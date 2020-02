München (ots) - Dieses Jahr ist die Macht stark bei allen Fans, die ihre großeLiebe zu Star Wars[TM] mit den neuen, im Vorfeld der New York Toy Fairenthüllten Merchandise-Produkten zu den beliebten Geschichten und Charakterenfeiern wollen.Mit Produkten, die von dem Disney+ Original The Mandalorian (kreiert von JonFavreau, Ausführende Produzenten Dave Filoni, Kathleen Kennedy und Colin Wilson)inspiriert wurden, ist die Vorfreude auf Spielzeug, Sammlerstücke, Bücher,Haushaltswaren, Kleidung, Spiele, Accessoires und mehr auf einem Allzeithoch.Insbesondere Artikel, die sich um die neueste (und wohl süßeste) Figur derGalaxis - The Child - auch liebevoll "Baby Yoda" genannt, drehen, werden mitSpannung erwartet. Zusätzlich zu den Dutzenden bereits angekündigten Produktenwurde heute in New York zum ersten Mal eine Reihe neuer Produkte aus mehrerenKategorien vorgestellt. Zu den Highlights zählen eine THE CHILD ELEKTRONISCHEEDITION Figur, die ab nächsten Montag im Vorverkauf erhältlich sein wird, sowieein LEGO®-Set des mandalorianischen Raumschiffes Razor Crest, die LEGO®-SetsBrickHeadz[TM] Star Wars The Mandalorian & The Child 75317 sowie völlig neueAngebote, die schon bald exklusiv bei shopDisney.de, im Münchner Disney Storeund in den Disney Parks and Resorts erhältlich sind. Diese und weitere neueArtikel werden im Laufe des Jahres im Einzelhandel erhältlich sein.Begehrte Artikel rund um "The Child" von Hasbro, Funko, Mattel, shopDisney.deund dem Disney Store sowie weiteren Herstellern, die bereits Ende des letztenJahres in den Vorverkauf gingen, werden ebenfalls im Laufe des Jahres in denRegalen zu finden sein."Neue Wege zu finden, das Publikum mit dieser neuen Star Wars Geschichte zubegeistern und zu überraschen, war eine einzigartige Chance", sagte der TheMandalorian Schöpfer Jon Favreau. "Und die Geheimhaltung, die während derProduktentwicklung gewahrt wurde, gab allen die Chance, den neuen Character, dervon den Fans liebevoll 'Baby Yoda' genannt wird, gemeinsam zu entdecken. Das istetwas Besonderes im Zeitalter von Spoilern. Ich bin sehr dankbar für dieZusammenarbeit mit den Teams von Lucasfilm und Disney, die diese Charaktere inProdukte umsetzen, die den Fans Freude bereiten."Im vergangenen Jahr wurden Produkte, die auf dem Disney+ Original TheMandalorian basieren, vor allem in den USA schnell zu den gefragtestenWeihnachtsgeschenken. Als neue Zuschauer die gefeierte Serie auf dem neuenStreaming-Service Disney+ (deutscher Start: 24. März 2020) entdeckten, stieg dieNachfrage nach den entsprechenden Produkten weiter an, was dazu führte, dass"Baby Yoda" im Jahr 2019 in den Vereinigten Staaten das Nummer 1 Suchergebnisbei Google war, wenn nach dem Wort "Baby" gesucht wurde. Außerdem landetenVorbestellungen der "The Child" Produkte bei E-Commerce-Händlern wie Amazonregelmäßig auf dem ersten Platz. Selbst in Deutschland steigerte sich nachUS-Start von The Mandalorian die "Baby Yoda" Suchfrequenz auf Amazon um über 90%innerhalb eines Monats . Zudem gab Funko kürzlich bekannt, dass die "The Child"Vinylfigur ihre meistverkaufte vorbestellbare Figur aller Zeiten ist.Heute wurden zudem neue Produkte vorgestellt, die von der Emmy-prämiertenAnimationsserie Star Wars: The Clone Wars inspiriert wurden. Zu diesemfeierlichen Anlass enthüllte Hasbro ein mandalorianisches DARKSABER LICHTSCHWERTsowie weitere Produkte mit den Lieblingscharakteren der Fans aus Star Wars: TheClone Wars. So werden als Teil der neuen Fahrzeug- und Figurenreihe STAR WARSMISSION FLEET im Herbst ein ANAKIN SKYWALKER JEDI STARFIGHTER Fahrzeug und eineFigur, ein AHSOKA TANO AQUATIC ATTACK Micro Fahrzeug und eine Figur, sowie einCAPTAIN REX CLONE COMBAT Fahrzeug und eine Figur in den Handel kommen.Fans können sich das ganze Jahr über auf neue Produkte, inspiriert von TheMandalorian und Star Wars: The Clone Wars, freuen.The Mandalorian und Star Wars: The Clone Wars werden zum Start von Disney+ am24. März in UK, Irland, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Schweiz undÖsterreich verfügbar sein. Die Preisgestaltung wurde mit 6,99 EUR im Monat und69,99 EUR im Jahr bestätigt. Der Streaming-Service wird in weiterenwesteuropäischen Ländern inklusive Belgien, Skandinavien und Portugal im Sommer2020 starten.Weitere Produkte zu diesjährigen Highlights, wie die HomeEntertainment-Veröffentlichung von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers oder der40. Jahrestag von Star Wars: Das Imperium schlägt zurück, werden das Angebot ineiner Vielzahl von Kategorien abrunden."Ob einzigartige Charaktere wie 'The Child' bis hin zur beliebten Skywalker Sagaund allem, was dazwischen liegt, Star Wars schaffte es immer wieder aufs Neue,sich mit Fans von Generation zu Generation zu verbinden", sagt Ken Potrock,President, Consumer Products Commercialization, Disney Parks, Experiences andProducts. "Es ist eine Ehre, Produkte und Erlebnisse liefern zu können, die esunseren Fans auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre Lieblingsfiguren- und-geschichten 365 Tage im Jahr zu feiern."Ausgewählte Star Wars[TM] Produkte werden auf der New York Toy Fair, die vom 22.bis 25. Februar im Jacob K. Für Pressematerial und zusätzliche Informationen zu allen neuen Produktenbesuchen Sie die folgende Seite: https://www.image.net/StarWarsToyFair2020
---------------------------------------------------------------
Quellen:
1 https://trends.google.com/trends/yis/2019/US/ https://media.thinknum.com/articles/its-official-baby-yoda-is-1-toy-sold-at-amazon/; http://ots.de/9wqkDr
2 Amazon Retail Analytics Premium (November 2019 - Dezember 2019)
3 https://comicbook.com/gear/2020/02/06/baby-yoda-is-the-best-selling-funko-pop-of-all-time/ Juli 1955 in Anaheim, Kalifornien, das Disneylanderöffnete, erschuf er einen einzigartigen Ort, der wunderbare Geschichten mitunvergesslichen Erlebnissen verbindet und läutete damit eine neue Ära derFamilienunterhaltung ein. Mehr als sechzig Jahre später hat sich Disney zumweltweit führenden Anbieter von Familienreisen und Freizeiterlebnissenentwickelt, mit einzigartigen Geschäftsbereichen, darunter sechs Ferienziele mit12 Themenparks und 52 Resorts in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien mitrund 160.000 Mitarbeitern; einer erstklassigen Kreuzfahrtlinie mit vier Schiffenund Plänen für drei weitere in den Jahren 2021, 2022 und 2023; einem luxuriösenFamilien-Strandresort auf Hawaii; einem beliebten Ferienwohnrecht-Programm; undeinem preisgekrönten Unternehmen für geführte Familien-Abenteuerreisen. ZuDisneys globalen Aktivitäten im Bereich Consumer Products gehören das weltweitführende Lizenzgeschäft, der weltweit größte Kinderbuchverlag, der weltweitgrößte Spiellizenzgeber auf allen Plattformen, mehr als 200 Disney StoreStandorte auf der ganzen Welt und die E-Commerce-Plattform shopDisney.Diese Erlebnisse werden von Walt Disney Imagineering kreiert, der Schmiede fürErlebnisse in Disney Themenparks, Resort-Hotels, Kreuzfahrtschiffen undKonsumgütern - einschließlich Büchern, Spielen und Merchandise.Über Lucasfilm Ltd.Lucasfilm Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Walt DisneyCompany, gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Film, Fernsehenund der Produktion von digitalen Unterhaltungsinhalten. STAR WARS und verwandte Lizenzthemen sind in den Vereinigten Staaten von Amerikaund anderen Ländern eingetragene Marken der Lucasfilm Ltd. und/oder derenTochterunternehmen oder sind urheberrechtlich geschützt. TM & © Lucasfilm Ltd.
--------------------------------------------------
TM & © Lucasfilm Ltd.
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the brick & knob configuration aretrademarks of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group.
Learn more at www.hasbro.com, and follow us on Twitter (@Hasbro) and Instagram(@Hasbro). © 2020 Hasbro, Inc. All Rights Reserved. 