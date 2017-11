HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht in der Großen Koalition eine "Chance für Stabilität" für sein Bundesland. Beide Partner seien sich einig, dass eine Große Koalition die "einzige realistische Option" sei, um in den nächsten Jahren eine stabile Mehrheitsregierung zu bilden, sagte Weil am Donnerstag in Hannover. Außerdem sei die Große Koalition eine Chance, große Aufgaben anzupacken.

Die Erfahrungen der letzten Wochen seien eine Art "Neustart der gegenseitigen Beziehungen" von SPD und CDU gewesen, so Weil. Beide Parteien sollen fünf Fachressorts bekommen. Unter anderem soll Boris Pistorius (SPD) Landesinnenminister bleiben. CDU-Landeschef Bernd Althusmann sprach am Donnerstag in Hannover von einer "Koaliton der besonderen Verantwortung". Die Große Koalition sei eine Chance, "zu grundlegenden Weichenstellungen für unser Bundesland zu kommen", sagte der CDU-Politiker. Althusmann selbst soll das Wirtschaftsministerium übernehmen und Vize-Regierungschef werden. Parteitage beider Verhandlungspartner sollen noch über den Koalitionsvertrag abstimmen. Die SPD will ihren Parteitag am Samstag abhalten, die CDU voraussichtlich am Montag. Weil könnte bei Zustimmung bereits am nächsten Mittwoch als Ministerpräsident im Amt bestätigt werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur