"Der Große Krieg": Start einer mehrteiligen ZDFinfo-Reihe / Drei Folgen vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs bis ins Jahr 1917 (FOTO)

Mainz (ots) -Ursprünglich als kurzer europäischer Feldzug geplant, erstrecktesich der Erste Weltkrieg bald über fünf Kontinente und veränderte inden Jahren 1914 bis 1918 das Antlitz der Welt. Daran erinnert diesiebenteilige Reihe "Der Große Krieg", deren erste drei Folgen amMontag, 20. Februar 2017, 12.25 Uhr bis 14.40 Uhr alsFree-TV-Premiere in ZDFinfo zu sehen sind.Im Laufe des Ersten Weltkriegs gingen das Habsburger, dasDeutsche, das Russische und das Osmanische Reich unter. An ihrerStelle entstanden neue Staaten, die ihre Existenz unter anderem demSelbstbestimmungsrecht der Völker zu verdanken haben. Und imeinstigen Russischen Zarenreich bauten die Initiatoren derOktoberrevolution den ersten sozialistischen Staat in der Geschichteder Menschheit auf.Die Startfolge "Am Abgrund" schildert um 12.25 Uhr dieAusgangslage, aus der es die Mächte Europas in die tödlichenAuseinandersetzungen trieb. "Europas Selbstmord" ist Folge 2betitelt, die ab 13.10 Uhr den verheerenden Stellungskrieg an derWestfront beleuchtet. Zugleich rücken die weiteren Fronten in denBlick, die zur Globalisierung des Krieges beitrugen. Von denDeutschen angeregt, wurde sogar die muslimische Welt zur Ausrufungdes Heiligen Krieges ermutigt. Folge 3, "Sieg ohne Sieger", zu sehenab 13.55 Uhr in ZDFinfo, nimmt dann bereits das kriegsentscheidendeJahr 1917 in den Fokus: Während die Russischen Revolutionen zu einemseparaten Frieden an der Ostfront führten, verkündeten die USA ihrenKriegseintritt. Bis zur Ankunft der US-Truppen in Europa verstärktensich die Ermüdungserscheinungen an allen noch bestehenden Fronten.Unzufriedenheit, Friedensbemühungen und Wilsons 14-Punkte-Programmläuteten das Kriegsende ein.