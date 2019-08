Berlin/Düsseldorf (ots) - Über 5.400 Teilnehmer ausSchüler-Gruppen und Lehrer-Teams beteiligten sich mit Nominierungenund innovativen Unterrichtsmodellen am diesjährigen Wettbewerb /Preisverleihung am 18. November in BerlinDie aktuelle Ausschreibungsrunde des Wettbewerbs "DeutscherLehrerpreis - Unterricht innovativ" hat großen Anklang gefunden: Inden vergangenen Monaten haben Schüler-Gruppen ihre Lehrerinnen undLehrer für den "Deutschen Lehrerpreis" vorgeschlagen sowieLehrer-Teams mit ihren innovativen Unterrichtskonzepten an derWettbewerbs-Kategorie "Unterricht innovativ" teilgenommen - insgesamtüber 5.400 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Für den Wettbewerb, der indiesem Jahr bereits zum elften Mal stattfindet, konnten bis zum 24.Juni Vorschläge und Projekte eingereicht werden. Die Gutachter undGutachterinnen haben inzwischen mit der Sichtung der Vorschlägebegonnen, nach einer Zweitbegutachtung gehen die endgültigenNominierungen in die Jury-Sitzung. Die Preisverleihung findet dann am18. November 2019 in Berlin statt.Der bundesweite Wettbewerb "Deutscher Lehrerpreis - Unterrichtinnovativ" wird von den beiden Initiatoren Vodafone StiftungDeutschland und Deutscher Philologenverband (DPhV) getragen undjährlich durchgeführt. Mit der Auszeichnung sollen Engagement undLeistung von Lehrkräften gewürdigt und in den Vordergrund deröffentlichen Wahrnehmung gerückt werden. Erstmals in diesem Jahrwerden in den beiden Kategorien "Schüler zeichnen Lehrer aus" und"Unterricht innovativ" auch Ideen, die digitale Medien und Themensinnvoll einbinden, zusätzlich berücksichtigt. Kooperationspartnerdes Wettbewerbs sind die "DIE ZEIT", "ZEIT für die Schule" und derCornelsen VerlagDie Initiatoren des Wettbewerbs, Inger Paus, Vorsitzende derGeschäftsführung der Vodafone Stiftung, und Prof. Dr. SusanneLin-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, freuensich über Qualität und Menge der Einreichungen zum elften DeutschenLehrerpreis und sind gespannt darauf, die ausgezeichneten Lehrkräfteauf der Preisverleihung persönlich kennenlernen zu können.In der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus" waren Schülerinnenund Schüler des Abschluss-Jahrganges 2018/2019 an weiterführendenSchulen aufgerufen, von ihnen geschätzte und besonders engagierteLehrkräfte zu nominieren, die sich für ein verantwortungsvollesMiteinander in der Schule einsetzen. Die Kategorie "Lehrer:Unterricht innovativ" des Wettbewerbs wendet sich an Lehrerinnen undLehrer aus dem Sekundarbereich deutscher Schulen (auchAuslandsschulen), die fächerübergreifend unterrichten und im Teamzusammenarbeiten. Für ideenreiche, innovative Unterrichtskonzeptewerden Preise im Gesamtwert von 13.000 Euro ausgeschrieben.www.lehrerpreis.de / www.facebook.com/lehrerpreis /twitter.com/Lehrerpreis / www.youtube.com/user/LehrerpreisPressekontakt:Deutscher PhilologenverbandEva HertzfeldtTel. 0172 / 305 08 67E-Mail: presse@lehrerpreis.deundVodafone Stiftung Deutschland gGmbHLaura SchubertTelefon: 0172 / 1015 700E-Mail: presse@lehrerpreis.deOriginal-Content von: Deutscher Lehrerpreis - Unterricht innovativ, übermittelt durch news aktuell