Große Leserwahl von AUTO MOTOR UND SPORT: Fast 103.000 Leser und Nutzer kürten ihre BEST CARS 2020 (FOTO)

Stuttgart (ots) - VW behauptet bei der Leserwahl BEST CARS 2020 von AUTO MOTORUND SPORT seine Pole Position: Mit vier Trophäen gewinnen die Wolfsburger erneutmehr Kategorien als jede andere Marke. Mit den Modellen Up (Mini Cars), Polo(Kleinwagen), Golf (Kompaktklasse) und Multivan (Vans) verteidigt die Marke ihreVorjahreserfolge. Neben dem Up konnte auch der frisch überarbeitete Multivanseinen Vorsprung gegenüber dem Vorjahr ausbauen. Auf ihn entfielen 35,5 Prozentder Nennungen.Die Begeisterung für das Auto ist gemessen an der Beteiligung bei dertraditionsreichen Wahl ungebrochen. Mit insgesamt 102.974 Teilnehmern liegt derWert bei der Leser- und Nutzerwahl von AUTO MOTOR UND SPORT wieder klar über der100.000er-Marke. In diesem Jahr standen 387 Auto-Modelle in elf Kategorien zurAuswahl. Bereits zum 44. Mal rief das Magazin der Motor Presse Stuttgart zumVotum auf, dessen Ergebnisse in der Branche immer mit größter Spannung erwartetwerden.Das Stuttgarter Stadtduell geht bei BEST CARS in diesem Jahr unentschieden aus:Zwar verteidigt Porsche mit seinem Modellklassiker 911 zwei Gesamtsiege. DasCoupé entscheidet erneut deutlich die Kategorie "Sportwagen" für sich, dieoffene Version gewinnt die Kategorie "Cabrios". Aber in der Kategorie"Luxusklasse" reiht sich der Vorjahressieger Panamera hinter der MercedesS-Klasse auf dem zweiten Platz ein. Mit der G-Klasse kann Mercedes darüberhinaus seinen Vorjahreserfolg wiederholen und entscheidet das Rennen in derKategorie "Große SUV/Geländewagen" für sich.BMW zieht mit den beiden schwäbischen Premiumherstellern gleich und kann sichebenfalls über zwei Trophäen bei der Leserwahl von AUTO MOTOR UND SPORT freuen.Nach einer längeren Durststrecke setzt sich der Dreier als Neuauflage wieder andie Spitze der Mittelklasse, eine der Königskategorien im Automarkt. Dazuverteidigt der Fünfer in der Kategorie "Obere Mittelklasse" seinen Spitzenplatz.Dahinter folgt mit nur 0,5 Prozentpunkten Abstand der Porsche Taycan, dasbestplatzierte Elektroauto in der Gesamtwertung einer Kategorie. Nachdem Audibereits im Vorjahr mit dem Q3 die Kategorie "Kompakte SUV/Geländewagen" für sichentscheiden konnte, gelingt ihnen dieses Jahr mit dem brandneuen Q3 Sportbackerneut ein Erfolg.Importwertungen: Skoda und Renault gewinnen je zwei BEST CARS-TrophäenEine noch größere Vielfalt zeigt sich in den Importwertungen. Insgesamt neunMarken können bei der Leser- und Nutzerwahl BEST CARS eine Auszeichnung feiern.Einige Entscheidungen fielen dabei denkbar knapp aus.Der französische Hersteller Renault (inklusive Alpine) und die tschechischeMarke Skoda verbuchen jeweils zwei Siege. Der Hersteller aus demVolkswagen-Konzern wird für den Octavia (Kompaktklasse - Importwertung) und denSuperb (Mittelklasse - Importwertung) ausgezeichnet. Die Mittelklasse-Limousinebehauptet sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 0,2 Prozentpunkten gegenden Vorjahressieger Alfa Romeo Giulia.Wie im Vorjahr gewinnt der Renault Espace die Kategorie "Vans - Importwertung"vor dem Seat Alhambra. Aktuell fällt der Vorsprung mit 0,3 Prozentpunkten sogarnoch knapper aus als im Vorjahr. Renaults moderne Interpretation des KlassikersAlpine A110 fährt als Sieger der Kategorie "Sportwagen - Import" durchs Ziel.Mit einer großen Überraschung endet die Entscheidung der Leser und User in derKategorie "Große SUV/Geländewagen - Importwertung": Nachdem sich der LamborghiniUrus im vergangenen Jahr noch mit dem zweiten Platz begnügen musste, erzielt erdieses Jahr einen Sieg bei der Leserwahl von AUTO MOTOR UND SPORT. In derKategorie "Kompakte SUV/Geländewagen - Importwertung" gibt es im Vergleich zumVorjahr ebenfalls einen neuen Preisträger: Hier sichert sich der VorjahreszweiteRange Rover Evoque den Spitzenplatz.In den Kategorien "Mini Cars - Importwertung" und "Kleinwagen - Importwertung"zeigt sich, dass auch in den kleinen Klassen Wert auf Dynamik gelegt wird. Beiden kleinsten Autos setzt sich der sportliche Abarth 595/695 gegen dasSchwestermodell Fiat 500 durch. Die beiden Italiener vereinen insgesamt 41Prozent der Nennungen auf sich. Bei den "Kleinwagen - Importwertung" verteidigtder Mini den Spitzenplatz. Zugunsten eines britischen Autos geht auch die Wahlin der Kategorie "Luxuswagen - Importwertung" aus. Der Aston Martin Rapide Sliegt wie schon 2019 vor dem Tesla Model S. Ihre Vorjahressiege verteidigenebenfalls Mazda mit seinem Klassiker MX-5/RF in der Kategorie "Cabrios -Importwertung" und Volvo mit dem S90/V90 in der "Oberen Mittelklasse -Importwertung".Die jährliche Leserwahl von AUTO MOTOR UND SPORT spiegelt die Veränderungen desAutomarkts in Deutschland wider: Stand bei der ersten Entscheidung im Herbst1976 noch eine schlanke Auswahl von 60 Modellen in sechs Kategorien zur Wahl, sowaren es 2020 insgesamt 387 Modelle in elf Kategorien, welche jeweils in eineGesamt- und eine Importwertung unterteilt sind.BEST CARS steht für eine anerkannte Methode und die strenge Einhaltung allerDatenschutzbestimmungen. Auch in diesem Jahr hat die Motor Presse Stuttgart dieErmittlung der Teilnehmerzahlen durch einen Notar testieren lassen.Am 6. Februar 2020 werden die Preise im Rahmen einer festlichen Siegerehrung inStuttgart verliehen. Ab 12:00 Uhr finden Sie unter auto-motor-und-sport.de eineausführliche Berichterstattung zur Leserwahl BEST CARS 2020. Erste Bilder vonder Preisverleihung im Internationalen Congresscenter Stuttgart für dieBerichterstattung gibt es ab ca. 13:00 Uhr unter www.motorpresse.de imPressebereich in hoher Auflösung zum Download.Die wichtigsten Ergebnisse der Leserbefragung BEST CARS 2020 sind in einerBroschüre mit detaillierten Markenprofilen und Wahlergebnissen zusammengefasst,die Geschäftspartner der Motor Presse Stuttgart bei Sybille Weste(sweste@motorpresse.de) kostenlos anfordern können.