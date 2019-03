Große Keramikmembran von NGK kommt bei Demonstrationstest für die CO2-Rückgewinnung aus Begleitgas während der Erdölförderung zum Einsatz

Finanztrends Video zu



Nagoya, Japan (ots/PRNewswire) - NGK INSULATORS, LTD. (imFolgenden "NGK"), mit Sitz in Nagoya, Japan, gab vor Kurzem bekannt,dass seine DDR-Typ-Zeolithmembran für den Einsatz im"Demonstrationstest für das CO2-Rückgewinnungsverfahren unterVerwendung von DDR-Typ-Zeolithmembranen" angenommen wurde. Der Testwird gemeinsam von der Japan Oil, Gas and Metals National Corporation(JOGMEC) und der JGC Corporation (JGC) auf einem Ölfeld in denVereinigten Staaten durchgeführt. DDR-Typ-Zeolithmembranen sind großeKeramikmembranen, die die Fähigkeit besitzen, Kohlendioxid (CO2)effizient von Erdgas abzuscheiden, das hauptsächlich aus Methan (CH4)besteht, wobei dies sogar unter den Bedingungen von hohen Drücken undbei hohen CO2-Konzentrationen funktioniert. Das Projekt ist das ersteüberhaupt, bei dem große Keramikmembranen bei der CO2-Rückgewinnungaus Begleitgas während der Erdölförderung zum Einsatz kommen.(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104663/201903114064/_prw_PI1fl_MC0o741w.png)Die DDR-Typ-Zeolithmembranen von NGK haben Poren mit einemDurchmesser, der kleiner als 1 Nanometer (der milliardenste Teileines Meters) ist; sie verfügen über die Fähigkeit, kleine Moleküleabzutrennen. Sie haben eine wabenförmige Struktur mit annähernd 1.600Zellen, die einen Innendurchmesser von 2,4 Millimeter haben, einzylindrisches Keramiksubstrat durchdringen und eine Länge von 1.000Millimeter und einen Durchmesser von 180 Millimeter haben. Diegesamte innere Oberfläche der Zellen besteht ausDDR-Typ-Zeolithmembranen, die eine selektive Permeation von CO2erlauben. Der Membranbereich je Element beträgt 12 Quadratmeter.Bei Zeolithen handelt es sich um den Namen einer artenreicheGruppe kleinstporiger Alumosilicate. DDR ist ein Typ; er verfügt übereine Struktur aus elliptischen Poren, die eine Größe von 0,36Nanometer mal 0,44 Nanometer haben. Der Kurzdurchmesser der Poren(0,36 Nanometer) ist größer als CO2 (0,33 Nanometer) und kleiner alsCH4 (0,38 Nanometer). Wenn also ein Gasgemisch aus CO2 und CH4 durcheine DDR-Typ-Zeolithmembran läuft, wird das CO2 selektivhindurchgelassen, wodurch das Gemisch effizient in zwei Bestandteilegetrennt werden kann.Seit 2001 stellt NGK wabenförmige Keramikmembranen für dieWasserreinigung her, die einen Porendurchmesser von 0,1 Mikrometer,einen Durchmesser von 180 Millimeter und eine Gesamtlänge von1.000-1.500 Millimeter haben. Dank dem Einsatz dieserProduktionstechnik konnte NGK erfolgreich eine großeDDR-Typ-Zeolithmembran herstellen. Der Membranbereich je Element istgrößer als bei anderen röhrenförmigen Zeolithmembranen, wodurch esmöglich wird, die Größe der Anlage und die Gesamtkosten zureduzieren.Polymermembranen werden derzeit für die CO2-Abscheidung vewendet.Sie haben eine Schwachstelle, denn: Die Abscheidungsleistung sinktunter hohen Drücken und bei hohen CO2-Konzentrationen. Die von NGKentwickelte DDR-Typ-Zeolithmembran erhält eine hoheLeistungsfähigkeit bei der CO2-Abscheidung selbst bei einem hohenDruck (80 atm) und bei hohen CO2-Konzentrationen; zudem verfügt sieüber eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und kann bei hohenTemperaturen verwendet werden.NGK arbeitet seit 2008 mit JGC zusammen, um ein Verfahren zurCO2-Abtrennung auf Erdgasfeldern unter Verwendung einerDDR-Typ-Zeolithmembran zu entwickeln, und als Teil dieses jüngstenGemeinschaftsprojekts von JGC und JOGMEC zur CO2-Rückgewinnung ausBegleitgas während der Erdölförderung wurde entschieden, dass einDemonstrationstest unter realen Bedingungen in einem Verfahren, beidem DDR-Typ-Zeolithmembranen von NGK zum Einsatz kommen, durchgeführtwerden sollte. Geplant ist, dass der Test über einen Zeitraum vonungefähr einem Jahr durchgeführt wird, sobalb der Entwurf und der Bauder Anlage, womit im Februar 2019 begonnen wurde, fertiggestellt ist.Eigenschaften der DDR-Typ-Zeolithmembranen:- Großer Membranbereich je Element bedeutet eine kleinere Gesamtgrößeder Anlage- Erhält hohe Leistungfähigkeit bei der CO2-Abscheidung selbst beihohen CO2-Konzentrationen- Ausgezeichnete Druckbeständigkeit für den Einsatz unter hohenDrücken (bis zu 80 atm)- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für den Einsatz unter hohenTemperaturenAnwendungen für DDR-Typ-Zeolithmembranen:- CO2-Rückgewinnung aus Begleitgas während der Erdölförderung- CO2-Abtrennung während der ErdgasaufbereitungÜberblick zum Test:Name: DemonstrationstestDDR-Typ-Zeolithmembran-Technologieunter realen BedingungenVorführer: Gemeinsames Projekt von JOGMEC undJGCStandort: Texas, USAGetestetes Begleitgas, das während derGas: Erdölförderung entstehtDetails: Optimierung und Leistungstesteiner Anlage zur CO2-Rückgewinnungunter Verwendung vonDDR-Typ-Zeolithmembranen(Kapazität zur Verarbeitung vonErdölbegleitgas: 3 MillionenKubikfuß (84.951 Kubikmeter) proTagZukünftige Entwurf und Bau der TestanlagePläne: starteten im Februar 2019, undDemonstrationstests sollen übereine Zeitraum von ungefähr einemJahr nach Fertigstellungdurchgeführt werden(Images: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104663/201903114064/_prw_PI3fl_9M068L6D.png)Informationen zu NGKNGK ist der weltweit größte Hersteller von elektrischenIsolatoren, darunter Isolatoren zur Energieübertragung und fürUmspannwerke mit 1.000 kV Höchstspannung (UHV), und kann auf eine100-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. 