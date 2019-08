Große Stars und die SWR Fernsehfamilie hautnah erleben (FOTO)

Stuttgart (ots) -"SWR Fernsehen Familienfest" am Sonntag, 8. September 2019 auf demGelände der Bundesgartenschau (BUGA) Heilbronn / Livesendung "SWRFernsehen Familienfest" von 16 bis 18 Uhr im SWR FernsehenAm Sonntag, 8. September, kann man auf dem Gelände derBundesgartenschau in Heilbronn die Macher*innen sowie Gesichter desSWR Fernsehens beim "SWR Fernsehen Familienfest" aus nächster Nähe zuerleben. Große wie kleine Besucher*innen bekommen die Gelegenheit,hinter die Kulissen verschiedener Fernsehproduktionen zu blicken. Aufder Showbühne gibt es musikalische Highlights wie Top-Act NicoSantos, Marquess oder Kerstin Ott. "Verstehen Sie Spaß?"-ModeratorGuido Cantz sowie Kabarettist Christoph Sonntag sorgen für witzigeUnterhaltung. In der Programmwelt präsentieren sich Sendungen mitMitmachaktionen, darunter "Landesschau Baden-Württemberg", "Kaffeeoder Tee" oder der "Tigerenten-Club". Außerdem können die Gästeselbst aktiv werden - Nachrichten und das Wetter präsentieren oderein Spiel des Lieblingsfußballclubs kommentieren. Wer dieVeranstaltung nicht besuchen kann, ist eingeladen die Sendung "SWRFernsehen Familienfest" von 16 bis 18 Uhr live im SWR Fernsehen zusehen, moderiert von SWR Moderator Florian Weber und SWR ReporterinKristin Haub.Volles Unterhaltungsprogramm auf zwei Bühnen Auf zwei Bühnenerwartet die Gäste des "SWR Fernsehen Familienfestes" einabwechslungsreiches und buntes Unterhaltungsprogramm. StephanieHaiber empfängt ihre Gäste auf der Programmbühne. Sendungen wie"Landesschau Baden-Württemberg", "Kaffee oder Tee", "Marktcheck","SWR Sport" und "Die Fallers" gestalten Programme für die Bühne. BeiKindern sorgen vor allem der Tigerentenclub und die Show desEuropa-Parks für Begeisterung. Martin Seidler präsentiert dasProgramm auf der Showbühne. Musikalischer Höhepunkt des Tages ist derAuftritt des deutsch-spanischen Singer-Songwriters und Chart-StürmersNico Santos. Sein Hit "Rooftop" wurde fast eine halbe Million Malverkauft und hielt sich 32 Wochen lang in den deutschen Charts. Auchdie Popband Marquess sorgt mit ihren spanischen Sommerhits für guteLaune. Mit Kerstin Ott und Vincent Groß freuen sich insbesondereSchlagerfreunde über weitere hochkarätige Musik-Acts. "Verstehen SieSpaß?"-Moderator Guido Cantz und der Kabarettist Christoph Sonntag,die ebenfalls auf der Showbühne zu sehen sein werden, sorgen mit Witzund Humor für gute Unterhaltung.Blicke hinter die KulissenWie bereiten sich Moderator*innen auf eine Sendung vor? WelcheAufgaben haben Kamerafrauen und -männer? Das "SWR FernsehenFamilienfest" bietet den Gästen zahlreiche Möglichkeiten, denFernsehmacher*innen bei ihrer Arbeit über die Schulter zu blicken undsich selbst vor der Kamera zu versuchen. Bekannte Gesichter des SWRFernsehens freuen sich auf Begegnungen mit den Zuschauer*innen, unteranderem die SWR Wetter¬reporter, Tatjana Geßler, Lennert Brinkhoff,Hendrike Brenninkmeyer, Johannes Zenglein und Jana Kübel.Livesendung "SWR Fernsehen Familienfest" SWR Moderator FlorianWeber und SWR Reporterin Kristin Haub tauchen in der zweistündigenLivesendung ein in das vielfältige, bunte Programm. Sie blicken ihrenKolleg*innen bei der Arbeit über die Schulter, holen bekannteGesichter für einen Plausch vor die Kamera und fangen die Stimmungunter den Besucher*innen vor Ort ein. Außerdem sind auch dieAuftritte der Musik- und Comedy-Stars zu sehen. "SWR FernsehenFamilienfest" live vom Gelände der Bundesgartenschau Heilbronn von 16bis 18 Uhr im SWR Fernsehen.Die Erlebniswelt für die ganze Familie"Mitmachen" lautet das Motto beim "SWR Fernsehen Familienfest",bei dem sich auch die Kooperationspartner attraktive Aktionenausgedacht haben. Auf der virtuellen Achterbahnfahrt des Europa-Parkskönnen die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Abenteuererleben. Beim KNAXGlücksrad der Kreissparkasse Heilbronn locken tolleGewinne. Spielerisch und informativ präsentiert DVB T2 HD den neuenStandard des Fernsehempfangs. Beim Zehnsekundenlauf von INTERSPORTgeht es um Zeitgefühl, nicht um Geschwindigkeit. Im dmFototruckerfahren Hobbyfotografinnen und -fotografen, wie sie mit ihrenBildern Fotobücher und Tassen gestalten können. Spaß und Spannungbieten Super Mario und die aktuellen Videospiele für die mobileTVKonsole Nintendo Switch. Auf der Hüpfburg der Heilbronner Stimmekönnen die Kinder ausgelassen toben. Die familienfreundlichenFerienorte in Baden-Württemberg bieten ein umfangreiches Programm: Zukleinen Gärtnern werden die Kinder mit der SetzlingsPflanzAktion derMainauKindergärtnerei. An der Frisbeewand des ErlebnisparksTripsdrill können Besucher ihre Geschicklichkeit unter Beweisstellen. Das Spielmobil des Hochschwarzwald Tourismus lässtKinderherzen mit BalanceBikes, Rollerboards und Pedaloshöherschlagen. Der Wilmershof aus Titisee-Neustadt erfreut mitleckerem selbstgemachten Bauernhofeis.TicketinfosIn den BUGA-Eintrittskarten (auch Dauerkarten) ist der Eintrittzum "SWR Fernsehen Familienfest" enthalten. Die BUGA-Tageskarten sindam Sonntag, 8. September, aus Anlass des "SWR FernsehenFamilienfests" einmalig zum Preis von 12 Euro erhältlich. Kinder biszum 15. Geburtstag haben freien Eintritt. Junge Erwachsene bis zum25. Geburtstag zahlen 8 Euro. Tickets für das "SWR FernsehenFamilienfest" sind online über https://buga2019.ticketfritz.deerhältlich sowie an den Kassen der BUGA (nicht an anderenVorverkaufsstellen). Auf Wunsch können Eltern Armbänder für IhreKinder erhalten, auf denen Name und Kontakt der Eltern steht. Sollten
sich Eltern und Kinder aus den Augen verlieren, können sich die
Sprösslinge an Erwachsene wenden, damit die Eltern kontaktiert
werden.Das Bühnenprogramm beim "SWR Fernsehen Familienfest"Showbühne (BUGA-Sparkassenbühne) ab 12 Uhr / Moderation: Martin
Seidler 12.00 Uhr: Begrüßung und Beginn des Bühnenprogramms mit SWR
Moderator Martin Seidler 12.12 Uhr: "Herzenssache"-Projekt: Circus
Pimparello 12:30 Uhr: Europa-Park Talent Academy Tanzgruppe "2K.UP"
12:35 Uhr: Vincent Gross 13:30 Uhr: Kerstin Ott 14.30 Uhr:
Kabarettist Christoph Sonntag 15:03 Uhr: Europa-Park Talent Academy
Tanzgruppe "2K.UP" 15.10 Uhr: "Herzenssache"-Projekt: Circus
Pimparello 15:25 Uhr: Guido Cantz 16:10 Uhr: "Marquess" 17.30 Uhr:
Nico SantosProgrammbühne (BUGA-Bühne im Holzpavillon) ab 12 Uhr / Moderation:
Stephanie Haiber 12:00 Uhr: Begrüßung und Beginn des Bühnenprogramms
mit SWR Moderatorin Stephanie Haiber 12:04 Uhr: "Stadt, Land, Quiz"
mit Jens Hübschen 12:22 Uhr: "Tigerenten Club"-Show Teerbrüggen mit
Günter Kastenfrosch 12:55 Uhr: "SWR Sport"-Show mit Lennert Brinkhoff
13:26 Uhr: "DVB-T2 HD" Info-Show 13:42 Uhr: "Kaffee oder Tee"-Show
mit Martin Seidler 14:32 Uhr: "Tigerenten Club", Sendungsshow mit
Johannes Zenglein 15.04 Uhr: "25 Jahre Fallers" mit Anne von Linstow,
Alessio Hirschkorn und Karsten Dörr 15:20 Uhr: "Landesschau
Baden-Württemberg" mit Jana Kübel 16:08 Uhr: "Marktcheck"-Quiz mit
Hendrike Brenninkmeyer 16:25 Uhr: "Stadt, Land, Quiz" mit Jens
Hübschen 16:56 Uhr: "SWR Aktuell" - Gespräch mit Stephanie Haiber,
Georg Bruder und Sascha Becker 17:09 Uhr: "natürlich!" mit Tatjana
Geßler 17:20 Uhr: "DVB-T2 HD" Info-Show 17:33 Uhr: "Marktcheck"-Quiz
mit Hendrike Brenninkmeyer 17:50 Uhr: "Tigerenten Club"-Show
Teerbrüggen mit Günter KastenfroschDas SWR Fernsehen Familienfest im Radio und Fernsehen:
- Samstag, 7.9., 19:30-20:00 Uhr: SWR Fernsehen, "SWR Aktuell"
live vom BUGA-Gelände
- Sonntag, 8.9., 12:00-17:00 Uhr: SWR4 Baden-Württemberg, "Sonntag
Nachmittag" live aus dem SWR BUGA-Studio (Fruchtschuppen)
- Sonntag, 8.9., 16:00-18:00 Uhr: SWR Fernsehen, Livesendung vom
SWR Fernsehen Familienfest
- Dienstag, 21.9., 18:45-19.30 Uhr: SWR Fernsehen, "Stadt, Land,
Quiz" mit Jens Hübschen