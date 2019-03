Finanztrends Video zu



Mainz (ots) - Zwei Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerin Deutschland klagen über eine sehr hohe und zunehmende beruflicheArbeitsbelastung. Dies berichtet der Südwestrundfunk in seinemBürgertalk "mal ehrlich ..." und bezieht sich auf eine bundesweite,repräsentative Umfrage, die er bei infratest dimap in Auftrag gegebenhatte.Demnach meinten 67 Prozent der befragten Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer, dass ihre gegenwärtige Arbeitssituation durch eine sehrhohe Arbeitsbelastung gekennzeichnet sei. 33 Prozent sagten, diestreffe "voll und ganz zu", 34 Prozent erklärten, dies treffe "eherzu".Betroffene: Arbeitsbelastung hat zugenommen Auf die Frage, obdiese Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren zugenommen habe,gaben 40 Prozent an, dies treffe "voll und ganz zu", 29 Prozent, diestreffe "eher zu". Die Umfrage präsentiert der Südwestrundfunk inseinem Bürgertalk "mal ehrlich ... macht uns die Arbeit krank?", deram Mittwoch, 27. März 2019, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahltwird. Darin berichten betroffene Bürgerinnen und Bürger über ihreberufliche Belastung und diskutieren mit Experten und Politikern.Fotos auf ARD-Foto.deBürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, bei einer dernächsten Sendungen dabei zu sein, wenden sich bitte per Mail anmal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell