar Cancer Genetics die Forscher mehr als 10.000 asymptomatische Personen auf das Vorhandensein von C-ETACs und verfolgten sie anschließend über einen Zeitraum von einem Jahr weiter. Gleichzeitig wurde das Blut von mehr als 4000 Krebspatienten mit verschiedenen bösartigen Tumoren ("soliden Organkrebsarten") untersucht. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass C-ETACs fast ausschließlich bei Krebspatienten (> 90%) gefunden wurden, jedoch extrem selten bei gesunden Personen (Original-Content von: Datar Cancer Genetics Ltd, übermittelt durch news aktuell