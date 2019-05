Große Speicher brauchen belastbare Geschäftsmodelle / Smart Power GmbH auf der Intersolar/EES in München

München (ots) - Die Zeichen stehen auf Wachstum, sowohl bei denErneuerbaren Energien wie auch in allen Bereichen derSpeichertechnologie. So hat sich dieser Bereich auch auf der früherenIntersolar inzwischen unter dem Namen "ees Europe" fest etabliert.Als einer der führenden deutschen Integratoren fürGroßspeicherprojekte mit zahlreichen Referenzen im MW-Bereich darfdie Smart Power GmbH hier natürlich nicht fehlen! In der Halle C2(C2.460A) informiert das Team über größere und kleinere realisierteProjekte bis hin zum 16MW-Batteriespeicher, der im August 2018 aufdem Gelände der Allgäuer Überlandwerke in Sulzberg bei Kempten alseiner der derzeit größten Energiespeicher in Deutschland in Betriebgenommen wurde. Projekte im Bereich 100 bis 200kWh gelten da imVergleich eher noch als "Kleinspeicher", aber auch dafür stellt SmartPower auf der Messe ein geeignetes standardisiertes Produkt als"plug-and-play-Lösung" vor.Smart Power Cube, der Booster für den NetzanschlussMit bis zu 200kW und 225kWh bietet Smart Power nun einstandardisiertes Produkt für alle Anwendungen im mittlerenSpeichersegment wie z.B. Spitzenlastkappung, Eigenverbrauchserhöhung,Notstromversorgung oder zur Versorgung von Schnelladestationen anNetzanschlüssen mit begrenzter Anschlussleistung. Anschließen,einschalten, betriebsbereit!Best-Practice-ProjekteVom Pufferspeicher mit 100kW Leistung zur Pufferung derNetzspitzen in einem Großmarkt bis hin zum 16MW Speicher, derzusammen mit einer Gasturbine als Hybridkraftwerk zahlreichenetzdienliche Aufgaben bedient und so bereits heute ohne jedeFörderung wirtschaftlich betrieben werden kann - Smart Power kann inbeinahe jedem Leistungsbereich und für fast alle Anwendungsfällebereits realisierte Best-Practice-Beispiele zeigen und Erfahrungenvorweisen.Speicherprojekte mit Second-Use AkkusSmart Power berichtet über Projekte netzdienlicher 2ndUse-Speicher, die aktuell gerade in Betrieb genommen wurden und fürdie extra ein eigenes BMS im Hause entwickelt wurde. Interessant istsicher auch, mit welchen Konzepten Smart Power die Lebensdauer vonPRL-Speichern aus 2nd-Use-Batterien fast verdoppelt.Lastganganalyse zum Sonder-MessepreisDer erste Schritt zur Wirtschaftlichkeitsberechnung ist immer dieLastganganalyse.Smart Power bietet zur ees 2019 eine komplette Lastganganalyseincl. Auslegung und Wirtschaftlichkeitsberechnung für einenPeak-Shaving Speicher zum Sonder-Messepreis von 199EUR.Über Smart PowerDie Smart Power GmbH ist spezialisiert auf die Planung undUmsetzung von Großspeichersystemen für Gewerbe, Industrie undNetzbetreiber, sowie effizienzsteigernde Energiemanagementsysteme unddie Energieberatung von energieintensiven Unternehmen. Sie kooperiertaußerdem mit Forschungsinstituten, führt regelmäßig Produkttests dereingesetzten Komponenten durch und gewährleistet so die nachhaltighohe Qualität bisheriger und zukünftiger Projekte. Ziel der Arbeitder Smart Power GmbH ist die effiziente Stromnutzung und dieWeiterentwicklung nachhaltiger regenerativer Energien unter Einsatzmodernster Steuerungs- und Batteriespeichertechnik.Pressekontakt:Dipl.-Ing. Hans UrbanBusiness Developmenturban@smart-power.netSmart Power GmbHDornacher Straße 385622 Feldkirchen bei MünchenOriginal-Content von: Smart Power GmbH, übermittelt durch news aktuell